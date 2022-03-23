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Польша (7474) Буткевич Богдан (430)

Польские войска помогут Украине? День 27. Итоги БЕЗ ЦЕНЗУРЫ в прямом эфире на Цензор.НЕТ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

26-й день Народной войны Украины

Стрим Марины Данилюк-Ярмолаевой и Богдана Буткевича о возможной помощи Украине польских войск.

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Топ комментарии
+17
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22.03.2022 20:32
+8
Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
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22.03.2022 20:38
+6
Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
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22.03.2022 20:40
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22.03.2022 20:32 Ответить
Навряд чи.
Вони можуть втрутитись якщо моква піде на Львів.
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22.03.2022 20:33 Ответить
Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что Дания готова направить в Украину миротворцев, если будет начата соответствующая миротворческая миссия, сообщало APnews. Он подчеркнул, что благодаря своему многолетнему опыту датские миротворцы помогут остановить войну в Украине.
«Если миротворческая миссия будет начата, Дания готова присоединиться к ней. У нас много опыта в участии в миротворческих местах, поэтому мы сможем помочь», - сказал Бедсков.
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22.03.2022 21:13 Ответить
Але ж це може заморозити війну. Окуповані території так і остануться за кацапами.
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22.03.2022 21:16 Ответить
Статья была в Rzeczpospolita, что задачи миссии будут заключаться в следующем: обеспечение безопасности гуманитарных грузов и гуманитарных коридоров; охрана колонн с гуманитарной помощью; помощь в эвакуации мирных жителей из районов, где ведутся боевые действия; создание бесполетных зон над гумкоридорами и крупными городами Украины для защиты гражданских от воздушных атак. О замораживании там речи нет.
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22.03.2022 21:32 Ответить
они бы помогли, только микрон со шмольцом против
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22.03.2022 20:34 Ответить
Польські + Англійські = буде тема військового альянсу в дії.
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22.03.2022 20:35 Ответить
Допоможуть , бо знають якщо знесилиться Україна вони наступні
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22.03.2022 20:35 Ответить
Катынь не отомщена. Да и за смоленскую авиакатастрофу кацапы еще не заплатили. Поляки начнут, а там и НАТО подтянется.
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22.03.2022 20:38 Ответить
Краще своєї армії ще нічого не вигадали.
Навряд чи ми потребуємо їхніх бійців. Нам потрібна зброя
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22.03.2022 20:40 Ответить
Миг29 з їх пілотами теж не завадили б.
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22.03.2022 20:55 Ответить
На стінах і наші можуть. А ті нехай на ф прилітають
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22.03.2022 21:05 Ответить
Мігах.
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22.03.2022 21:16 Ответить
Помощь Украине это приоритет для будущего Польши
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22.03.2022 20:42 Ответить
Ху*ло реально ****уте, воно збирається вдарити по Польщі: "⚡️Над будинком посольства росії у Польщі піднімається дим. У соцмережах уже припустили, що дипломати спалюють документи. Десь ми вже це бачили 🤔"
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22.03.2022 20:45 Ответить
Провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги.

Автор (ініціатор): Антоняк Юрій Тарасович
Дата оприлюднення: 30 січня 2020

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ

ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ

ПІДПИСАНТИ

Ми, громадяни України, підтримуємо пропозицію Президента Польщі Анджея Дуди й пропонуємо в ознаменування вікопомної спільної перемоги та на відзначення 110-річчя спільного параду Війська Польського та Армії УНР 9 травня 1920 р. у звільненому від московсько-большевицьких військ Києві, належним чином відзначити цей славний ювілей, зокрема, провести 9 травня 2020 року в столиці України спільний українсько-польський військовий Парад Перемоги з запрошенням до участі керівників держав - членів НАТО, Грузії й Молдови та розглянути можливість участі в параді військових підрозділів цих країн. --- якщо виправити 2020 на 2022 і до 1920 додати 2022...
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22.03.2022 20:52 Ответить
Учения это одно. А вот на сколько польская армия способна в бою - на знаю. Хотя они участвовали во многих горячих точках.
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22.03.2022 20:55 Ответить
Менше чухайтесь в єфірі
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22.03.2022 23:43 Ответить
 
 