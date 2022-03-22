В НАТО считают, что Беларусь в ближайшие дни может вступить в войну на стороне РФ, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США и НАТО считают, что Беларусь "в скором времени" может присоединиться к России в ее войне против Украины.
Об этом CNN сообщили чиновники США и НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Военный чиновник НАТО заявил, что все более "вероятно", что Беларусь вступит в конфликт.
"Путин нуждается в поддержке. Помогло бы что угодно", – пояснил он.
"Источник из белорусской оппозиции сообщил, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию. По мнению этого источника, это будет иметь меньшее военное влияние, чем геополитическое, учитывая последствия присоединения к войне другой страны", - отмечает издание.
Высокопоставленный представитель разведки НАТО сказал, что Альянс оценивает, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление против Украины".
Военный чиновник НАТО заявил, что окончательное решение по участию Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве, и пока нет никаких признаков того, что белорусские силы участвуют в боях в Украине.
"Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос такой: хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Участие дестабилизирует Беларусь", – сказал чиновник.
Чиновник не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что Россия может попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину от ее западной границы.
Пожалуйста, подождите...
і аес,
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Слава нації
Смерть москалям
Чи знову буде, фифсьофрьоті аніжебратья від зебілів?
Бо коли так - відповість низка країн, звісно, на боці України.
Високопоставлений представник розвідки НАТО сказав, що Альянс оцінює, що білоруський уряд "готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України".
Сколько ещё стран должно вступить в войну против нас, чтобы кто-нибудь решился вступить и за нас?
Є підозри що переписку, у Viber користувачів з зареєстрованими українськими номерами, відслідковують росспецслужби
вони шукають будь яку інфу про зброю і ЗСУ, а саме, що де коли
чим не можуть володіте те забороняють
Не досягаючи успіху, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів з повітря. Про це повідомили у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.
Головне:
🔻 Противник здійснив понад 80 літаковильотів, зокрема 29 з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що розташовані на території білорусі.
🔻 До нанесення ударів по українських об'єктах залучались бомбардувальники, штурмовики та винищувачі.
🔻В 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку агресії близько 220 військовослужбовців відмовились воювати. Всього, у період з 24 лютого загинуло близько 50 та поранено близько 110 військовослужбовців цієї частини.
🔻 Через неналежно організовану систему медичного забезпечення великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації.
https://t.me/spravdi/3194
Щоб українці перемолоти білорусів, як москалів...і цим назавжди розсварити Білорусь та Україну....
Тут потрібно дуже розумно поступити... Наприклад по всіх дорогах в білоруському напрямку розміщувати...ВЕЛИКІ РЕКЛАМНІ СТЕНДИ З КАЦАПСЬКОЮ МЕРТВЯЧИНОЮ ТА ПОКРОШЕНОЮ МОСКАЛЬСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ...
Щоб білоруські військові розуміли куди вони їдуть...
Практика этой войны показала, что после огневого поражения двух-трёх машин в кацапской колонне (неважно каких и неважно чем), колонна становится полностью дезорганизованной. Бронетехника начинает бессмысленно палить во все стороны. Кто пытается разворачиваться, кто героически спешивается и пытается занять оборону, кто бросает технику и бежит куда глаза глядят. Для даже очень небольшого количества наших подготовленных бойцов дальше - дело техники.
И белорусы это все прекрасно знают.
Нам, українцям, потрібно конче знайти якийсь спосіб, щоб пояснити білорусам... Що кацапи - це одне....це одвічний ворог українців....А білорус - це інше.... І спробувати уникнути цієї м'ясорубки, яка відбулася з кацапами....
Тут більше питання до тих телепнів, які згодяться їхати до України після того, як "другу армію світу" натягнули по самі гланди.
Я розумію, тьолці ***** нема чого втрачати, але вони згодні вмирати заради чого? Ще йв загарбницькій війні де ані шани не дістануть, ані зиску. Тільки смерть і ганьба на кілька поколінь.
И так всю жизнь. Убил оккупанта, всплакнул, смахнул слезу, прокашлялся, перезарядил оружие, высморкался, прицелился, убил следующего и так далее
Теперь то понятно, что его причендалы зажаты в тисках и деваться ему некуда. Но тогда, месяц-два назад знал ли?
Если был бы в сговоре, сразу бы влез, чтобы поучаствовать в парадах победы в кремле как участник и победитель. А сейчас он стопудово не хочет и я даже не представляю, как он петляет, чтобы не вступить в этот пи#ц. Думаю, он уже с яйцами мысленно попрощался, но голову хочет сохранить.
Это да, согласен. А после первых дней понял, что все пошло не так