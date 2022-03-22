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Новости Агрессия России против Украины Война
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Новость о том, что ГБР передало армии изъятый на "Ягодине" один миллион долларов, оказалась фейком, - СМИ

дбр

16 марта 2022 Государственное бюро расследований похвасталось масштабным "взносом" на нужды Вооруженных Сил Украины. Однако, оказалось, что "новости" этой более года, а изъятые в рамках следственно-оперативных мер деньги, изъяли еще до полномасштабного вторжения России и объявления военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Силу правды.

ГБР передало на нужды армии миллион долларов США, изъятых при попытке вывоза их за границу. Такая новость появилась на сайте ведомства 16 марта 2022 года. В сообщении говорится, что "28 февраля текущего года следователи ГБР провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти 68 тысяч евро, более 140 тысяч долларов США, более 12 килограммов золотых слитков, ювелирные изделия из золота общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Все это работник посольства пытался вывезти за границу под видом дипломатической почты".

Но на самом деле солидная государственная структура просто манипулировала общественным мнением. Описанное событие произошло год назад, 28 февраля 2021-го, сообщает издание.

Деньги, драгоценности и подакцизные товары у представителей дипломатического ведомства, пытавшихся вывезти их за границу Украины незаконно, изъяли задолго до полномасштабного вторжения России и объявления военного положения.

Доказательства этому "Сила правды" нашла в открытых источниках. Событие освещал ряд средств массовой информации. О досадном инциденте писал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook, украинские и польские журналисты.

Сообщения ГБР можно было бы считать просто неудачной коммуникацией, недоразумением. Если предположить, что само событие хоть и произошло год назад, но драгоценности и деньги конфисковали решением суда только сейчас. Однако дело о нарушении таможенных правил было рассмотрено еще в декабре 2021-го, то есть более 3 месяцев назад. Злоумышленника, которым оказался водитель посольства Украины в Польше, оштрафовали более чем на 26 миллионов гривен, а изъятое добро на такую же сумму конфисковали в доход государства, а не Вооруженных Сил Украины.

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Об этом еще 7 января этого года написало издание "Судебный репортер". Даже если дело пошло в апелляцию, то вряд ли во второй инстанции могли изменить резолютивную часть решения и направить миллион долларов вместо государственного бюджета на армию.

Кроме того, сравнив сообщения о задержании за 2021 и 2022 годы "Сила правды" обнаружила, что круг якобы причастных к сделке лиц сузился с минимум десяти до одного. Если сначала по делу фигурировали несколько водителей и атташе посольства Украины в Республике Польша, работник Государственной службы специальной связи и бывший дипломат, то в итоге судили, похоже, только водителя Алексея Сергиенко. Он, к слову, отказался давать показания на суде.

"Сила правды" письменно обратилась в Государственное бюро расследований за комментарием.

Несмотря на это 16 марта многие издания распространили официальный пресс-релиз Государственного бюро расследований с заголовками "ДБР передало армии миллион долларов" таким образом вторично "обрадовав" результаты спецоперации годовой давности.

А уже 18 марта издание "Украинская правда" обнародовало письмо-обращение руководителя бюро Алексея Сухачева к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном ежемесячном вознаграждении в размере 30 тысяч.

По информации СМИ, с начала войны ведомство работает в тылу. Например, главное следственное управление, за исключением отдельных отделов, переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Так что, похоже, манипуляция об одном миллионе долларов для армии не случайна, предполагает издание.

Автор: 

фейк (678) ВСУ (6546) ГБР (2971)


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Топ комментарии
+52
что делают с мародерами , то же самое нужно делать с ДБР
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22.03.2022 18:29
+40
А ці ***** вояки,все премію просять....Нещодавно захотіли знову премію,що вони на фронті...
Пора вже розформірувати це дбр.
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22.03.2022 18:32
+34
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22.03.2022 18:27
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22.03.2022 18:27 Ответить
Ясный хер. Они его разделили между собой.
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22.03.2022 18:27 Ответить
в карманы себе положили
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22.03.2022 18:28 Ответить
что делают с мародерами , то же самое нужно делать с ДБР
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22.03.2022 18:29 Ответить
кто бы сомневался....
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22.03.2022 18:30 Ответить
16-го?тобто буба з мэдалямы,прэмиямы и гэроямы просто нэ встыг?
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22.03.2022 18:32 Ответить
"Боевые" доплаты зато они себе требуют
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22.03.2022 18:32 Ответить
ДБР - ПДР
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22.03.2022 18:32 Ответить
ДБЛ БЛД ДБР
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22.03.2022 19:39 Ответить
А ці ***** вояки,все премію просять....Нещодавно захотіли знову премію,що вони на фронті...
Пора вже розформірувати це дбр.
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22.03.2022 18:32 Ответить
Давно пора ! Фейкометы и кроты
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22.03.2022 19:25 Ответить
Що робиться? зЕлений яневтік, ти ухуїв?
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22.03.2022 18:34 Ответить
ДБР-у Чорнобаївку!
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22.03.2022 18:35 Ответить
Недалеко от Броваров две ракеты стоимостью в несколько миллионов долларов уничтожили теплицы (рассада 4 тысячи кустов огурцы и помидоры), а еще гной и сено.

https://inforesist.org/navoz-i-koza-pod-brovarami-rossiyane-dorogimi-raketami-unichtozhili-opasnyj-obekt/
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22.03.2022 18:36 Ответить
Так кацапи побачили козу та теплиці подумали ,що це ті самі біолабораторії . Звідки дикунам знати що це?
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22.03.2022 18:43 Ответить
А козу нащо? Самі ж кацапи козломорді.
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22.03.2022 18:53 Ответить
Чули "перехвати розмов"? У тварин є родинні зв`язки, у кацапів - нема такого. Вони гірші за павуків... Жодна істота не може бути порівняна з кацапами, бо це образа для всіх тварин що існують, навіть для однокліткових...
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22.03.2022 19:15 Ответить
Звичайно, директора дбр також "Пєтя" поставив.🤯 Те, що яневтік тАтарова запхав до себе в оп, а той в свою чергу заправляє всім силовим блоком - винен, звичайно "Пєтя, да придурок?😅
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22.03.2022 18:49 Ответить
Пробачаємо. Гріх на ідіотів ображатися.
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22.03.2022 19:07 Ответить
Дбр- обычные мародёры, казнокрады и взяточники
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22.03.2022 18:37 Ответить
ДБР-брехуни...
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22.03.2022 18:37 Ответить
дбр не брехуны они диверсанты и предатели - а что же наш зелено-командующий не замечает ? а вот нато у него во всем виновато
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22.03.2022 19:11 Ответить
На фронт боягузливих капітулянтів ДБР, з них толку як з цапа молока. Вони лише
безсоромно прожирають просто величезні бабки бюджету... які так потрібні ЗСУ.
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22.03.2022 18:40 Ответить
Да, ДБР рулит. Фееричные долбодятлы. Думал, действительно, с таможенниками кого-то кошмарят, а все куда более прозаично - пи...на гоняют. Великие деятели.
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22.03.2022 18:40 Ответить
Як фейком є й саме ДБР.
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22.03.2022 18:43 Ответить
А каг там наличка хаспод Катвицких, аааааа????

https://24tv.ua/druzhina-eksdeputata-kotvitskogo-hotila-vivezti-*******-28-milyoniv_n1913244
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22.03.2022 18:45 Ответить
У так званих силовиків (їх ще звуть "мінтами"), а також у прокурорів, суддів, КГБ=СБУ ніколи не було ні стиду, ні совісті.Мабуть у них, як і кацапів, зайва хромосома.
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22.03.2022 18:46 Ответить
Портновські намагаються відбілитися за допомогою ОП...
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22.03.2022 18:48 Ответить
Дно...
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22.03.2022 18:52 Ответить
Підараси, весь лівий кеш вивезли через пункти пропуску в Угорщину, Словаччину, Румунію, Молдову, Польщу. Всіх керівників, замів, та обласних керівників Набу, ДБР, СБУ в прикордонних областях зняти з посад.
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22.03.2022 18:53 Ответить
ДБР за всілякого сприяння зверху відверто грабує українців і займається політичними переслідуваннями.
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22.03.2022 18:54 Ответить
А скільки грошей йде на утримання цієї структури?Важливо було б зараз сконцентрувати ресурси бюджету для ЗСУ.
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22.03.2022 18:57 Ответить
Отмазка!
Найденное год назад - сдали государству.
Найденное 16.03.2022 - "распилили"!
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22.03.2022 19:00 Ответить
Видайте їм премію, щоб з голоду не здохли, паскуди.
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22.03.2022 19:02 Ответить
Бажано сухпайками з цианістим калієм
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22.03.2022 20:59 Ответить
Олександр Бригинець

Венедиктова нагадала, що єдність єдністю, а переслідування патріотичної опозиції, в тому числі Порошенка, тривають!
Дуже доречне нагадування, бо дехто ледве не повірив, що у вас розум з'явився)
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22.03.2022 19:04 Ответить
А до своїх відвертих зрадників питань немає ...

"Член політради партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації.

Джерело: дані бази російської прикордонної служби, які опинились у розпорядженні "Української правди"".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/22/7333657/
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22.03.2022 19:22 Ответить
Следственный комитет мордора возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию.

«Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Александра Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий»

Очень надеюсь, что он не вернулся еще из Тель-авива. Его лекции там произвели фурор.
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22.03.2022 19:04 Ответить
ДБР - це класичний приклад, як ложка дьогтю може зіпсувати діжку з медом.
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22.03.2022 19:07 Ответить
Бочку з яким медом? З Єрмаком, Татаровим, Арахамією, Гетманцевим, Тищенком, Трухіним, Третяковою?
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22.03.2022 19:11 Ответить
Коли керувати будь-чим доручають гандонам, то незважаючи на початкові наміри та можливий гарний бекграунд, це "будь-що" приречено на утилізацію після використання.
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22.03.2022 19:29 Ответить
Ну так презедент змінив законодавство, щоб підпорядкувати дбр собі.
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22.03.2022 19:53 Ответить
Так. Яке їхало, таке і здибало.
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23.03.2022 05:02 Ответить
ДБР тільки клістрони може ******* в нашого ППО.
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22.03.2022 19:09 Ответить
Довго ще Зеленскій буде терпіти це вороже гніздо?
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22.03.2022 19:10 Ответить
Терпіти що? То що створив і очолив?
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22.03.2022 19:23 Ответить
помилки потрібно швиденько виправлять.
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22.03.2022 19:26 Ответить
то не помилки.все так задумано
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22.03.2022 20:30 Ответить
ДБР потрібно РОЗСТРІЛЯТИ у повному складі!
Як зрадників та саботажників.
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22.03.2022 19:13 Ответить
Ця фейкова новина була вкинута дбр з однією метою - потушити скандал, який виник після одразу двох їхніх зашкварів. Спочатку вони хотіли за сидіння у Львові отримати додаткові 30-50тис в місяць премії, а потім вони захотіли відправити за грати пашинського, який відправив продукцію кб луч на фронт. Так що мародери льоша зіллі та рашист татаров воюють проти України в тилу, а зелох цього не хоче замічати, бо відосіки його дуже чудово розходяться у світі.
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22.03.2022 19:17 Ответить
А где новость про 7 чемоданов баксов, которые наши пропустили а венгры хлопнули на таможне у аваковской шмары???
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22.03.2022 19:27 Ответить
Очумелие ручки все по своїм карманчикам потирили.
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22.03.2022 19:27 Ответить
яке зе, таке й дбре
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22.03.2022 19:36 Ответить
Практика не нова. завжди так було, ще з часів ВЧК. І поліція,прокурорські, сбу,дбр буквально полюють за речовими доказами - їх кладуть на свій депозит на збереження і використовують, в часи НКВД говорили, на самообеспечение. А тепер прохають -дайте будь який папірець воїнам ДБРівцям на "передку"виплатимо. Зараз візьмуть довідку у виконавця, що рішення суду виконане і по всьому.
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22.03.2022 19:52 Ответить
Пропоную з ДБР, НАБУ, Держмитслужби, ДПСУ терміново створити штурмовий батальон смерті "Гаманець" і відправити його на деблокаду Маріуполя.
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22.03.2022 19:59 Ответить
Дуже слушна пропозиція, пане Юрію, треба підготувати відповідну петицію Янелоху І, а гнати в бій цю наволочь доручимо несправедливо засудженим патріотам!
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22.03.2022 21:07 Ответить
*****,навіть війна не ліквідує це сране дбр? Ну тоді вже не знаю🤷
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22.03.2022 21:20 Ответить
Вся суть власти. И это только кусочек ******* всплыл. А теперь представим масштабы....
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22.03.2022 21:52 Ответить
Не "влади" взагалі, а "цієї влади" !
І яке там "кусочєк" виплив - понад 2 роки кілька разів на тиждень випливає... як вдалося тільки тепер так прозріти ?
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23.03.2022 00:20 Ответить
 
 