США и европейские партнеры готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг, - советник Байдена Салливан

США и их западные партнеры намерены в четверг объявить новые санкции против России.

Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о новом пакете санкций", - сказал он на брифинге, говоря о контактах Байдена с союзниками в Европе.

В то же время Салливан отметил, что администрация США и ее союзники должны работать не только над определением новых мишеней для санкций против РФ, но и над тем, чтобы ликвидировать лазейки, позволяющие обходить уже введенные ограничения.

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