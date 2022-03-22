Куратор харьковских "слуг народа" Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ
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Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает УП со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении издания передает Цензор.НЕТ.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотевка". Целью указано "временное проживание".
А 26 февраля на третий день после вторжения России Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26.02.2022. Хотя в момент пересечения границы в базе указывается период пребывания до 10 марта.
Издание отмечает, что Слюсарев выехал в Россию 18 февраля в 17:16 через ЧП "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17:34.
Также, по данным пограничной службы Российской Федерации, Слюсарев посещал страну в 2021, 2020 и 2019 годах.
В "Слуге народа" опровергли, что Слюсарев является членом политсовета. Они объяснили, что Слюсарев действительно был избран членом политсовета, но поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии.
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У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради.
Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради
на півдні, у києві, в самій ОП.
щось там Анонімуси обіцяли викласти списки пособників, але поки що не виклали? а Єрмак вже й обісравсь, мабуть)
По сообщениям ряда международных военных экспертов и СМИ, российские войска окружены в районе Бучи, Ирпень и Готсомеля.
Российские войска отрезаны от линий снабжения.
Шведский военный эксперт Андерс Ослунд пишет: "Это - громадная новость. Это станет первой большой победой украинцев".
Одновременно, Washington Post сообщает об оценке высокопоставленного офицера Пентагона: "Мы начинаем видеть признаки того, что Украина хочет и может отбить занятые русскими территории".
Він - де-факто голова обласної парторганізації. Де-юре там інша особа, але вона в політраді має не вирішальний, а дорадчий голос.
До речі, а Роман Семенуха, колишній самодроч (перевзувся на льоту), замгубернатора - де зараз?
Презеденте Байден
(с)знлох