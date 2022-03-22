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В НАТО считают, что Беларусь в ближайшие дни может вступить в войну на стороне РФ, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путин,лукашенко

США и НАТО считают, что Беларусь "в скором времени" может присоединиться к России в ее войне против Украины.

Об этом CNN сообщили чиновники США и НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Военный чиновник НАТО заявил, что все более "вероятно", что Беларусь вступит в конфликт.

"Путин нуждается в поддержке. Помогло бы что угодно", – пояснил он.

"Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию. По мнению этого источника, это будет иметь меньшее военное влияние, чем геополитическое, учитывая последствия присоединения к войне другой страны", - отмечает издание.

Высокопоставленный представитель разведки НАТО сказал, что Альянс оценивает, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление против Украины".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тихановская призвала белорусов сдаваться в плен в случае получения приказа о прямом вторжении в Украину. ВИДЕО

Военный чиновник НАТО заявил, что окончательное решение по участию Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве, и пока нет никаких признаков того, что белорусские силы участвуют в боях в Украине.

"Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос такой: хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Участие дестабилизирует Беларусь", – сказал чиновник.

Чиновник не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что Россия может попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину от ее западной границы.

Смотрите: Спутник показал, что Россия развернула дополнительные силы на границе Беларуси и Черниговщины. ФОТО
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Топ комментарии
+96
Несемось!

Христофорівка, Грейгове, Первомайське, Кісільовка - звільнені!
Слава ЗСУ

вот-вот вся Николаевщина будет очищена от руZZни
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22.03.2022 19:11
+34
Дай Бог! Слава ЗСУ!! Родненькие наши. защитники. бейте сволоту!!
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22.03.2022 19:18
+29
Та хай вже вступають . Тут їх всіх і покладемо.
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22.03.2022 19:11
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Скорее бы! Ждём свежее мясо
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22.03.2022 19:28 Ответить
а люди?
і аес,
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22.03.2022 19:30 Ответить
Драник вусатий буде висіти поряд з ******.
....
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 19:29 Ответить
Сподіваюся місця зосередження ворогів не території бульбажопії вже визначені, а точка-у вже готові завдати по них удару.
Чи знову буде, фифсьофрьоті аніжебратья від зебілів?
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22.03.2022 19:30 Ответить
если там есть аутисты, которые даже увидев как отсасывает на земле руснявое второе-в-мире-по-силе-войско, согласятся пойти под джавики и байрактары, ну как гаваритца, земля им бетоном, только пару картошин, и зерна пшеницы по карманам пускай насыпят, не помешает
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22.03.2022 19:31 Ответить
От мудозвоны! Вы Б%*ть лучше тоже сформируйте войско на границах и помогите, а то потом будут выражать озабоченность, что уже 2 страны воюют против Украины. А дальше что? Пускай все кому не лень будут бомбить Украину?
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22.03.2022 19:32 Ответить
А навіщо було голосувати за зеленського?
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22.03.2022 19:35 Ответить
Якщо бяларуси полізуть, можна буде лупити по їхніх аеродромах та скупченнях орків без докорів совісті.
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22.03.2022 19:32 Ответить
САМ З'ЇЗДІ!

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22.03.2022 19:32 Ответить
А вступ ще однієї "країни"(бсср-не країна, поки там таракан) - це вже тягне на світову?
Бо коли так - відповість низка країн, звісно, на боці України.
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22.03.2022 19:34 Ответить
Региональная вроде
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22.03.2022 22:09 Ответить
Хто знає...
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22.03.2022 22:12 Ответить
От вам і вусатий таракан.Він **** давно шукає привід напасти.

Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України".
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22.03.2022 19:42 Ответить
Зеленский об этом знал 8 лет, но ермак запрещал ему говорить об этом.
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22.03.2022 19:43 Ответить
Надо сагитировать вызвать белоппозицию чтоб вели переговоры, уничтожить всегда успеется..
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22.03.2022 19:45 Ответить
какую опозицию-домохозяйка тока умет фелацио делать и котлеты,и то походу по реакции прибалтов и поляков -очень посредственно и то и другое
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29.06.2022 23:20 Ответить
НАТО переквалифицировалось в пресс-центр?
Сколько ещё стран должно вступить в войну против нас, чтобы кто-нибудь решился вступить и за нас?
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22.03.2022 19:46 Ответить
Не мешайте им портки менять.
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22.03.2022 20:27 Ответить
Одно понятно на нынешней день : НАТО глинянный Колосс. Если бы путлер сразу ударил по НАТО то уже давно был бы в Париже. Похоже он уже сам понял свою стратегическую ошибку в направлении удара
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22.03.2022 22:25 Ответить
ну перепутал Париж с Киевом-но пока отсосал по всем направлениям-кроме ХЕРА со сном и марика в руинах!!Немцы в 41 Киев взяли к сентябрю - а путлер авдеевку взять досих пор не может ,-ну типо не хочет мясо ложить-но как -то в первые дни ложил и не думал об этом!!
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29.06.2022 23:11 Ответить
То вже така бульба у фритюрі буде, шо капець...
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22.03.2022 19:46 Ответить
Багато ватних каналів пишуть, що вторгнення Білорусії почнеться вночі. Сподіваюсь, ВСУ готові...
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22.03.2022 19:50 Ответить
белорусы сдавайтесь и воюйте на стороне Украины против общего оккупанта и врага!
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22.03.2022 19:53 Ответить
А після Перемоги і вусатого таргана знесуть
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22.03.2022 20:05 Ответить
Сапраудныя, а не лукашэнкаускiя прыкарытнiкi, Беларусы ваююць на баку Украiны - баталлён iмя Кастуся Калiноускага. Слава Украiне, Жыве Беларусь!!!
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22.03.2022 20:37 Ответить
Не зрозуміло як, яле
Є підозри що переписку, у Viber користувачів з зареєстрованими українськими номерами, відслідковують росспецслужби
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22.03.2022 19:56 Ответить
Страшно, капець.. хай читають, що про них пишуть
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22.03.2022 20:06 Ответить
так вони чього якраз не читають

вони шукають будь яку інфу про зброю і ЗСУ, а саме, що де коли
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22.03.2022 20:10 Ответить
То давно відомо, а телеграм то взагалі помийка фсбшна, запам'ятайте все що не заборонено на росії - підслуховується на всі сто!
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22.03.2022 20:09 Ответить
принцип зрозумілий - диктаторський
чим не можуть володіте те забороняють
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22.03.2022 20:12 Ответить
WhatsApp відслідковують кацапи та телеграм, а Viber на замку.
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29.06.2022 23:51 Ответить
Як WhatsApp можна "відслідкувати", якщо від з обох боків шифрується? Щодо Viber, то ось.
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30.06.2022 00:02 Ответить
є така чуйка що бульбаші полізуть,
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22.03.2022 20:02 Ответить
є чуйка, що назад вони підуть з грунтовими водами
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22.03.2022 20:16 Ответить
Російські десантники зазнали важких втрат, а білорусь і далі допомагає бомбити Україну

Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів з повітря. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

Головне:

🔻 Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території білорусі.

🔻 До нанесення ударів по українських об'єктах залучались бомбардувальники, штурмовики та винищувачі.

🔻В 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку агресії близько 220 військовослужбовців відмовились воювати. Всього, у період з 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.

🔻 Через неналежно організовану систему медичного забезпечення великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.
https://t.me/spravdi/3194
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22.03.2022 20:17 Ответить
Білокацапи, єдине, що ви можете зробити, це здатися, а потім разом з ЗСУ визволяти Україну, а потім йти на Мінськ. Інакше вам тупа смерть!
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22.03.2022 20:22 Ответить
Москалі спробують білорусів використати з чисто пропогандистської мети....
Щоб українці перемолоти білорусів, як москалів...і цим назавжди розсварити Білорусь та Україну....

Тут потрібно дуже розумно поступити... Наприклад по всіх дорогах в білоруському напрямку розміщувати...ВЕЛИКІ РЕКЛАМНІ СТЕНДИ З КАЦАПСЬКОЮ МЕРТВЯЧИНОЮ ТА ПОКРОШЕНОЮ МОСКАЛЬСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ...
Щоб білоруські військові розуміли куди вони їдуть...
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22.03.2022 20:22 Ответить
Они все прекрасно знают. Полезут на Львов - так там прямо с фур наши будут брать NLAW и использовать по прямому назначению.
Практика этой войны показала, что после огневого поражения двух-трёх машин в кацапской колонне (неважно каких и неважно чем), колонна становится полностью дезорганизованной. Бронетехника начинает бессмысленно палить во все стороны. Кто пытается разворачиваться, кто героически спешивается и пытается занять оборону, кто бросает технику и бежит куда глаза глядят. Для даже очень небольшого количества наших подготовленных бойцов дальше - дело техники.

И белорусы это все прекрасно знают.
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22.03.2022 21:29 Ответить
На те і розраховують кацапи....Що українці до білорусів будуть такі ж безжальні і жорстокі, як до них.... Це ще більше привяже білорусів до москалів, і віддалить їх від українців....

Нам, українцям, потрібно конче знайти якийсь спосіб, щоб пояснити білорусам... Що кацапи - це одне....це одвічний ворог українців....А білорус - це інше.... І спробувати уникнути цієї м'ясорубки, яка відбулася з кацапами....
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22.03.2022 23:20 Ответить
никакого миндальничания, кто на ком стоял и кто кого куда привяжет. Пришел с оружием на нашу землю - будешь убит. Хоть ты с Ганы, хоть с Уругвая, посрать. Точка
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23.03.2022 00:14 Ответить
да это было в первые дни вторжения-сейчас такого и близко нет-поэтому и такие огромные потери в живой силе и технике у наших
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29.06.2022 23:24 Ответить
Прикро, але якщо це виявиться правдою, то земля їм *****, ідіотам!
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22.03.2022 20:24 Ответить
надо что бы ВС Польши пошуровали вдоль границы, типо учения. Картошка сразу успокоится и будет держать свои чипсы внутри РБ.
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22.03.2022 20:54 Ответить
Не думаю. Вусатий зараз залежить від росії як ніколи. Не стане її - йому не жити. Він зараз все зробить для *****.
Тут більше питання до тих телепнів, які згодяться їхати до України після того, як "другу армію світу" натягнули по самі гланди.
Я розумію, тьолці ***** нема чого втрачати, але вони згодні вмирати заради чого? Ще йв загарбницькій війні де ані шани не дістануть, ані зиску. Тільки смерть і ганьба на кілька поколінь.
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23.03.2022 00:38 Ответить
лукашило ввяжется только в случае, если ********* конкретно достигнет успехов в войне, поэтому надо сейчас хорошо насыпать. А если мы будем вытеснять рашистов, то лукашило может даже перекраситься и вступить в войну на нашей стороне или просто проявить былую "симпатию" к Украине, эта хитрая мразина ещё может стать лидером освободителем от рашистов в Беларуси.
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22.03.2022 20:24 Ответить
Вчера Лукашенко заявил, что торговать калийными удобрениями нужно везде, в т.ч. в Европейском Союзе.
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22.03.2022 20:25 Ответить
i buljboju. Neporiadok, kogda v stranax Baltiji prixoditsia doroguju egipetskuju pokupatj.
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22.03.2022 22:50 Ответить
Арахамия и Корниенко ещё не сделали заявление о том , что западные СМИ опять врут?
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22.03.2022 20:27 Ответить
беларусы самые мягкие и умные из славян. Жалко будет но если они нападут, то придётся убивать... простите уж дорогие милые беларусы но лучше сразу сдавайтесь в плен когда увидите укранские войска и этот конфликт быстрее закончится и будем бульбу сажать, огороды же надо для еды сажать, или мы голодные будем? Подрывайте Лукакаша, это он лёг и прогнулся под Пуйло за гроши.
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22.03.2022 21:23 Ответить
Жалко будет но если они нападут, то придётся убивать... простите уж дорогие милые беларусы


И так всю жизнь. Убил оккупанта, всплакнул, смахнул слезу, прокашлялся, перезарядил оружие, высморкался, прицелился, убил следующего и так далее
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22.03.2022 21:36 Ответить
Если батьку замочит Пуйло, кто отдаст законный приказ о спецоперации Белоруссии?
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22.03.2022 21:26 Ответить
Интересно, таракан знал, что х#ло устроит реальную войну а-ля 41-45? Или его развели сначала поддержать морально, мол вдруг ситуация обостриться и нужно будет припугнуть, и ты сразу объяснись за кого. Ну лука и ляпнул, что я поддержу, нет вопросов
Теперь то понятно, что его причендалы зажаты в тисках и деваться ему некуда. Но тогда, месяц-два назад знал ли?
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22.03.2022 21:30 Ответить
Было довоенное видео, где лука пренебрежительно отзывался о ВСУ, а потом грозился дойти до Ла-Манша. Идиот..
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22.03.2022 21:41 Ответить
Ну тож понты были для местного плебса, бравада, не более. Поэтому я и думаю, что реально он не знал.
Если был бы в сговоре, сразу бы влез, чтобы поучаствовать в парадах победы в кремле как участник и победитель. А сейчас он стопудово не хочет и я даже не представляю, как он петляет, чтобы не вступить в этот пи#ц. Думаю, он уже с яйцами мысленно попрощался, но голову хочет сохранить.
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22.03.2022 21:48 Ответить
чтобы поучаствовать в парадах победы в кремле как участник и победитель

Это да, согласен. А после первых дней понял, что все пошло не так
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22.03.2022 21:54 Ответить
Если серйозно - то это война у границы Польши. И полякам полюбасу прилетит. Будут ли они трусливо при этом отмалчиватся ,как немцы какие-то? Или дух предков таки возьмет верх?
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22.03.2022 22:32 Ответить
ЗСУ ждет пополнение беларусами, а там и до таракана рукой подать
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22.03.2022 23:27 Ответить
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