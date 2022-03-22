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Вражеский самолет уничтожен в Мариуполе. Он безжалостно разрушал наш город, - горсовет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины сбили один из вражеских самолетов, нещадно уничтожавший украинский город Мариуполь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
"Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, на наш город!"", – говорится в сообщении.
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+74 Муад Дибб
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+46 abibas
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Щось підказує, що Азовці скоро по Ростову пуляти почнуть...
Нам такий "піар" ні до чого..
Сотка ЄЄЄЄЄЄ!!!
Слава нації
Смерть москалям
"шо би надати допомогу".
АминЬ*****ц!!!!