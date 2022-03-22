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война (46746) Россия (91256) санкции (10616) США (23185) Салливан Джейк (180)

США и европейские партнеры готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг, - советник Байдена Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кремль

США и их западные партнеры намерены в четверг объявить новые санкции против России.

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о контактах Байдена с союзниками в Европе.

В то же время Салливан отметил, что администрация США и ее союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения.

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Топ комментарии
+19
Санкції проти нацистів, це чудово
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22.03.2022 20:20
+19
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22.03.2022 20:25
+17
Это ребрендинг военкоматов или моргов на росии?
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22.03.2022 20:23
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Санкції проти нацистів, це чудово
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22.03.2022 20:20 Ответить
зато каріеса не буде і пасти зубної
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22.03.2022 20:21 Ответить
кусок пьютинского навоза ,через 1,5месяца ,макарошки для вас покажутся деликатесами ,ватные тупые ********
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22.03.2022 21:19 Ответить
Доньку лаврового коня департуйте на болота , десь в сьізрань . Може лошадь стару попусте трохи .
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22.03.2022 20:20 Ответить
Херсон...приглали ******** из ЛСДНРа. Вот как на них смотреть?

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22.03.2022 20:20 Ответить
smotet cherez pricel
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22.03.2022 20:23 Ответить
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22.03.2022 20:25 Ответить
Etot dlia tankov luce vsego
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22.03.2022 20:35 Ответить
Slava UKRAINE!!!!
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22.03.2022 20:57 Ответить
Тандемная БЧ?
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22.03.2022 22:11 Ответить
какая отдача у этого фауст патрона - реально с виду мощная пушка
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22.03.2022 23:16 Ответить
Новости с оккупированных территорий меня особо угнетают. Что эти кацапы и подкацапники творят... стараюсь фильтровать такие новости, но не всегда получается.
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22.03.2022 21:07 Ответить
Дідо!! Чави москалів аж поки з них гівно не полізе
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22.03.2022 20:22 Ответить
запасаюся попкорном, скоро дивитимемося фальм
"КАК ВЫ СМЕИТЕ ВЫ ФСЬО ВРЬОТИ!"
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22.03.2022 20:22 Ответить
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

19 ч. ·

"Нью-Йорк Таймс" склав свій список книжок, які радить читати, щоб зрозуміти Україну: Забужко (оповідання), Плохій ("Брама Європи"), Чех ("Точка нуль"), антологія воєнної поезії...
Негусто. Але принаймні це справді вже - МИ ПРО СЕБЕ, це наші прямі голоси.

Не "про нас без нас", як було заведено досі, не еміґранти з СРСР, не кон'юнктурна екзотизація а-ля "Донбас" Лозниці, не ерзац "Россії областного разліва", виготовлений бойкіми мальчікамі з Москви й Пітера, як отой путівник по Києву в серії Lonely Planet... Ні, таки ми, справжніснькі, такі, як є. Автохтонні й автентичні.

І щоб до нас - таких - почали прислухатися, нашим воїнам треба було спочатку розмазати в гівно "другу армію світу".

А ось тепер - тепер, на тлі нашої арти, мають виступити широким фронтом наші "книжники і фарисеї": ті, хто вміє "в слова і сенси". Маємо допомогти цивілізованому світові замінити захитаний російськоцентричний дискурс - україноцентричним.

Це важке завдання, і наші інтелектуали до нього препогано підготовлені (десь на рівні нашої армії весною 2014-го року!), але це має бути зроблено. Без такого - смислового перезавантаження перемога не буває остаточною, ніде й ніколи.

І це буде зроблено. Ми швидко вчимося.

Слава ЗСУ.
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22.03.2022 20:22 Ответить
Брама Європи, на мій погляд, написана з нейтральної точки зору, затятим патріотам може не зайти))
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22.03.2022 20:27 Ответить
Это ребрендинг военкоматов или моргов на росии?
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22.03.2022 20:23 Ответить
Ці санкції не діють на путлера, а на народ навіть свій він вже давно...То ж вони діють, як мертвому припарка.
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22.03.2022 20:23 Ответить
Да ладно........ практически замороженных полтриллиона баксов, на которые он рассчитывал+невозможность расплачиваться за закупки. Что будет, когда он своё стадо кормить не сможет Напомню Пушкина - "Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка"
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22.03.2022 20:32 Ответить
там немає народа там раби
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22.03.2022 20:33 Ответить
100%
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22.03.2022 20:38 Ответить
А те що завдяки санкціям буквально вчора зупинився єдиний завод з виробництва та капітального ремонту танків... Отож. Про авіабудівництво теж все зрозуміло
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22.03.2022 20:50 Ответить
Должна быть одна санкция. огородить кацапетовку стеной , прекратить любые отношения. При попытке тварюк перелезть стену сбивать палкой обратно внутрь. больше ничего.
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22.03.2022 20:27 Ответить
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22.03.2022 20:27 Ответить
Установить бы такой на погранпереходе с Беларусью. Жаль, что маловероятно.
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22.03.2022 20:34 Ответить
Йдеться про новий пакет санкцій
***********
Астанавітєсь! Кацапам уже нема куди пакети дівать. )))

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22.03.2022 20:29 Ответить
коли буде оголошено про відставки Салівана на Бернса - саме тоді розпочнеться справжня союзницька допомога від США

тут головне дожити до цього світлого дня )
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22.03.2022 20:30 Ответить
Йо, а в середу будуть бухати Heineken Lager Beer із баварськими ковбасками.
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22.03.2022 20:40 Ответить
Почему нет реальной техники от Запада? Только обещают..да всякое старьё..А нерешительность и сцыкливость просто зашкаливает..Хотя, это и предсказуемо..
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22.03.2022 20:41 Ответить
твоя кацапская тупость зашкаливает
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22.03.2022 23:19 Ответить
Sony дарує безкоштовний місяць підписки PlayStation Plus для українських користувачів.
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22.03.2022 20:44 Ответить
переглянув проходження форбіден вест...трохи розчарований
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22.03.2022 21:47 Ответить
Від рузге там залишився один Боррель, але на нього "кладуть с прибором", казала ж ця стара калоша, що на цьому тижні жодних санкцій не буде, а тут вже в четвер. Ну і прохвост. Збрехав оркам.
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22.03.2022 20:53 Ответить
А як на рахунок цих орбана, сеярто і Шольца
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22.03.2022 21:35 Ответить
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22.03.2022 20:53 Ответить
Так ASUS вроде бы все
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22.03.2022 21:46 Ответить
Хочете бунта на росії? Виженіть всіх до єдиного москаля з Європи та Америки. Оці, видірвані від нормального життя, ще зможуть бунтувати за повернення до цивілізації, а ті, по шию в багні і болоті, що живуть роками в мордорі, вже не здатні ні на що. Бо їх "засосала опасная трясина" вусмерть.
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22.03.2022 20:54 Ответить
германия франция не выгонит да и италия тоже
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22.03.2022 23:20 Ответить
В посольстве России в Варшаве сжигают документы
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22.03.2022 21:01 Ответить
нападуть на варшаву?
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22.03.2022 21:48 Ответить
Все можливо, дебіли ***
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22.03.2022 21:51 Ответить
Бункерний дід не потягне два фронти, для нього це буде самогубство. А
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22.03.2022 22:39 Ответить
Та ладно. Можна і в п'ятницю. Куди поспішати? Можна взагалі після вихідних.
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22.03.2022 21:14 Ответить
Люди хоронят родных близких во дворах где придется... Снаряды пули над головой свистят.. Им интересны новые санкции ???? В эту минуту... Нужна помощь небо закрыть . самолеты... ***** собирает всех по всему миру кто хочет воевать против Украины.. Так почему НАТО дрыщит от того что даст зонтик неба. Но ***** продолжает уничтожать мирных людей города..... Не хватает слов....И снова они соберутся ....
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22.03.2022 21:29 Ответить
Запад мог бы закончить эту войну довольно быстро. Надо просто начать поставки тяжелого современного вооружения. Без огласки, на нычке. Тогда бы война за месяц закончилась. Но они не спешат почему-то.
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22.03.2022 23:19 Ответить
 
 