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Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду. Уничтожена железнодорожная станция и рельсы, погиб один человек, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ нанесли ракетные удары по Павлограду Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция Павлоград-2. Разрушено железнодорожное полотно и пути. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек. Движение через станцию остановлено на неопределенное время", - написал он.
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