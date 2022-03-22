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Европа должна осознать, что война против Украины – это только начало захватнического пути РФ, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская пропаганда распространяет мнение, что Европу нужно поставить на колени, так же раньше она говорила о необходимости уничтожить Украину.
Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Европе самое время осознать, что война против Украины – это только начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+9 Ksenia VB
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+8 Тарас Олексій daef7e51
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+8 віктор федорович 31ee1569
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В 1932-1933 був мир.
а тепер все руйнується.
нові реалії життя вступили в силу.
Натомість не лімітований словесний понос від цього та інших прібліжоних к тєлу дебілів.
встановити величезні екрани на українських дип.установах в столицях країн світу і цілодобово, з якісним перекладом транслювати кісельових, солов'йових,обов'язково жиліновського і інш.,
нехай дивляться звичайні люди і роблять висновки!
*****... Дворняжка...