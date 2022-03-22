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Обстрел в Оболонском районе Киева: Один человек погиб, три человека получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

війна

В Оболонском районе столицы в результате обстрела российскими оккупантами погиб один человек, трое получили ранения.

Об этом сообщает военная администрация Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара, нанесенного по жилому массиву Оболонского района, загорелись два здания и грузовик. Один человек погиб, трое получили ранения. Благодаря действиям сил Противовоздушной обороны удалось сбить ракету, которая могла поразить другие объекты города", - говорится в сообщении.

Еще одна ракета системы залпового огня "Смерч" упала в реку Днепр и не сдетонировала. Никто не пострадал.

С начала полномасштабного вторжения российские войска повредили в столице 72 жилых дома, 6 частных усадеб, 11 школ и 5 детских садов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Из-за вражеских обстрелов в Оболонском районе Киева горел грузовик и два здания, - ГСЧС. ВИДЕО
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Уничтожена колонна рашистов в Киевской области
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22.03.2022 20:44 Ответить
вони вчать нас ненавидіти їх
ми вчимося любити та цінувати один одного
та просто кожне життя

тепер я розумію абсолютно анєкдот

"доню, якщо тебе хтось образить - візьми лопату та є*лисни його!
-татку, але ж я дівчинка!
-добре, доню, візьми РОЖЕВУ лопату"
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22.03.2022 20:50 Ответить
Більшість коментаторів тут на Цензорі зовсім не вчаться любити та цінувати один одного
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22.03.2022 20:57 Ответить
половина коментаторов на цензоре боты под чужими флажками ососбенно на горячих темах
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22.03.2022 23:24 Ответить
это старая запись ..
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22.03.2022 23:23 Ответить
Опять своими ******* кинжалами решили популять по городу тварюки
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22.03.2022 20:48 Ответить
 
 