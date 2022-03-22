Как действовать, если вас захватили в плен: советы Центра противодействия дезинформации
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Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликовал советы на случай попадания в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, советы опубликованы в телеграм-канале Центра.
1. Будьте спокойны и не показывайте, что вам страшно. Не сопротивляйтесь оккупантам, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас или отговорить от их плана. Не нарушайте установленные правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий.
2. Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.
3. Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь униженным – это также провоцирует на агрессию.
4. Если дают – ешьте, даже если не хотите. Не демонстрируйте сопротивление. В случае потери сил вы не сможете убегать.
5. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.
6. Ни в коем случае не демонстрируйте связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных.
7. Не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные. Старайтесь выжить ради них.
Пожалуйста, подождите...
БЛДЖАД
Из за этого урода я разживаюсь шикарными данными
Что делать при похищении
Что делать с ожегом фосфором
Что делать при отравлении аммиаком...
ДАЙТЕ МНЕ ЛУЧШЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОГДА УЖЕ ЭТОТ УРОД СДОХНЕТ!
В полоні треба вимкнути мозок і діяти як робот.
Геройствувати не потрібно. Єдине виключення - коли видається реальна можливість змитись звідти, лише тоді варто йти на ризик.
6. У жодному разі не демонструйте зв'язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.
Якщо так будуть робити УСІ, то це означає, що КОЖЕН сам по собі і до іншого нікому не має діла.
Тому можна над любим знущатись чи вбити не побоюючись нічого.
навпаки, якщо бити тебе втомилися чи нудно, то познущатися, зґвалтувати твою дівчину чи сестру на твоїх очах - для них буде розвагою.
Навіть, тупо бити тебе для орків буде цікавіше, якщо поряд твій небайдужий побратим.
А от чому розмовляти не радять - здивований. Вважаю, що доцільно,щоб вас бачили не знеособленим ворогом, а людиною. Хай краєм ока побачать фото вашої дитини, чи мами. Хай «випадково» дізнаються, що в них є щось спільне з вами.
Але якщо зрозуміють, що це маніпуляція, будуть роздратовані, будуть свідомо цьому протистояти, свідомо знеособлювати, як знеособлюємо їх ми. (Вони це заслужили.)
Тільки фашисти теж страх мають.
І коли знають, що за тебе є кому (і чим більше їх) впрягтись, то в тебе й шансів більше.
По можливості запам'ятати також саме інформації від інших полонених.
Якщо вас звільнять (або втечете) - сповістити наши служби про інших полонених.
Що робити і як жити, коли чиряк на
дупіносі вискочив?