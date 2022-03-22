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Оперативная информация Генштаба по российскому вторжению на 18:00 22 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 22 марта 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Идут двадцать седьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Не преуспевая, враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары с использованием средств воздушного нападения по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Противник совершил более 80 самолетов, в том числе 29 с аэродромов Барановичи и Бобруйск, расположенных на территории республики Беларусь.

К нанесению ударов по объектам привлекались самолеты бомбардировочной, штурмовой и истребительной авиации. В целях ведения воздушной разведки объектов на территории Украины враг задействовал пять самолетов-разведчиков.

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В Черноморской и Азовской операционных зонах корабли военно-морского флота Российской Федерации выполняют задачи в определенных районах Черного моря. В северо-восточной части Азовского моря для поддержки действий наземной группировки оккупационных войск продолжают находиться до 5 кораблей разных типов.

Несмотря на активную пропаганду, личный состав отдельных подразделений Центрального военного округа деморализован из-за значительных потерь.

Продолжают фиксироваться случаи массового отказа военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины. По имеющейся информации, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военнослужащих отказались участвовать в вооруженной агрессии против Украины. Всего, в период с 24 февраля этого года, погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих этой части. Также большой резонанс в российском обществе вызывает гибель в российско-украинской войне высших и старших офицеров.

Противник, как уже отмечалось ранее, имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти во всех направлениях. Кроме того, оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов, большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации.

Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, демонстрируя примеры мужества и героизма, и уничтожают его по всем направлениям".
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Топ комментарии
+19
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22.03.2022 20:42
+12
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22.03.2022 20:44
+6
некоторые данные за несколько часов уже устарели ))
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22.03.2022 21:10
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хочу після перемоги приїхати в генштаб і перехилити пару пляшок ...
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22.03.2022 20:40 Ответить
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22.03.2022 20:42 Ответить
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22.03.2022 20:44 Ответить
Я тиждень не логінився, але не втримався.
Соррі, Павлік, розповсюджувать цю ***** будеш в іншому місці.
16 лайків... Я ****... Тиждень назад один підар уже звільняв Бучу.
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22.03.2022 21:30 Ответить
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22.03.2022 21:37 Ответить
То что сварят это прекрасно. Но если в жилых домах остались люди, тоже сварятся. Орки будут прятаться между домами. Тут только ССО сможет зачистить.
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22.03.2022 21:01 Ответить
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22.03.2022 20:44 Ответить
Писец...в Таганроге вырос практически.
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22.03.2022 20:45 Ответить
воїнскій долг це нападати на сусідів...
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22.03.2022 20:58 Ответить
Уточнюю: це такий військовий обов'язок в орків.
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22.03.2022 23:32 Ответить
Ну ось так. Сто років тому кацабія захопила наші землі, Кубань, Слобожащину, Стародубщину, Подоньє (не рахуючи Українців Сибіру, Зеленого Клину, Поволжжя) і русифікувала асимілювала-перетравила тамтешніх українців на орків. Котрі тепер зараз і нас вбивають. І саме оті, зденаціоналізовані етнічні українці, зазвичай, й складають найбільш боєздатну основу російського війська. Як і завжди.
Вісім років тому - захопила Крим, Донецьк і Луганськ, і так саме, оскотинивши остаточно місцеве населення - жене його на нас. За рахунок нас же ставши сильніше. То що - віддамо їм ще наших людей, чи як?
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22.03.2022 21:32 Ответить
прапорці бачу а тексту немає-це що таке
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22.03.2022 20:46 Ответить
Натисність "Inspect element" (у Firefox випадає по правому клацу миші), наведіть мишею на те місце, де немає ніц на веб-сторінці, клацніть "розкрити div", і там буде URL на зображення.
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22.03.2022 20:52 Ответить
Я хочу побачити першу "людину" з московії, яка чесно скаже, що їхне х..ло потрібно судиди як злочинця
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22.03.2022 21:02 Ответить
некоторые данные за несколько часов уже устарели ))
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22.03.2022 21:10 Ответить
Літаки,Карл?
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22.03.2022 21:28 Ответить
 
 