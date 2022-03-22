Российские войска меняют стратегию: хотят оцепить каждую позицию двумя кольцами обороны, - Грозев
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор расследовательного сайта Bellingcat Христо Грозев считает, что войска российских оккупантов поняли, что их тыл на украинской территории не всегда является тылом, поэтому меняют стратегию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал сегодня.
Он предполагает, что этим объяснимо высокое количество смертей среди российского генералитета на войне с Украиной.
"Новая стратегия, которую они готовят, - практически каждая позиция должна быть защищена двумя кольцами. То есть внешнее нападающее кольцо и заднее кольцо, которое будет охранять первое кольцо от украинцев, которые атакуют с тыла", - отметил он.
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+57 olele
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+52 Maksim Perepelitca
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+28 Elena Zhmariova
показать весь комментарий22.03.2022 18:01
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...Треба накласти мораторій як мінімум років на 20 - на право росіян набувати українського громадянства, навіть якщо у них є родичі чи вступатимуть у шлюб з українськими громадянами.
Тому що ось ця друга хвиля "хароших русскіх", яка буде у дуже короткому часі, чи після дефолту, чи коли почнеться їхній внутрішній конфлікт, вже визначилася із місцем, де їй буде добре. Це Київ.
Зважаючи на це, я б говорила навіть про заборону в'їзду росіян до України. І це теж треба робити зараз, поки ще сильний біль від втрат. Тому що коли почнеться відбудова, неодмінно знайдуться ті, хто буде говорити про «міролюбіє». - https://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/u-viyni-peremagaye-ne-tak-zbroya-yak-syla-duhu-pidkriplena-neyu
дітям, дітям дітей!
орки виховують орків.
жтити можеш, працювати і не більше!
Может, без перегибов?
Можно организовать какую-то процедуру доказательств лояльности Украине и нелояльности России. Там, сделать что-то, что фашисты не простят, публично.
Но отказывать адекватным людям - это терять специалистов и терять бабки, которые они могут привезти в страну. Я лично против однозначного и категоричного суждения только по национальности, языку или месту происхождения. Человек не виноват в том, где он родился. Зато я лично за разные проверки. Можно сделать сложную процедуру прохождения этой самой проверки, продумать.
И да, украинский я понимаю, но очень неграмотно на нём пишу (русскоязычная школа). Не хочу коверкать язык и не люблю суржик. Сейчас вот подтягиваю граматику.
Це як мінімум має бути інститут негромадянства, як в Латвії. Без права набувати статусу громадянина України. Право голосу, до прикладу, може надаватися років за 20, не менше, після відповідних екзаменів.
Але, з нашою системою, ви знаєте як скоріше за всього буде - торгівля. Де за "чорний нал" "потрібним людям" будуть надавати будь-яку "корочку" одразу біля каси.
А "зелень" вона взагалі мріє сюди мільони росіян нагнати і зробити російську "другою державною" і дати їм право голосу і перетворити Україну за десятиліття на чергову Білорусь. Зі своїм, новим путіним, і з КГБ неприкритим. Коротше - перетворити Україну на Росію зсередини, коли вже не вийшло ззовні.
Мордор здесь и я не хочу. Но надеюсь, что эта война дала, хоть и страшную, но прививку от Мордора, безынициативности, трусливости и хатаскрайности.
Вот висилици на Хрещатике - это перегиб(и то, не факт)
А депортация - это жест милосердия
Они обосраные, вшивые вообще не понимают, что происходит
Більше схоже на "заградотряд"
Як іноземець він не зміг встановити справжнє призначення ЗаградОтрядов!
А привласнити їм не властивих їм функції "другої лінії".
стане "Властелином Колець"
Вони ще ЖОДНЕ МІСТО не взяли навіть в ОДИНАРНЕ КІЛЬЦЕ не те, що там якесь подвійне!
Де там кіно-блокбастер про вагнерівців, грозєв? ААААА???