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Куратор харьковских "слуг народа" Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

слюсарєв

Член партии "Слуга народа" и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает УП со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении издания передает Цензор.НЕТ.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотевка". Целью указано "временное проживание".

А 26 февраля на третий день после вторжения России Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26.02.2022. Хотя в момент пересечения границы в базе указывается период пребывания до 10 марта.

Куратор харьковских слуг народа Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ 01
Куратор харьковских слуг народа Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ 02

Издание отмечает, что Слюсарев выехал в Россию 18 февраля в 17:16 через ЧП "Гоптовка" на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут – в 17:34.

Смотрите также: "Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом Харьковской области", - Саакашвили о члене политсовета "Слуги народа" Слюсареве. ВИДЕО

Также, по данным пограничной службы Российской Федерации, Слюсарев посещал страну в 2021, 2020 и 2019 годах.

Куратор харьковских слуг народа Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ 03
Куратор харьковских слуг народа Слюсарев уехал в РФ накануне ее вторжения в Украину, - СМИ 04

В "Слуге народа" опровергли, что Слюсарев является членом политсовета. Они объяснили, что Слюсарев действительно был избран членом политсовета, но поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии.
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Топ комментарии
+67
Це зрадник 100%, кандидат на знищення.
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22.03.2022 21:05
+48
А де Татаров і Демченко?
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22.03.2022 21:06
+44
Продолжают устраивать козни Украине под чутким руководством дерьмака.
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22.03.2022 21:10
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Це зрадник 100%, кандидат на знищення.
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22.03.2022 21:05 Ответить
Почему этих ТВАРЕЙ еще не лишили мандата
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22.03.2022 21:07 Ответить
і громадянства !!!
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22.03.2022 21:12 Ответить
І голови з вухами.
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23.03.2022 01:48 Ответить
не зрадник, а слуга народу
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22.03.2022 21:07 Ответить
Це одне й теж.
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22.03.2022 21:14 Ответить
іншого, глибинного.
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22.03.2022 21:48 Ответить
Вони там всі такі !!
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22.03.2022 21:22 Ответить
зрадники звісно є і не тільки там..., але Україна в нас одна, щоб знищити ворога нам потрібна єдність, а не розбрат.
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22.03.2022 21:33 Ответить
Український народ саме через те весь час і потерпає, що не нищить зрадників. А от вони, якраз - і сіють розбрат. І найголосніше кричать, мовляв, "не сійте розбрат" - коли їх викривають та намагаються знешкодити. І так завжди. Бо українці, нажаль - надто наївні, терплячі й добрі. До ідіотизму, пардон.
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22.03.2022 21:39 Ответить
ти звісно не такий... герой на первій лінії оборони, чудом викроїв хвилинку для посту... і знову в бій... обеззброювати і нищити зрадників і ворогів... готов орден на грудь прийняти?
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22.03.2022 22:15 Ответить
а ти за те, шоб зрадників не чіпати ?
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22.03.2022 22:23 Ответить
Пишешь с горящего танка?
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22.03.2022 22:24 Ответить
100000000 % .....только полная тотальная очистка от коллабарантов.
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22.03.2022 23:29 Ответить
вистачить і 100%... але ворог ще й мімікрувати буде...
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23.03.2022 11:02 Ответить
Усі підуть на палю...якщо дійдуть.
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22.03.2022 21:06 Ответить
А де Татаров і Демченко?
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22.03.2022 21:06 Ответить
Продолжают устраивать козни Украине под чутким руководством дерьмака.
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22.03.2022 21:10 Ответить
До речі, ніхто не знає, а де голова харківської зграї опзж Райнін? Ну це папєрєднік дєрмака, якщо хтось забувся
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22.03.2022 21:19 Ответить
папєрєднік - Богдан, якшо хтось забувся
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22.03.2022 22:24 Ответить
Мабуть Демченко продовжує керувати комітетом з питань розвідки при Президенті України. Добре так розвідав свого часу плани москалів щодо вторгнення в Україну, то **** комплексувати ...
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22.03.2022 21:25 Ответить
Це сарказм? Чи тролінг?
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22.03.2022 21:28 Ответить
Ну я не бачив інфи, що Демченка відстронили від обов'язків, то ХЗ, чи це сарказм, чи це тролінг...
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22.03.2022 21:39 Ответить
😊 Вважаєте, що вас повинні інформувати?
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22.03.2022 21:53 Ответить
Зрадники є і будуть завжди і всюди.
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22.03.2022 21:06 Ответить
Саме такі люди і оточують пламєнного борца всіх врімьон і народів...
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22.03.2022 21:06 Ответить
Тимчасове проживання. Ага. Так і здохнеш на кацапщині, зраднику !
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22.03.2022 21:06 Ответить
По данным CNN, в Пентагоне считают, что украинские силы способны вернуть захваченные территории

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22.03.2022 21:07 Ответить
Да. Зброї би більше дали.
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22.03.2022 21:10 Ответить
і то вже. в нас є для них достатньо сюрпризиків, але додаткова зброя не завадить ! З таким народом москаляку закинем на гіляку !!!
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22.03.2022 21:23 Ответить
Звісно можуть! Наші військові виглядають і воюють як космічний десант! Ті орки, що виживуть будуть ними своїх виродків лякать.
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22.03.2022 21:12 Ответить
Пентагон місяц тому прогнозував, що орки візьмуть київ за 72 години. Який сенс зараз витрачати час на те, що там ще заявив Пентагон?
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22.03.2022 21:19 Ответить
Москалику, полічи свої підлі годинки до свого паскудного кінця !!!!!!!
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22.03.2022 21:26 Ответить
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22.03.2022 21:28 Ответить
Очередной зашквар зеленых. Надеются что война всё спишет? Ага.Щас.
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22.03.2022 21:08 Ответить
Якби це з партії ЄС був депутат то всім відомі люди з оп вже десять разів про це нагадали.
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22.03.2022 21:09 Ответить
Якби із ЄС був , то стояв би гвалт на всю краіну і весь світ 😡
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22.03.2022 21:25 Ответить
а куди ще тварина могла сдриснути? - тільки в зад, тільки в матушку....
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22.03.2022 21:09 Ответить
В той слуге народу чего только нет и жук и жаба и косые и кривые, жулики всех мастей 80%.
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22.03.2022 21:10 Ответить
ви про це?
У "Слузі народу" спростували, що Слюсарєв є членом політради.
Вони пояснили, що Слюсарєва дійсно було обрано членом політради
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22.03.2022 21:15 Ответить
Ну вот, теперь всё прояснилось!
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22.03.2022 23:07 Ответить
більше, більше інформації про слуг. впевнена, там ще цікаві сюрпризи знайдуться.
на півдні, у києві, в самій ОП.
щось там Анонімуси обіцяли викласти списки пособників, але поки що не виклали? а Єрмак вже й обісравсь, мабуть)
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22.03.2022 21:10 Ответить
Чекаю на прізвища
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22.03.2022 21:11 Ответить
Обращение к беларусам - https://www.youtube.com/watch?v=30dNIVhJCgo
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22.03.2022 21:12 Ответить
там вся зеленоморда партія- зрадники і ********ти
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22.03.2022 21:12 Ответить
Як мінімум сотня яка не голосувала за збільшення фінансування армії.
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22.03.2022 22:05 Ответить
настоящий "слуга народа", поехал к москальским свинособакам шашлычки на 9 мая готовить... как завещал "великий лидОр современности"...
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22.03.2022 21:14 Ответить
А зачем лодку раскачивать? Давайте может ещё Майдан устроим? Самое время!
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22.03.2022 21:17 Ответить
Як казали росіяне "не раскачивайте лодку, нашу крьісу тошнит!!"
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22.03.2022 21:21 Ответить
То що тепер? Панькатися зі зрадниками?
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22.03.2022 21:28 Ответить
Российские войска окружены в Буче, Ирпень и Гостомеле​

По сообщениям ряда международных военных экспертов и СМИ, российские войска окружены в районе Бучи, Ирпень и Готсомеля.

Российские войска отрезаны от линий снабжения.

Шведский военный эксперт Андерс Ослунд пишет: "Это - громадная новость. Это станет первой большой победой украинцев".

Одновременно, Washington Post сообщает об оценке высокопоставленного офицера Пентагона: "Мы начинаем видеть признаки того, что Украина хочет и может отбить занятые русскими территории".
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22.03.2022 21:18 Ответить
Дуже добре! А тепер - 333!
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22.03.2022 21:20 Ответить
Було б добре . Чекаю офіційної інформації .
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22.03.2022 21:36 Ответить
главное что бы звонок с оп от слуги не поступил о коридоре для кацапов
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22.03.2022 21:44 Ответить
твоя лодка вслед за кораблем .. вали на куй!
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22.03.2022 21:19 Ответить
який він куратор?
Він - де-факто голова обласної парторганізації. Де-юре там інша особа, але вона в політраді має не вирішальний, а дорадчий голос.

До речі, а Роман Семенуха, колишній самодроч (перевзувся на льоту), замгубернатора - де зараз?
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22.03.2022 21:19 Ответить
А про голову обласної парторганізації опзж Райніна нічого не чутно? Така ж людина відома була
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22.03.2022 21:22 Ответить
Куратор... Зе зміг зібрати весь непотріб зі всієї України... Ну, треба ж було як НАЙШВИДШЕ отримати абсолютну владу, доки підтримка обдуреного народу не зійшла нанівець...
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22.03.2022 21:19 Ответить
Не переживайте, после войны приедет, и войдёт состав политсилы, может, даже посмертно.
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22.03.2022 21:20 Ответить
Підарас, як і його Зе-шобла!
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22.03.2022 21:21 Ответить
Слуг дуже багато проросійських.
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22.03.2022 21:22 Ответить
А где еще половина "слуг"? Например, тот же Тищенко.
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22.03.2022 21:24 Ответить
Ага, і Бужанскій?
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22.03.2022 21:39 Ответить
Точно слуга но народа москалей . Да и те слуги которые не слиняли они ничем не отличаются от этого продажного выродка. Так как усиленно пытаются замаскировать капитуляцию Украины под мир ,На преступном сговоре с московскими фашистами оккупантами.
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22.03.2022 21:25 Ответить
Вата, предатели, консервы ... это всё понятно. Не понятно гробовое молчание и отсутствие действий власти по этим персонажам. Некогда? Ворон ворону глаз не выклюет?
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22.03.2022 21:28 Ответить
"Слуг" следовало бы вместе с ОПЗЖ запретить: еще неизвестно, где сволочей больше!
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22.03.2022 21:32 Ответить
Зе-Зрада !
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22.03.2022 21:35 Ответить
Это только начало .. Ох сколько нас ждет разочарований . о которых мы не ожидали..
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22.03.2022 21:36 Ответить
Меня разочарования не ждут ибо я ни разу не очаровывался всей этой шоблой сволочей,подонков и дегенератов. Меня удивляет только одно- почему до сих пор остаются относительно не глупые люди , которые доверяют этим уе#кам?
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22.03.2022 22:07 Ответить
Краще б вони усі звалили з України
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22.03.2022 21:58 Ответить
А Коля Котлєта, Вася - кислий вареник на яких фронтах воює? І вітягніть уже Женю лисого квартального з підвалу, а то обдєлався 26-й день сидить, боїться вийти. А так гарно співав - горіла хата палала...
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22.03.2022 22:00 Ответить
І чому ми ще не в нато ?

Презеденте Байден
(с)знлох
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22.03.2022 22:21 Ответить
Інший виродок з прислуг, на прізвище шевченко, декілька тижнів тому, пробував прорватися через кордон, однак його прикордонники послали за кацапським кораблем. І як ви думаєте чим закінчилась ця історія? Історію просто зам'яли. Бо чувак з презеденської партії. Так само закінчиться і ця історія з твариною слюсаревим. До речі, суркіс вивіз 20 млн баксів кешем разом із своїми 20-річними онучками, я щось не пам'ятаю коли відкрили кримінальну справу великі борці з порошенко за такий зашквар на митниці.
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22.03.2022 22:32 Ответить
Инструктор куницкого и дубинского из СН.
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22.03.2022 22:38 Ответить
Ну-с... и какому же народу служат эти "слуги"? о_0
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22.03.2022 23:09 Ответить
Слуги(с), уроди ...
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22.03.2022 23:10 Ответить
ДАВАЙТЕ 100000$ ЗА ЕГО ГОЛОВУ !!!
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22.03.2022 23:49 Ответить
Дірка поїхала до своїх кураторів... Де там Тищенко.
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22.03.2022 23:55 Ответить
У Верховній Раді, яка ось-ось може стати ЗРадою, посилено шукають 300 голосів Іуд. З капітулянтів слуг кремля, ворогів України ОПЗЖ яких спеціально не забороняють, "Майбутнє" видно колонії України та всяких продажних депутатів. Знайти 300 Юд, щоб знищити їх руками Конституцію, територіальну цілісність та суверенітет Української європейської держави. Та ще хочуть знищити і ЗСУ. Так як колонія не може мати свою сильну, боєздатну армію. Видно капітулянти з найвищого керівництва нашої держави дуже сподіваються на дієвий захист нашої країни Російською армією.
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23.03.2022 03:25 Ответить
Настоящий патриот! Вернётся после войны и продолжит назначать в Харькове и Украине своих верных людише
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23.03.2022 09:46 Ответить
 
 