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Десантники на Николаевщине сбили "Иглой" российскую крылатую ракету: 400 кг тротила летели в направлении Кропивницкого
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Львовские десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.
Об этом в Facebook сообщают Десантно-штурмовые войска, сообщает Цензор.НЕТ.
"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны, в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого.
Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (который несла в себе ракета-убийца), упала на мирный город", - говорится в сообщении.
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А оскільки ти довбойоб, то і будеш бігти *** зна куди і нічого не робити!
Не кількістю а якістю!
Зараз йде війна!
Україна не в НАТО!
І той факт що озброєння йде--- це від НАТО!
Количество понимаеш какое нужно???
******* не мешки кидать
Таким оружием сбивают ракеты...
Кто в теме - понимает, оператор просто на чуйку пуск сделал
Такие пуски будут в учебниках
Особенно для крылатой ракеты, которая летит огибая рельеф местности на самых малых высотах изменяя траекторию и со скоростью истребителя
Стрела и игла и стингер имеют визуальные прицельные приспособления и никак не связаны с радаром...
https://youtu.be/_uzjeWdaWks
нажимаешь ентер и прописуешь внизу заглавие
Три штуки баксов цена
«Вторая армия мира» пересаживается на мотоколяску с пулеметом Максим.
https://t.me/voynareal/16199
Думаю, що це була засідка з попередженням
80-та окрема десантно-штурмова бригада