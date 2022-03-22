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Европа должна осознать, что война против Украины – это только начало захватнического пути РФ, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

Российская пропаганда распространяет мнение, что Европу нужно поставить на колени, так же раньше она говорила о необходимости уничтожить Украину.

Об этом в Telegram сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Европе самое время осознать, что война против Украины – это только начало великого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Так же роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия десятки лет готовила эту войну. Украина – ворота. Их цель – Европа, - Зеленский
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Топ комментарии
+9
Як можна домовитись з вбивцею ? ЯК ???
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22.03.2022 19:42
+8
Подоляк,а про шо ти домовляєшся,коли так ?
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22.03.2022 19:33
+8
Ми бачимо лише те, як вони потискують один одному руки та сідають. Що там відбувається далі нам не показують. Які там можуть бути секрети, які нам не положено знати? А потім обстрілюються гуманітарні коридори і т.д і т.п...отакий причинно-наслідковий зв'язок.
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22.03.2022 19:51
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22.03.2022 19:32 Ответить
Подоляк,а про шо ти домовляєшся,коли так ?
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22.03.2022 19:33 Ответить
Про збереження життів українців та їх домівок. Не влаштовує щось?
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22.03.2022 19:34 Ответить
Скільки зберегли?
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22.03.2022 19:40 Ответить
А ви вже десь бачили, що домовилися? Вам щось розповідали про причинно- наслідковий зв'язок? Ви взагалі розумієте, що це таке?
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22.03.2022 19:45 Ответить
Ми бачимо лише те, як вони потискують один одному руки та сідають. Що там відбувається далі нам не показують. Які там можуть бути секрети, які нам не положено знати? А потім обстрілюються гуманітарні коридори і т.д і т.п...отакий причинно-наслідковий зв'язок.
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22.03.2022 19:51 Ответить
Важкий випадок. Більше не відповідатиму- не бачу сенсу.
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22.03.2022 20:00 Ответить
Студент,не коси під надто розумного.Не переконливо це в тебе виходить.
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22.03.2022 20:53 Ответить
Як можна домовитись з вбивцею ? ЯК ???
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22.03.2022 19:42 Ответить
референдумом з готовими результатами.Чи ви справді думаєте що зеленського цікавить воєвиявлення а не зняття з себе відповідальності?
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22.03.2022 20:04 Ответить
коли не хочеш помирати на фронті то помиратимеш в сибіру або від голоду як було 100років тому.Так не влаштовує!Не влаштовує ваша підЗЕлупна тварь котра хоче домовитися пасєрєдінє
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22.03.2022 20:03 Ответить
Отож. Наслідки "миру" можуть і напевно стануть значно кривавішими за війну.
В 1932-1933 був мир.
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22.03.2022 20:07 Ответить
і з обмеженими можливостями опору
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22.03.2022 20:08 Ответить
Про щось таємне. Українцям не кажуть.
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22.03.2022 19:42 Ответить
Страусам не дано зрозуміти, що підлога у вольєрі бетонна.
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22.03.2022 19:33 Ответить
Ну так и Подоляк почему-то не понимал, что война на Донбассе - это только начало войны в Украине. Или не так? Кстати, то, что страусы прячут головы в песок - миф.
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22.03.2022 20:05 Ответить
а подоляк потихеньку цю дорогу рівняє
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22.03.2022 19:33 Ответить
Це він веде трильонний бізнес з рашкою? Та невже...
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22.03.2022 19:35 Ответить
не рахував... але дуже стелиться під касабів
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22.03.2022 19:42 Ответить
Весь світ на коліна, мокшанє йдуть.
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22.03.2022 19:34 Ответить
вони вже напланували на 20 років вперед
а тепер все руйнується.
нові реалії життя вступили в силу.
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22.03.2022 19:43 Ответить
все всё понимают...нужно уже сейчас провести черту...черти ватные должны существовать отдельно.
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22.03.2022 19:35 Ответить
Особисто я вважаю, що це кінець, а не початок. Пан Подоляк не з того боку в склянку заглядає…
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22.03.2022 19:39 Ответить
Чому ЗМІ України не надають простору ЗСУ та тим хто реально працює на захист і звільнення захоплених територій України?
Натомість не лімітований словесний понос від цього та інших прібліжоних к тєлу дебілів.
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22.03.2022 19:40 Ответить
Б Л Я Здається мені що воно КРИСА
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22.03.2022 19:50 Ответить
Тому що на ефір та новини дозвіл надає українська влада.Тому подоляки,арестовичі якуб муйню вони не несли та це голос нашої влади.Ось такі тези вона просуває
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22.03.2022 20:06 Ответить
Арестович нормальний, а Подоляка меле щось не те, не в ту стєпь
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22.03.2022 21:04 Ответить
а найвеличніший шо меле? всі вони там, проФФессіАнали, тьфу
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22.03.2022 21:25 Ответить
Это Зеленский должен повторять во всех своих зарубежных выступлениях, подкреплять примерами из истории, а выступления рашистских политиков по отрывкам сравнивать с выступлениями Гитлера. Даже в самой-самой новейшей истории какой-то рашист пригрозил Боснии за курс в НАТО.
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22.03.2022 19:42 Ответить
А хто ти є таке?
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22.03.2022 19:44 Ответить
Почитайте в Вікі. Дуже цікаво.
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22.03.2022 19:50 Ответить
Посмотрел в Вікі , - уже редактируют!!!
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22.03.2022 19:54 Ответить
Видаляють співпрацю з Янукевичем, Мертвечуком, давление на журналистов по заданию ОП, контроль за єфирами ТВ для Слуг итд.
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22.03.2022 20:04 Ответить
Там ще Льовочкін, Пилипишин, Бродський...
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22.03.2022 20:15 Ответить
Тримайте "лайфхак":
встановити величезні екрани на українських дип.установах в столицях країн світу і цілодобово, з якісним перекладом транслювати кісельових, солов'йових,обов'язково жиліновського і інш.,
нехай дивляться звичайні люди і роблять висновки!
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22.03.2022 19:47 Ответить
ага, и сруться в штаны еще чаще и обильнее, они там уже везде йод скупают, потому что ждут ядерный удар *****, алё
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22.03.2022 19:51 Ответить
М а ть вашу, уберіть цього ПОДОХЛЯКУ, так це не кінець, це тільки початок. Ми збираємся перемагати, чи вже ні, якщо початок???? Так про що тоді ви всі розповідаєте, про всі оці остановили, відбили, немає оресурсів, заквнч люди і тд.Б Л Я у вас у ОП якийсь десонанс.
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22.03.2022 19:49 Ответить
Подоляк-95...
*****... Дворняжка...
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22.03.2022 19:54 Ответить
Скільки ці ніхто і ніяк будуть коментувати все, що діється в Україні, набридли ці два вискочки.
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22.03.2022 20:16 Ответить
 
 