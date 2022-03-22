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Российские войска меняют стратегию: хотят оцепить каждую позицию двумя кольцами обороны, - Грозев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

грозєв

Главный редактор расследовательного сайта Bellingcat Христо Грозев считает, что войска российских оккупантов поняли, что их тыл на украинской территории не всегда является тылом, поэтому меняют стратегию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня.

Также читайте: Через 2-3 дня армия РФ предпримет очень сильную попытку полностью захватить Мариуполь, - Грозев

Он предполагает, что этим объяснимо высокое количество смертей среди российского генералитета на войне с Украиной.

"Новая стратегия, которую они готовят, - практически каждая позиция должна быть защищена двумя кольцами. То есть внешнее нападающее кольцо и заднее кольцо, которое будет охранять первое кольцо от украинцев, которые атакуют с тыла", - отметил он.

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Топ комментарии
+57
русскій?.. нах*й!..

...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.

Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
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22.03.2022 18:02
+52
Артилерії начхати по яким кільцям лупити . .
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22.03.2022 18:01
+28
Грозев, я удивляюсь, почему ты не генерал! Мания величия, свойственная большинству журнализдов.
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22.03.2022 18:01
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Їх же багато. Всіх не вб'ють... думає путлєр
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22.03.2022 17:59 Ответить
не верю я этому провокатору тоже бабка Ванга у штанах придурок ещё тот явно проплачен креммлем для психологических выбросов Цензор хватит публиковать этого дебильного дауна
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22.03.2022 18:06 Ответить
100% ви праві, ще той експерд продажний.
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22.03.2022 19:20 Ответить
я от дивлюсь за ним, щос нічогісінько з того що він говорить не збулося. Таке враження що він просто генерить якийсь треш. Які два кільця? У них баранів не вистачає по одному зробити
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22.03.2022 21:43 Ответить
Грозев, я удивляюсь, почему ты не генерал! Мания величия, свойственная большинству журнализдов.
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22.03.2022 18:01 Ответить
Чтобы такие окружения делать, там по 2-3 млн. солдат нужно в страну ввести.
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22.03.2022 18:21 Ответить
згоден, щось з ним не то, мабуть потрібно заносити іншого
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22.03.2022 21:44 Ответить
Христо досить хороший експерт, але тут не зрозуміло - хто буде прикривати зовнішнє кільце?
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22.03.2022 18:39 Ответить
ещё одно кольцо и так до бесконечности, десятки тысяч колец
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22.03.2022 18:46 Ответить
nea, - zagradotriad.
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22.03.2022 22:26 Ответить
Артилерії начхати по яким кільцям лупити . .
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22.03.2022 18:01 Ответить
А снаряд чи ракета через голови 2-го кільця перелитять,щоб бомбанути перше нападаючи?
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22.03.2022 18:01 Ответить
бабы, даже орковские, не рожают такими темпами
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22.03.2022 18:02 Ответить
Два кільця, два кінця...)))
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22.03.2022 18:02 Ответить
.. посредине трупы.
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22.03.2022 18:18 Ответить
русскій?.. нах*й!..

...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.

Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
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22.03.2022 18:02 Ответить
100 років не менше!
дітям, дітям дітей!
орки виховують орків.
жтити можеш, працювати і не більше!
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22.03.2022 18:11 Ответить
В таком случае мне и моим родственникам придётся уехать из Украины. У меня часть родни в России (двоюродная сестра, которой недавно исполнилось 18 и т. д.). Кстати, некоторые россияне (по паспорту) уже состоят в браке, как бы.

Может, без перегибов?
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22.03.2022 18:20 Ответить
Доведеться забути про родичів, нажаль, інакше ми приречені.
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22.03.2022 18:40 Ответить
Чувак, мои родственники могут хоть песню спеть "Путин *****" и выложить в Интернет при пересечении границы с Украиной. Они никогда не поддерживали Путина, не поддерживают, ходили на митинги, поддерживали оппозицию, но не могли выехать: сначала ждали, пока исполнится 18 лет (дурной на голову родитель не давал разрешение на вывоз ребёнка), а потом были заперты из-за карантина (КОВИД). Сейчас бросили квартиры и дома, уехали в Грузию, где их разве что матом не кроют. Мне деньгами помогали, я часть уже волонтёрам перевела.

Можно организовать какую-то процедуру доказательств лояльности Украине и нелояльности России. Там, сделать что-то, что фашисты не простят, публично.

Но отказывать адекватным людям - это терять специалистов и терять бабки, которые они могут привезти в страну. Я лично против однозначного и категоричного суждения только по национальности, языку или месту происхождения. Человек не виноват в том, где он родился. Зато я лично за разные проверки. Можно сделать сложную процедуру прохождения этой самой проверки, продумать.
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22.03.2022 18:47 Ответить
язык или национальность тут не при чем. речь про имперское вяличие. на роиссе многие могут не любить путена, но в то же время им это не мешает быть крымнашистами. и им пофиг при этом на Международное право и на международно признанные границы государств. пример: в 1992-м году не было у власти путена, но гибридная агрессия роисси по отношению к соседним странам с отторжением территорий (Абхазию от Грузии, Приднестровье от Молдовы, Карабах от Азербайджана) уже была.
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22.03.2022 19:13 Ответить
обійдемося, а адекватні люди маю надію нарешті ************ у себе дома. у нас тут і так повно опозиціонерів, інших діячів, вони все одно ******* свою росію, і це нормально, от най її і далі *******, але в росії, не тут.
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22.03.2022 19:23 Ответить
А они не любят и никогда не любили, хотели уехать, собирали деньги. В общем, я лично буду смотреть по ситуации. Если вариантов с переездом в Украину всех не будет, тогда мы (я и другие родственники в Украине) уедем. Надоело мотаться по странам, хочется хоть на старости лет где-то собраться. Если можно будет собраться тут, соберёмся. Но было бы обидно сидеть под обстрелами, а потом уезжать. С другой стороны, тащить родню в страну, где их будут ненавидеть за происхождение, не хочу.

И да, украинский я понимаю, но очень неграмотно на нём пишу (русскоязычная школа). Не хочу коверкать язык и не люблю суржик. Сейчас вот подтягиваю граматику.
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22.03.2022 21:02 Ответить
Навіть, якщо це родичі, і, уявимо, Україна надала посвідку на проживання - такі люди мають бути позбавлені голосувати та обиратися на виборах, в принципі.
Це як мінімум має бути інститут негромадянства, як в Латвії. Без права набувати статусу громадянина України. Право голосу, до прикладу, може надаватися років за 20, не менше, після відповідних екзаменів.
Але, з нашою системою, ви знаєте як скоріше за всього буде - торгівля. Де за "чорний нал" "потрібним людям" будуть надавати будь-яку "корочку" одразу біля каси.
А "зелень" вона взагалі мріє сюди мільони росіян нагнати і зробити російську "другою державною" і дати їм право голосу і перетворити Україну за десятиліття на чергову Білорусь. Зі своїм, новим путіним, і з КГБ неприкритим. Коротше - перетворити Україну на Росію зсередини, коли вже не вийшло ззовні.
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22.03.2022 19:47 Ответить
Да меня и моих родственников вполне бы устроил такой вариант, как вы говорите. В политику никто из них не хочет идти. Просто они славяне и не хотят куда-то уезжать подальше от православных и от славян. При этом хочется быть с кем-то адекватным и свободным. Мордор давно не нравился, попытки как-то раскачать на что-то народ не привели к успеху, только к арестам.

Мордор здесь и я не хочу. Но надеюсь, что эта война дала, хоть и страшную, но прививку от Мордора, безынициативности, трусливости и хатаскрайности.
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22.03.2022 21:04 Ответить
Это перегиб???
Вот висилици на Хрещатике - это перегиб(и то, не факт)
А депортация - это жест милосердия
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22.03.2022 19:08 Ответить
Потрібно щоб 300 років жоден кацап не мав права ступити на територію України, поголовно!
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22.03.2022 23:59 Ответить
Теперь и в кацапской армии есть ударное и заднеприводное кольцо
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22.03.2022 18:02 Ответить
Це що, орків тепер гинутиме у два рази більше? 🤔
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22.03.2022 18:03 Ответить
Та шо он несёт, какие кольца?
Они обосраные, вшивые вообще не понимают, что происходит
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22.03.2022 18:03 Ответить
Де вони збираються стільки ресурсів узяти для двох кілець, людських та техніки, плюс забезпечення всього цього?
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22.03.2022 18:04 Ответить
Вони ж не Україну збираються оточити, а себе. Вагенбурги по *********, але це неефективно, будуть в них сидіти і чекати удару?
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22.03.2022 18:07 Ответить
цікаво, де вони стільки орків наберуть для цього?
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22.03.2022 18:04 Ответить
Сенс який? Довше утримати позиції..? Це ж питання часу..
Більше схоже на "заградотряд"
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22.03.2022 18:05 Ответить
Да это и есть заградотряды. Просто цивилизованному человеку не придет в голову, что кацапы могут свое мясо "стимулировать" расстрелом в случае бегства. Так что скорее всего Грозев прав про смену стратегии. Просто причины для него настолько дикие, что он не может их осознать.
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22.03.2022 18:12 Ответить
где на 2 -ва кольца бомжей найдут ?
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22.03.2022 18:06 Ответить
Більше схоже що друге кільце це загороджувальні загони
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22.03.2022 18:06 Ответить
а хто буде захищати друге кільце? )) кацапи дибіли
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22.03.2022 18:07 Ответить
Для защиты кольца от кольца будет создано третье кольцо, и четвертое. Таким незатейливым способом кацапы вернут ауди. А там и олимпийская символика нарисуется.
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22.03.2022 18:09 Ответить
Мощно задвинул! Ну, все! Теперь и мы, и кацапы знаем про кацапостратегию фсьо! Чувак нереально крут
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22.03.2022 18:07 Ответить
Видимо Христо сливает этот бред само ФСБ. Гдет РФ столько техники и людей возьмёт. Да каждый город можно осадить , развалить и захватить. Сколько времени на это нужно и ресурсов.
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22.03.2022 18:07 Ответить
А где орков столько набрать аж на два кольца?
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22.03.2022 18:07 Ответить
"Два кольца, два конца, а посєрєдінє - БТР-80."
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22.03.2022 18:09 Ответить
Догорающий.
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22.03.2022 18:23 Ответить
Така собі тактика, залізти в степ, окопатись і оточити себе кільцями.
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22.03.2022 18:10 Ответить
Ага ,и ещё одно кольцо кацапам в нос ,чтобы удобнее было тащить на убой ....у них и на одно то кольцо биомассы нет а уж на два ...
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22.03.2022 18:11 Ответить
Хибна думка.
Як іноземець він не зміг встановити справжнє призначення ЗаградОтрядов!
А привласнити їм не властивих їм функції "другої лінії".
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22.03.2022 18:12 Ответить
отож нуше ВСУ
стане "Властелином Колець"
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22.03.2022 18:14 Ответить
Вони хотіли взяти Київ за 3 дні) Хай хочуть. Хотіти не заборониш
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22.03.2022 18:16 Ответить
Два кільця рашистів навколо Чорнобаївки? Та їх трупаки там вже в кілька шарів лежать...
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22.03.2022 18:21 Ответить
Хто хоче оточити нас кільцями, отримає по три хрести на могилі
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22.03.2022 18:21 Ответить
Але братську.
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22.03.2022 19:12 Ответить
Хотеть не вредно.
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22.03.2022 18:22 Ответить
Просто геній прогнозування- от тільки як перестати реготати?
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22.03.2022 18:22 Ответить
Все просто. И все. По старинке.Во втором кольце будет сидеть заградотряд. Вот и вся тактика мокшанских у е б а н о в.
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22.03.2022 18:23 Ответить
Купа котлів з москаликами 🤣. Гуд, Вольдемар, гуд 🤣🤣🤣
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22.03.2022 18:26 Ответить
Грозєв -піздюк
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22.03.2022 18:29 Ответить
Швидко знайдуть іще 100 тисяч голів іхтамнєтов?
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22.03.2022 18:31 Ответить
Второе кольцо - заградотряды для "поднятия духа" у первого кольца. Чтобы те не сбежали.
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22.03.2022 18:33 Ответить
Спробують захистити свої обози . Ну нехай спробують. Хоч як їм п*зда! Ну нема в них орків на таку операцію. Про це їм казали одразу. Тому були сумніви що вони справді хочуть напасти. Ніхто не думав що вони такі тупі!
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22.03.2022 18:37 Ответить
Шо малі діти.
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22.03.2022 18:40 Ответить
Хрень какая-то. Киев уже за 3 дня взяли. Кольца обороны. Это всё не про кацапов.
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22.03.2022 18:41 Ответить
так я і кажу ,а як набої доставляти будуть чи ту саму їжу..
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22.03.2022 18:55 Ответить
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22.03.2022 18:42 Ответить
Бабы ещё колец нарожают...
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22.03.2022 18:46 Ответить
дуже хотів би побачити це подвійне кільце з 10тис. москалів діаметром декілька десятків кілометрів навколо 'кожної позиції'. Таке враження, що москалі зливають цьому недожурналісту відверту брехню і дезу, а він радий на халяву відпрацьовувати на їх користь.... Або москальське командування просто висрало свою хвору фантазію, а він її підхопив і носиться з нею.

Вони ще ЖОДНЕ МІСТО не взяли навіть в ОДИНАРНЕ КІЛЬЦЕ не те, що там якесь подвійне!

Де там кіно-блокбастер про вагнерівців, грозєв? ААААА???
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22.03.2022 18:46 Ответить
А між кільцями нехай ще запхають памперс.
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22.03.2022 18:47 Ответить
два кільця? а хто їм їжу і набої притягне?
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22.03.2022 18:53 Ответить
Байрактари не поняли юмору
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22.03.2022 18:56 Ответить
разорване очко не оградишь!
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22.03.2022 19:01 Ответить
Що там з вашнерівцями сталося, може в 3D перезнімають і на головну роль Бреда Піта візьмуть.
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22.03.2022 19:04 Ответить
Так это получаеться окружение.
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22.03.2022 19:11 Ответить
2 петли за копыта и к березкам на растяжку
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22.03.2022 19:12 Ответить
Байрактарам как-то нас рать, сколько там колец...
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22.03.2022 19:39 Ответить
Не совсем понял Грозева, но так обычно в окружении защишаются и как правило не осоьо долго)
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22.03.2022 19:41 Ответить
Цезари, млять, под Алезией... Если они так "планируют", тем лучше для ЗСУ!
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22.03.2022 19:45 Ответить
Поэтому всу надо контратаковать, если они хорошо закопаются, выйбить будет трудно, а после перемирия никто не поддержить возобновления войны, так эти территории отойдуть россии..
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22.03.2022 19:54 Ответить
заградотряды это а не охрана
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22.03.2022 21:10 Ответить
Мардовские аваки стока не наражали. Хвантазии апосранава ссаря мардвы.
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22.03.2022 21:34 Ответить
Скільки цей грозев буде звиздіти і підказувати варіанти дій для ворога. Бутусов Ви розумна людина Перестаньте публікувати його пости
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23.03.2022 13:55 Ответить
Ця всезнайка Грозев уже задовбав.
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23.03.2022 17:45 Ответить
 
 