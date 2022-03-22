Кулеба и Трасс согласовали позиции перед саммитом G7: "Не следует сомневаться, когда речь идет о введении новых санкций против РФ"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с британской коллегой Элизабет Трасс позиции перед саммитом "Большой семерки" в Брюсселе.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Разговор с моей британской коллегой и подругой Элизабет Трасс. Украина и Великобритания согласовали позиции перед предстоящим саммитом G7 в Брюсселе. Мы согласились с тем, что не следует сомневаться, когда речь идет о введении новых жестких санкций против России, чтобы остановить ее убийственную военную машину" , – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит пятый пакет санкций против РФ, в него не будет включено эмбарго на российские нефть и газ, - Кулеба