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После недельного плена у российских оккупантов освободили главу Ахтырского райсовета Киричко, - Шуляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричко освободили после недельного плена у российских оккупантов.
Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.
Киричко Сергей Борисович освобожден из плена российских оккупантов. Его неделю содержали в подвальных помещениях.
С первых часов после плена Киричко сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.
"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!", - заявил Киричко.
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«Наш источник в дипломатических кругах сообщает, что россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО
а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев», - Вертикаль Также они сообщают, что в Варшаве российские дипломаты готовятся покинуть страну по первому сигналу.
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