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После недельного плена у российских оккупантов освободили главу Ахтырского райсовета Киричко, - Шуляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірічко

Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричко освободили после недельного плена у российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает Цензор.НЕТ.

Киричко Сергей Борисович освобожден из плена российских оккупантов. Его неделю содержали в подвальных помещениях.

С первых часов после плена Киричко сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!", - заявил Киричко.

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Топ комментарии
+3
Голову, а не главу.
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22.03.2022 21:21
+3
Я бы осторожно относился к освобожденным из плена.
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22.03.2022 21:28
+2
Так жирик и помрет на койке больничной не увидев ядерный пепел над кремлем)))
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22.03.2022 21:24
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жратву в нього просили він не дав .. і послав
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22.03.2022 21:20 Ответить
Свято наближається...



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15m



«Наш источник в дипломатических кругах сообщает, что россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО

а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев», - Вертикаль Также они сообщают, что в Варшаве российские дипломаты готовятся покинуть страну по первому сигналу.
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22.03.2022 21:21 Ответить
по яким саме містам?
є інфа?
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22.03.2022 21:23 Ответить
Союзники готовы....путя хочет кинуть вялорусов вдоль польской границы. Поляки против.
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22.03.2022 21:27 Ответить
Так жирик и помрет на койке больничной не увидев ядерный пепел над кремлем)))
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22.03.2022 21:24 Ответить
Ваш *источник* пускай молча сидит на бутылке и не прыгает
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22.03.2022 21:31 Ответить
Фуй с ним, с источником этим. Вам не кажется, что этот слив не случаен...логика развития событий говорит о том, что без перекрытия нашей западной границы рашке писец Почему и выложил.
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22.03.2022 21:35 Ответить
это не его источник, там на твитере идёт бойкое обсуждение даного вопроса.
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22.03.2022 21:40 Ответить
Голову, а не главу.
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22.03.2022 21:21 Ответить
Хто вона така ,щоб першою коментувати навіть такі новини? Попіаритись вилізла? У воєнний час цим повинні займатися прес-офіцери та уповноважені особи, а не якесь політичне недорозуміння.
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22.03.2022 21:25 Ответить
Я бы осторожно относился к освобожденным из плена.
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22.03.2022 21:28 Ответить
Це старий кадр партії овоча, який повернувся до влади перефарбувавшись в зеленого. На Тростянеччині добре про нього знають. Ходили слухи, що під час помаранчевої революції він людину вбив. Мене особисто попереджали небайдужі громадяни за помаранчеву стрічку на руці, бо дуже боялись цього персонажа на той час. Так що те, що відпустили, зовсім не дивно. Не до доброго це!
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22.03.2022 23:08 Ответить
а те що були обстріли всіх качалок НГДУ не завдяки його "перебування" в полоні?
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22.03.2022 21:42 Ответить
Свинособаки хотіли переконати що вони захистники,а він не повірив,вони образились і вигнали його. Три сотні так образились що відмовились воювать.
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22.03.2022 21:47 Ответить
 
 