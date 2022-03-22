Обстрел в Оболонском районе Киева: Один человек погиб, три человека получили ранения

В Оболонском районе столицы в результате обстрела российскими оккупантами погиб один человек, трое получили ранения.

Об этом сообщает военная администрация Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара, нанесенного по жилому массиву Оболонского района, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения. Благодаря действиям сил Противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города", - говорится в сообщении.

Еще одна ракета системы залпового огня "Смерч" упала в реку Днепр и не сдетонировала. Никто не пострадал.

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в столице 72 жилых дома, 6 частных усадеб, 11 школ и 5 детских садов.

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