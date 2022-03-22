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Кулеба и Трасс согласовали позиции перед саммитом G7: "Не следует сомневаться, когда речь идет о введении новых санкций против РФ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

трасс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с британской коллегой Элизабет Трасс позиции перед саммитом "Большой семерки" в Брюсселе.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с моей британской коллегой и подругой Элизабет Трасс. Украина и Великобритания согласовали позиции перед предстоящим саммитом G7 в Брюсселе. Мы согласились с тем, что не следует сомневаться, когда речь идет о введении новых жестких санкций против России, чтобы остановить ее убийственную военную машину" , – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ, в него не будет включено эмбарго на российские нефть и газ, - Кулеба
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Поки ця тварюка сидить в зауральському бункері, такі питання, як членство України в ЄС, досить туманне й невизначене. Воно не визначиться аж поки цей плід диявола й самки шакала не здохне. А здохне він не скоро. Тому - гуртуймося й готуємось до дуже тривалої, кривавої але Праведної битви.
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22.03.2022 20:35 Ответить
70 лет человеку вроде, в таком возрасте писец может прийти внезапно, даже если в добром здравии быть.
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22.03.2022 20:36 Ответить
Не слід вагатися, коли йдеться про запровадження нових санкцій проти РФ
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22.03.2022 20:41 Ответить
Под санкции попадет мавзолей чЛенина
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22.03.2022 20:47 Ответить
знов про нові жорсткі санкції,аж смішно. Як в тому анегдоті про газову камеру,каже полонений фашисту: " дядьку фашист,ну скільки можна,вже голова болить від тої газової камери." Шо *****,неможна один раз ввести санкції шоб їм ***** очі повилазили?Якогось *** мнуться мнуться,тужаться і перднути негодні.Тьху на вашу голову.Чого ви боєтеся тих кацабів.Тож введіть там смерну зону і край,бо вони з вами панькатися не будуть,як дорвуться,то піздєц вам європа за тиждень буде.Все пороздерають,покрадуть,потрощать,все зрівняють з землею.Ви дограєтеся!!! Їх треба знищити всіх і негайно,бо завтра буде пізно,не тягніт,європа.
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22.03.2022 20:48 Ответить
Фінський виробник шин Nokian відмовився зупиняти російський завод на фоні виходу конкурентів з Росії Джерело: https://biz.censor.net/n3327758
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22.03.2022 20:49 Ответить
Renault уже сотрудничала с фашистами, но забыла чем это закончилось.
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22.03.2022 20:51 Ответить
Reno tam 15% akciji prenodlezit gosudarstvu,to jest Makron v kurse
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22.03.2022 21:25 Ответить
СК Р АБссии хочет арестовать Александра Неазорова,который сейчас в Израиле,,,,)))Глебыч держись,,,
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22.03.2022 20:52 Ответить
 
 