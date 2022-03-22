США и европейские партнеры готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг, - советник Байдена Салливан
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США и их западные партнеры намерены в четверг объявить новые санкции против России.
Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Речь идет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о контактах Байдена с союзниками в Европе.
В то же время Салливан отметил, что администрация США и ее союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения.
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"КАК ВЫ СМЕИТЕ ВЫ ФСЬО ВРЬОТИ!"
19 ч. ·
"Нью-Йорк Таймс" склав свій список книжок, які радить читати, щоб зрозуміти Україну: Забужко (оповідання), Плохій ("Брама Європи"), Чех ("Точка нуль"), антологія воєнної поезії...
Негусто. Але принаймні це справді вже - МИ ПРО СЕБЕ, це наші прямі голоси.
Не "про нас без нас", як було заведено досі, не еміґранти з СРСР, не кон'юнктурна екзотизація а-ля "Донбас" Лозниці, не ерзац "Россії областного разліва", виготовлений бойкіми мальчікамі з Москви й Пітера, як отой путівник по Києву в серії Lonely Planet... Ні, таки ми, справжніснькі, такі, як є. Автохтонні й автентичні.
І щоб до нас - таких - почали прислухатися, нашим воїнам треба було спочатку розмазати в гівно "другу армію світу".
А ось тепер - тепер, на тлі нашої арти, мають виступити широким фронтом наші "книжники і фарисеї": ті, хто вміє "в слова і сенси". Маємо допомогти цивілізованому світові замінити захитаний російськоцентричний дискурс - україноцентричним.
Це важке завдання, і наші інтелектуали до нього препогано підготовлені (десь на рівні нашої армії весною 2014-го року!), але це має бути зроблено. Без такого - смислового перезавантаження перемога не буває остаточною, ніде й ніколи.
І це буде зроблено. Ми швидко вчимося.
Слава ЗСУ.
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Астанавітєсь! Кацапам уже нема куди пакети дівать. )))
тут головне дожити до цього світлого дня )