РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11071 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
17 293 15
война (46746) плен (2354) Центр противодействия дезинформации (81)

Как действовать, если вас захватили в плен: советы Центра противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полон

Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины опубликовал советы на случай попадания в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, советы опубликованы в телеграм-канале Центра.

1. Будьте спокойны и не показывайте, что вам страшно. Не сопротивляйтесь оккупантам, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не просите пожалеть вас или отговорить от их плана. Не нарушайте установленные правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий.
2. Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.
3. Не смотрите прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Не притворяйтесь  униженным – это также провоцирует на агрессию.
4. Если дают – ешьте, даже если не хотите. Не демонстрируйте сопротивление. В случае потери сил вы не сможете убегать.
5. Пользуйтесь каждой возможностью сходить в туалет или что-нибудь сделать для себя.
6. Ни в коем случае не демонстрируйте связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных.
7. Не теряйте надежды. Напоминайте себе, что вас ждут родные. Старайтесь выжить ради них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угрожали, потом выводили куда-то. Думал, что везут в поле, где убьют и все", - каховский журналист Батурин рассказал о восьми сутках российского плена.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Нормальная инфа при угрозе захвата террористами

БЛДЖАД
Из за этого урода я разживаюсь шикарными данными
Что делать при похищении
Что делать с ожегом фосфором
Что делать при отравлении аммиаком...

ДАЙТЕ МНЕ ЛУЧШЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОГДА УЖЕ ЭТОТ УРОД СДОХНЕТ!
показать весь комментарий
22.03.2022 20:29
+4
Тут скоріше - діяти за обставинами, а от як не потрапити в полон - було б не зайвим написати
показать весь комментарий
22.03.2022 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормальная инфа при угрозе захвата террористами

БЛДЖАД
Из за этого урода я разживаюсь шикарными данными
Что делать при похищении
Что делать с ожегом фосфором
Что делать при отравлении аммиаком...

ДАЙТЕ МНЕ ЛУЧШЕ ИНФОРМАЦИЮ, КОГДА УЖЕ ЭТОТ УРОД СДОХНЕТ!
показать весь комментарий
22.03.2022 20:29 Ответить
Вважаєте, що це щось фундаментально вирішить, Тетяно? Ні. 140 мільйонів кровожерливих дебілів, які обирали та підтримували ***** 22 роки поспіль, прагнутимуть реваншу. Як Гітлер прагнув його за ганебну поразку Німеччини в першій світовій.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:48 Ответить
Тут скоріше - діяти за обставинами, а от як не потрапити в полон - було б не зайвим написати
показать весь комментарий
22.03.2022 20:33 Ответить
Добре написали.
В полоні треба вимкнути мозок і діяти як робот.
Геройствувати не потрібно. Єдине виключення - коли видається реальна можливість змитись звідти, лише тоді варто йти на ризик.
показать весь комментарий
22.03.2022 20:39 Ответить
ТАК СОБІ ПОРАДИ. Наприклад:
6. У жодному разі не демонструйте зв'язок з іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних.
Якщо так будуть робити УСІ, то це означає, що КОЖЕН сам по собі і до іншого нікому не має діла.
Тому можна над любим знущатись чи вбити не побоюючись нічого.
показать весь комментарий
22.03.2022 20:42 Ответить
А так фашисти, типа, будуть побоюватись?
навпаки, якщо бити тебе втомилися чи нудно, то познущатися, зґвалтувати твою дівчину чи сестру на твоїх очах - для них буде розвагою.

Навіть, тупо бити тебе для орків буде цікавіше, якщо поряд твій небайдужий побратим.

А от чому розмовляти не радять - здивований. Вважаю, що доцільно,щоб вас бачили не знеособленим ворогом, а людиною. Хай краєм ока побачать фото вашої дитини, чи мами. Хай «випадково» дізнаються, що в них є щось спільне з вами.

Але якщо зрозуміють, що це маніпуляція, будуть роздратовані, будуть свідомо цьому протистояти, свідомо знеособлювати, як знеособлюємо їх ми. (Вони це заслужили.)
показать весь комментарий
22.03.2022 21:21 Ответить
ці фашисти - нащадки сталіна. а сталінська машина якраз і перемолола мільйони тих, хто поводив себе так, нібито до інших нема діла.
Тільки фашисти теж страх мають.
І коли знають, що за тебе є кому (і чим більше їх) впрягтись, то в тебе й шансів більше.
показать весь комментарий
22.03.2022 22:59 Ответить
Вкратце - прикинуться дурачком и мимокрокодилом!
показать весь комментарий
22.03.2022 20:52 Ответить
Срочником на учениях.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:25 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2022 21:45 Ответить
Сповістити іншим полоненим своє ФІО, місце мешкання та де і коли потрапили у полон.
По можливості запам'ятати також саме інформації від інших полонених.
Якщо вас звільнять (або втечете) - сповістити наши служби про інших полонених.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:31 Ответить
Є вкрай важливе питання, відповідь того центру на яке з нетерпінням чекають мільйони українців (та й не тільки!).
Що робити і як жити, коли чиряк на дупі носі вискочив?
показать весь комментарий
22.03.2022 21:43 Ответить
На жаль, ці поради не діятимуть при потраплянні в полон до дегенератів зі зброєю типу здохлих вже Гіві та Моторила.
показать весь комментарий
22.03.2022 21:55 Ответить
ТА ЗАПАМ'ЯТОВУЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ...!)
показать весь комментарий
22.03.2022 23:10 Ответить
 
 