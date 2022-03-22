Новость о том, что ГБР передало армии изъятый на "Ягодине" один миллион долларов, оказалась фейком, - СМИ

16 марта 2022 Государственное бюро расследований похвасталось масштабным "взносом" на нужды Вооруженных Сил Украины. Однако, оказалось, что "новости" этой более года, а изъятые в рамках следственно-оперативных мер деньги, изъяли еще до полномасштабного вторжения России и объявления военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силу правды.

ГБР передало на нужды армии миллион долларов США, изъятых при попытке вывоза их за границу. Такая новость появилась на сайте ведомства 16 марта 2022 года. В сообщении говорится, что "28 февраля текущего года следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, более 140 тысяч долларов США, более 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался вывезти за границу под видом дипломатической почты".

Но на самом деле солидная государственная структура просто манипулировала общественным мнением. Описанное событие произошло год назад, 28 февраля 2021-го, сообщает издание.

Деньги, драгоценности и подакцизные товары у представителей дипломатического ведомства, пытавшихся вывезти их за границу Украины незаконно, изъяли задолго до полномасштабного вторжения России и объявления военного положения.

Доказательства этому "Сила правды" нашла в открытых источниках. Событие освещал ряд средств массовой информации. О досадном инциденте писал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, украинские и польские журналисты.

Сообщения ГБР можно было бы считать просто неудачной коммуникацией, недоразумением. Если предположить, что само событие хоть и произошло год назад, но драгоценности и деньги конфисковали решением суда только сейчас. Однако дело о нарушении таможенных правил было рассмотрено еще в декабре 2021-го, то есть более 3 месяцев назад. Злоумышленника, которым оказался водитель посольства Украины в Польше, оштрафовали более чем на 26 миллионов гривен, а изъятое добро на такую же сумму конфисковали в доход государства, а не Вооруженных Сил Украины.

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Об этом еще 7 января этого года написало издание "Судебный репортер". Даже если дело пошло в апелляцию, то вряд ли во второй инстанции могли изменить резолютивную часть решения и направить миллион долларов вместо государственного бюджета на армию.

Кроме того, сравнив сообщения о задержании за 2021 и 2022 годы "Сила правды" обнаружила, что круг якобы причастных к сделке лиц сузился с минимум десяти до одного. Если сначала по делу фигурировали несколько водителей и атташе посольства Украины в Республике Польша, работник Государственной службы специальной связи и бывший дипломат, то в итоге судили, похоже, только водителя Алексея Сергиенко. Он, к слову, отказался давать показания на суде.

"Сила правды" письменно обратилась в Государственное бюро расследований за комментарием.

Несмотря на это 16 марта многие издания распространили официальный пресс-релиз Государственного бюро расследований с заголовками "ДБР передало армии миллион долларов" таким образом вторично "обрадовав" результаты спецоперации годовой давности.

А уже 18 марта издание "Украинская правда" обнародовало письмо-обращение руководителя бюро Алексея Сухачева к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном ежемесячном вознаграждении в размере 30 тысяч.

По информации СМИ, с начала войны ведомство работает в тылу. Например, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Так что, похоже, манипуляция об одном миллионе долларов для армии не случайна, предполагает издание.