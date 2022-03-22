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Вражеский самолет уничтожен в Мариуполе. Он безжалостно разрушал наш город, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

літак

Защитники Украины сбили один из вражеских самолетов, нещадно уничтожавший украинский город Мариуполь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+74
ну шо сотка літаків вже є?!
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22.03.2022 18:02
+65
Нарешті.
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22.03.2022 18:02
+46
Юбилейный? Сотый?
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22.03.2022 18:03
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22.03.2022 18:02 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения : у ВМФ катер, у ВКС - самолет...."
Щось підказує, що Азовці скоро по Ростову пуляти почнуть...
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22.03.2022 18:20 Ответить
Город - Герой ! Имея МИЛЛИАРДЫ ,Ахметов не мог организовать мощнейшую , современнуюПВО защиту над МАРИУПОЛЕМ ! Конечно, это должно было сделать государство над всей Украиной !
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22.03.2022 18:33 Ответить
это какиво волюнтаризм. хотя не удивлюсь что и кремль зауячат.
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22.03.2022 19:10 Ответить
"В моем форуме... папрашу не ВЫРАЖАТЬСЯ!!"
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22.03.2022 19:19 Ответить
Не почнуть..
Нам такий "піар" ні до чого..
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22.03.2022 20:04 Ответить
Опять Петрович психанул?
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22.03.2022 20:14 Ответить
ну шо сотка літаків вже є?!
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22.03.2022 18:02 Ответить
Сотка є?
Сотка ЄЄЄЄЄЄ!!!
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22.03.2022 18:17 Ответить
Героя герою однозначно!!!
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22.03.2022 18:22 Ответить
Нарешті.
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22.03.2022 18:02 Ответить
Пилоту премию. Посмертно.
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22.03.2022 18:09 Ответить
орден сутулова с закруткой на спине.)
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22.03.2022 18:12 Ответить
Премію Дарвіна.
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22.03.2022 18:31 Ответить
Впав рашистський літачок- радість на весь день
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22.03.2022 18:03 Ответить
Юбилейный? Сотый?
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22.03.2022 18:03 Ответить
Надеюсь, 200-й.
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22.03.2022 18:22 Ответить
100
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22.03.2022 18:03 Ответить
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22.03.2022 18:04 Ответить
+2 на Дніпропетровщині
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22.03.2022 18:05 Ответить
І саме над Маріуполем!!!
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22.03.2022 18:21 Ответить
можливо 102. писали що біля Харкова 2 збили.
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22.03.2022 18:34 Ответить
Сотий !
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22.03.2022 18:03 Ответить
добра новина
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22.03.2022 18:03 Ответить
Падла, полетів в пекло
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22.03.2022 18:03 Ответить
На концерт Кобздоха.
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23.03.2022 00:33 Ответить
І двухсотий в сотовому?
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22.03.2022 18:04 Ответить
В США крутили документальний фільм, де пілот збитого B2 потоваришував з сербом, який його збив, мовляв два професіонала, все таке. Так ось, серб збив його з C-125.
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22.03.2022 18:07 Ответить
В-2 в Сербии ? Что вы там курите?). Впрочем, сбитый на Мариком пилот точно "подружится" с азовцами).
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22.03.2022 18:11 Ответить
Было дело. Кацапье визг устроило тогда на весь мир.
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22.03.2022 18:15 Ответить
Там збили стелс, але не В2, а старіший - Ф-117
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22.03.2022 18:23 Ответить
окей, визнаю свою помилку. мій месидж був в тому, що той серб (військовий радіо-інженер ) підкрутив старенький c-125 і поцілив - так що в розумних руках можна воювати і старою зброєю.
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22.03.2022 19:33 Ответить
Можна, хоча в Іраку і С300 не змогли стелс збити...
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22.03.2022 22:29 Ответить
F117
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22.03.2022 18:14 Ответить
Это не B-2 был, а F-117.
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22.03.2022 18:31 Ответить
Крім того, яким боком Україна до Косово?! Кацапи - це якась особлива гілка приматів.
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22.03.2022 18:22 Ответить
Ну і якби вони не допомогали зброєю де б ми були зараз? Вам платять, що б ви розводили срач з дескридитації партнерів? Може тоді підем на референдум по компромісам, як наш генералісімус завещал, бо нащо нам НАТО.Дуже товсто.
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22.03.2022 18:12 Ответить
було б у путлера хочь крапля мізків, він би десант не в Україну послав, а в який небудь ротердам. і в Європі у нього бліцкриг би пройшов.
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22.03.2022 18:13 Ответить
гордисся гироями раиськи,вата?случайно не твой двухсотый сотый
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22.03.2022 18:19 Ответить
минус один вылупок-летун.. .нэ зупыняйтэсь!
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22.03.2022 18:04 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 18:04 Ответить
Гори в аду мразь
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22.03.2022 18:06 Ответить
Пекельна сотня кацапів...
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22.03.2022 18:08 Ответить
сподіваюсь кацпілотець ніц нема!
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22.03.2022 18:09 Ответить
хоча його довго шукали маріпольці з вилами і бітами,
"шо би надати допомогу".
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22.03.2022 18:13 Ответить
Юбилейный, и символично что именно в Мариуполе, самый героический город Украины
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22.03.2022 18:10 Ответить
Сотий
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22.03.2022 18:10 Ответить
+
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22.03.2022 18:11 Ответить
это просто праздник какой-то)
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22.03.2022 18:13 Ответить
Горять у пеклі орки
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22.03.2022 18:13 Ответить
Що за літак? Льотчика (ків), сподіваюсь, "мінуснули"?!
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22.03.2022 18:14 Ответить
Хтось тут казав, що неможливо там літаки збивати.
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22.03.2022 18:14 Ответить
Може гуманітарку яку привезли корисну
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22.03.2022 18:16 Ответить
Що таке "може"? )))
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22.03.2022 18:25 Ответить
Ці літаки, окрім Су-25 - тут треба попрацювати, щоб збити, збиваються, за певних умов, дуже легко.
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22.03.2022 18:23 Ответить
нарешті
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22.03.2022 18:15 Ответить
Орки, горіти вам в літаках, танках, а потім горіти в Пеклі! Кацапи Пекло вам! рф Пекло вам! Кацапи, сто років ми будемо ******* вас по всьому світу! Сто років вам на покаяння! А доки ми вас, кацапи, будем ******* сто років по всьому світові!
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22.03.2022 18:17 Ответить
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22.03.2022 18:21 Ответить
Від Монобанка за 100 літаків дадуть 'котика' .
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22.03.2022 18:37 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!
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22.03.2022 18:24 Ответить
самолет сбивать хорошо, но еще лучше убивать экипаж самолетов и вертолетов и в плен не брать
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22.03.2022 18:24 Ответить
Так . Вартість підготовки пілота теж мільйони доларів . Не жооіти . Це не люди , просто кацапи .
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22.03.2022 18:36 Ответить
АминЬ *****ц!!!!
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22.03.2022 18:25 Ответить
В полон не брати! Підвішувати за ноги в центрі міста!
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22.03.2022 18:25 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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22.03.2022 18:27 Ответить
Здерти шкіру з пілота.
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22.03.2022 18:32 Ответить
Беручи до уваги, що це Маріуполь, збити могли лише з ПЗРК
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22.03.2022 18:33 Ответить
У пилота при приземлении стропы парашюта обмотались вокруг шеи и сучьев дерева, что вызвало смерть от несчастного случая?
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22.03.2022 18:34 Ответить
Клуб федотова.ждём клуб Блохина
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22.03.2022 18:40 Ответить
Ооо, такі новини ми довго чекали) Шоп то падло одразу у пекло впало!
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22.03.2022 18:44 Ответить
Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и не с проста
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22.03.2022 18:46 Ответить
С пилотом что?
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22.03.2022 19:02 Ответить
Приятная и долгожданная новость- теперь рассеиские летчики 10 раз подумают прежде чем вылетать на Мариуполь. Все, безнаказанные и безрисковые полеты там закончились!
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22.03.2022 19:16 Ответить
Подарунки від ковбоя Джо до наших хлопців дійшли? Але на даний момент це не важливо, хай це буде для нас поки що секретом)
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22.03.2022 19:34 Ответить
Отлично! Уничтожать мразей русофашистских в воздухе, на суше и на море! Смерть кацапским 🐷 оккупантам! Смерть российским 🐷 фашистам!
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22.03.2022 20:30 Ответить
Над Мариком, интересно чем...... а некоторые злые языки говорят, что нм НАТО не помогает ))))
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22.03.2022 21:01 Ответить
 
 