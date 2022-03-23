Польские войска помогут Украине? День 27. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире на Цензор.НЕТ. ВИДЕО
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26-й день Народной войны Украины
Стрим Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича о возможной помощи Украине польских войск.
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Вони можуть втрутитись якщо моква піде на Львів.
«Если миротворческая миссия будет начата, Дания готова присоединиться к ней. У нас много опыта в участии в миротворческих местах, поэтому мы сможем помочь», - сказал Бедсков.
Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020
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Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн. --- якщо виправити 2020 на 2022 і до 1920 додати 2022...