После недельного плена у российских оккупантов освободили главу Ахтырского райсовета Киричко, - Шуляк

Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричко освободили после недельного плена у российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Киричко Сергей Борисович освобожден из плена российских оккупантов. Его неделю содержали в подвальных помещениях.

С первых часов после плена Киричко сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!", - заявил Киричко.

Читайте также: Как действовать, если вас захватили в плен: советы Центра противодействия дезинформации