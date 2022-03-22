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Десантники на Николаевщине сбили "Иглой" российскую крылатую ракету: 400 кг тротила летели в направлении Кропивницкого

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дшв

Львовские десантники сбили российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.

Об этом в Facebook сообщают Десантно-штурмовые войска, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны, в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого.

Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила (который несла в себе ракета-убийца), упала на мирный город", - говорится в сообщении.

Смотрите: Уничтожены оккупанты и вражеская техника в Николаевской области. ФОТО
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Топ комментарии
+117
Корабли топим из РСЗО и птуров, крылатые ракеты сбиваем старенькими ПЗРК, куди ці кацапи полізли...
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22.03.2022 19:49
+99
и это ещё британские смаколыкы им в руки не попали ))
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22.03.2022 19:48
+74
Дякую, хлопці. Дякую - Воїни світла!
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22.03.2022 19:49
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и это ещё британские смаколыкы им в руки не попали ))
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22.03.2022 19:48 Ответить
Очень много оккупантов закапывают в землю на россии. ВСУ утилизируют захватчиков, и будет еще больше.
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=zonu-y3zQ2A&t=8s
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22.03.2022 20:17 Ответить
Захистили свою країну від русофашистів і досить. Навіщо ці глумління над мертвими і їх родичами?
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22.03.2022 23:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F-ko3B5Etug
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22.03.2022 23:06 Ответить
Чого тільки винахідливі українці не вигадають, з "Ігли" збивають крилаті ракети, з протитанкової зброї топлять рашистські десантні катери, а з "Градів" топлять у морі рашистські корвети.
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23.03.2022 23:25 Ответить
Корабли топим из РСЗО и птуров, крылатые ракеты сбиваем старенькими ПЗРК, куди ці кацапи полізли...
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22.03.2022 19:49 Ответить
Той катерок під маріком таки не втонув...нажаль
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22.03.2022 19:54 Ответить
Він вже небоєздатний. Все начиння імпортне, тільки шкаралупа зварена на засрашкі. Зате вєлічіє.))
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22.03.2022 20:05 Ответить
Він вже відходив своє,хоч і не втопився.
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22.03.2022 20:07 Ответить
А він і не міг потонули, тому що гівно не тоне😜
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23.03.2022 00:44 Ответить
В того баняка водомісткістю 23 тонни с 3 кулеметами все одно вся серцевина вигоріла👍
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22.03.2022 20:29 Ответить
Нічого, наступного разу навмисно рогаткою з гранатою потопимо. скєпой по аналоговнєтному вялічію.
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23.03.2022 23:28 Ответить
Полізли в Україну- а попали в пекло.
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22.03.2022 19:55 Ответить
Молодці.
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22.03.2022 19:49 Ответить
Дякую, хлопці. Дякую - Воїни світла!
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22.03.2022 19:49 Ответить
Слава Захисникам!!!
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22.03.2022 19:49 Ответить
Літаки, ***** високо літають і скидують бомби на парашутах, падлюки. От їх би ще херачити чимось.
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22.03.2022 19:50 Ответить
Бімба на парашуті так само анігілється! Але в повітрі!
А оскільки ти довбойоб, то і будеш бігти *** зна куди і нічого не робити!
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22.03.2022 20:06 Ответить
НАТОвці там напевно офігівають
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22.03.2022 19:52 Ответить
Ну вони ж були впевнені, що тільки Рембо стрілою гелікоптери валити може)
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22.03.2022 19:53 Ответить
трьохлітрова банька з вогерками ,то страшно руйнівна сила в руках цьоці Галі
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22.03.2022 19:55 Ответить
НАТОвці змінювали доктрину совєцку!!!!
Не кількістю а якістю!
Зараз йде війна!
Україна не в НАТО!
І той факт що озброєння йде--- це від НАТО!
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22.03.2022 20:12 Ответить
Цензор, зверніть увагу як інтернет-газета, люди готові воювати, потрібні елементарні речі - зброя, амуніція. Достукайтесь до влади.
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22.03.2022 19:54 Ответить
Еще один
Количество понимаеш какое нужно???
******* не мешки кидать
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22.03.2022 19:56 Ответить
відповідь +1 так як ти відповідаєшь на мові окупанта
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22.03.2022 20:00 Ответить
я руський би вивчив тільки тому, що треба допитувать пленних
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22.03.2022 21:01 Ответить
не тільки а потрібна ще й підготовка військова..як моральна так і фізична..автомат це не палиця що раз в рік стріляє..а на рахунок людей то черги стоять в військоматах
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22.03.2022 19:59 Ответить
так я знаю людей які вчора були в бойових діях, віддали свої бронижилети, а сьогодні їм кажуть, купи автомат, купи бронижет, купи каску і тоді іди воюй...
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22.03.2022 20:02 Ответить
Игла, стрела...
Таким оружием сбивают ракеты...
Кто в теме - понимает, оператор просто на чуйку пуск сделал
Такие пуски будут в учебниках
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22.03.2022 19:54 Ответить
Скорее всего, шото летит - надо сбивать)))
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22.03.2022 20:12 Ответить
Всі військові розрахунки ппо отримують цілевказання з КП. Тобто оператор орієнтується звідки, яким курсом і на якій висоті наближається ціль і відповідно шукіє в визначеному секторі...
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22.03.2022 23:20 Ответить
Интересное мнение...
Особенно для крылатой ракеты, которая летит огибая рельеф местности на самых малых высотах изменяя траекторию и со скоростью истребителя
Стрела и игла и стингер имеют визуальные прицельные приспособления и никак не связаны с радаром...
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23.03.2022 02:38 Ответить
ЦУ в ППО передається розрахункам як правило аудаоканалом (телефоном), це маленька хитрість для тих, хто ніколи не мав відношення до ППо, ті хто мав це знають. Це пішло з радянських часів і плюс в тому, що радіорозвідки безсила. Ящо хтось бачив відео з КП ППО, то там за оргсклом планшетів стоять планшетисти в навушниках і малюють маршрут цілей. Координати вони отримують по телефону. Розрахунки ПЗРК та ЗУ так само, тільки не малюють на планшеті, а уявляють в голові і знають де відносно них знаходиться ціль, з якою швидкістю і в якому напрямку рухається. Це я Вам як ППОшник кажу ))
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26.03.2022 20:01 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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22.03.2022 19:54 Ответить
Мы пушечное мясо - перехват разговора

https://youtu.be/_uzjeWdaWks
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22.03.2022 19:55 Ответить
Как сделать ссылку активной ?
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22.03.2022 19:56 Ответить
сначала ссылку ютуба ставишь
нажимаешь ентер и прописуешь внизу заглавие
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22.03.2022 19:59 Ответить
Став курсор на кінець посилання та натискай enter.
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22.03.2022 20:00 Ответить
https://youtu.be/_uzjeWdaWks
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22.03.2022 20:04 Ответить
открываете в ютубе, под видео есть "поделиться", нажимаете на него, потом копировать и потом вставить...
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22.03.2022 20:05 Ответить
армия дыры в Олешках
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22.03.2022 19:56 Ответить
вау....північнокорейська армія 50 років
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22.03.2022 20:01 Ответить
анка пулемётчица у них тоже ещё та )))
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22.03.2022 20:05 Ответить
вундервафля
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22.03.2022 20:10 Ответить
новая фашистская суперзброя-тачанка... вместо тягловой конячки китайский трактор, из помощи от китая что запросила кацапия.
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22.03.2022 20:10 Ответить
Я же говорил, скоро на ослах будут брать Киев)
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22.03.2022 20:13 Ответить
Уже успел погуглить - кетайский грузовой мацацыкл
Три штуки баксов цена
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22.03.2022 21:02 Ответить
22 марта. Стоянка магазина АТБ в оккупированных Олешках на Херсонщине.

«Вторая армия мира» пересаживается на мотоколяску с пулеметом Максим.

https://t.me/voynareal/16199
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22.03.2022 20:06 Ответить
угу и с мосинкой 1891-30
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22.03.2022 20:07 Ответить
Тільки не кажіть , що це ******* . .. це гірше . А в кулеметі вода , чи 'бояра'? Вночі замерзне та трісне .
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22.03.2022 20:09 Ответить
прошу любить и жаловать комплекс РЭБ дрысни красуха - залутан вчера
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22.03.2022 20:14 Ответить
Залутан - значить його викрали ? Роми?
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22.03.2022 20:17 Ответить
залутал это взял с бою а ромы то отдельный случай
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22.03.2022 20:18 Ответить
вот постукли русню - с него лут
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22.03.2022 20:19 Ответить
Шикарна лєнточка на казанку .
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22.03.2022 20:23 Ответить
ахмад рахмад всё равно лут есть а ахмда нету
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22.03.2022 20:24 Ответить
а собачка на фото наша или оккупантов?
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22.03.2022 20:31 Ответить
наша , жрущая плоть оккупантов
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22.03.2022 21:24 Ответить
Песик гарний
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22.03.2022 21:03 Ответить
вот тут лута нету бо сорвало башню
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22.03.2022 20:21 Ответить
Бояра замерзнути не повинна.
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22.03.2022 22:04 Ответить
Львівські десантники браво!
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22.03.2022 20:08 Ответить
Не думаю, що оператор ПЗРК встиг би на чергуванні виявити, навестись та знищити крилату ракету.
Думаю, що це була засідка з попередженням
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22.03.2022 20:17 Ответить
Просто треба вірити в прекрасне .
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22.03.2022 20:24 Ответить
Будь-лазка, вірте, але мене більше цікавлять сухі факти
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22.03.2022 20:34 Ответить
Ласка , а не 'лазка' . Не пались . Паляниця .
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22.03.2022 21:00 Ответить
Мені подобається саме лазка. Це так у вільному світі заведено - робити, як подобається.
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22.03.2022 21:06 Ответить
Почемуб и нет (про засаду). Кстати ракету очень хорошо слышно издалека, так что в поле вполне реально успеть ИМХО
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22.03.2022 21:05 Ответить
Треба не лише чути ракету, а й знати звідки вона прилетить і куди. Подивись скільки потрібно часу на підготовку ігли до пуску і все стане зрозуміло
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22.03.2022 22:11 Ответить
Если знать откуда летит и когда будет пролетать, то с ПЗРК вполне реально.
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22.03.2022 21:06 Ответить
Це не чергування апріорі
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22.03.2022 22:09 Ответить
ЦУ з КП.
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22.03.2022 23:27 Ответить
Немає у розрахунку ПЗРК ніякого цільовказівника з КП, тим більш на чергуванні
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23.03.2022 09:09 Ответить
Не знаю як у Вас, а у нас вже організовано ))
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26.03.2022 19:35 Ответить
На тіктокє?
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26.03.2022 20:18 Ответить
По польовці... А решта тобі ніхто не скаже ))
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26.03.2022 21:12 Ответить
красави!
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22.03.2022 20:39 Ответить
Раздайте тротил людям. Пригодится в хозяйстве.
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22.03.2022 20:44 Ответить
Красавцы!
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22.03.2022 20:51 Ответить
Респект! Молодцы!
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22.03.2022 21:11 Ответить
Москалей запрошують...

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22.03.2022 21:57 Ответить
А з Чорнобаївки - хір Алєксандрова.
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22.03.2022 22:08 Ответить
Галичани десантники на війні за Україну!

80-та окрема десантно-штурмова бригада

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22.03.2022 22:05 Ответить
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22.03.2022 22:08 Ответить
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22.03.2022 22:09 Ответить
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22.03.2022 22:11 Ответить
Повертайтесь живими наші Герої!


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22.03.2022 22:12 Ответить
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22.03.2022 22:13 Ответить
 
 