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Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду. Уничтожена железнодорожная станция и рельсы, погиб один человек, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

павлоград

Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию ​​остановлено на неопределенное время", - написал он.

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Топ комментарии
+41
Мерзота…
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22.03.2022 18:30
+39
Нема в Україні ніяких російських військовополонених, оскільки россія не оголосила Україні війну. А є звичайні терористи, які підлягають знищенню. Бо так кожний іноземець, що зброєю в руках буде вбивати українців, отримає статус військовополоненого.
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22.03.2022 18:45
+21
война и смерть должны прийти в дома кацапов
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22.03.2022 18:38
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22.03.2022 20:19 Ответить
Дуже класна карта, ДЯКУЮ. Ну з ПРАВОГО БЕРЕГА ХКРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВОРОГА МОЖНО Б БУЛО І ВИБИТИ, ЯК ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ДО ДНІПРОПЕТР ОБЛ,Кривого Рогу
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22.03.2022 21:01 Ответить
Я ж вам вже скинув трохи вище.
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22.03.2022 20:58 Ответить
Дякую, класно!
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22.03.2022 21:08 Ответить
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22.03.2022 22:08 Ответить
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