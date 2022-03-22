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Украинские войска "способны и хотят" вернуть себе утраченные территории, - чиновник Пентагона

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Чиновник Пентагона выразил мнение, что Вооруженные силы Украины "Способны и хотят" вернуть себе утраченные территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом CNN заявил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

По словам высокопоставленного чиновника по оборонному ведомству США, украинские войска пытаются вернуть территорию, которую завоевали россияне за последние несколько дней, назвав их "способными и желающими" это сделать.

Чиновник привел примеры того, как украинцы дерутся за возвращение Херсона, а также вытесняют российские войска с северо-востока от Николаева, чтобы они были вынуждены изменить позицию к югу от города.

Смотрите также: ВСУ продолжают уничтожать технику и колонны обеспечения оккупантов, - Минобороны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Чиновник предупредил, что США не могут сказать, являются ли эти шаги частью "широкого оперативного плана" украинцев или нет.

По словам чиновника, украинская оборона была "ловкой".
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Топ комментарии
+34
Саме це і лякає декого у політичному бомонді України
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22.03.2022 21:28
+27
Якщо хтось не буде під ногами з руцкім міром плутатись
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22.03.2022 21:29
+21
Єрмак ще цього не знає.
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22.03.2022 21:28
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Саме це і лякає декого у політичному бомонді України
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22.03.2022 21:28 Ответить
Того, що іще до війни здриснув у Європу?
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22.03.2022 21:46 Ответить
Зелебот всім затикає рот?
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22.03.2022 22:10 Ответить
А політики хочуть тільки договорюватись. Так "об чем речь"!????
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22.03.2022 21:28 Ответить
Єрмак ще цього не знає.
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22.03.2022 21:28 Ответить
Якраз про це він сьогодні говорив британцям. Не доповів тобі?
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22.03.2022 21:47 Ответить
Якщо хтось не буде під ногами з руцкім міром плутатись
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22.03.2022 21:29 Ответить
На россии очень много оккупантов закапывают в землю
Смотрите видео и ставьте лайки!!!- https://www.youtube.com/watch?v=sKeVPmVcCC0

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22.03.2022 21:29 Ответить
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23.03.2022 07:51 Ответить
Так дайте нам і наступатєльне вооруженіє, раз самі боїтеся. Орків погонимо - тоді і ви зразу заявитесь
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22.03.2022 21:30 Ответить
у перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота.
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22.03.2022 21:31 Ответить
Ярость украинского народа - https://www.youtube.com/watch?v=XEKx9BsSxPg
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22.03.2022 21:30 Ответить
Wooow. Krutoj trash metall. Motorhead otdyxae na pensiji.
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22.03.2022 23:53 Ответить
Лемі помер.
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23.03.2022 00:34 Ответить
500тис. автматів і мільярд набоїв би не завадили
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22.03.2022 21:30 Ответить
А краще мільона два хоча би, штурмгеверів. І кілька мільярдів набоїв.
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22.03.2022 22:23 Ответить
Ось дивіться всі ми тут, як простий народ, розуміємо і не довіряємо політикам , і чуємо, що щось не те! А вони хотять виправдаться, замилити очі, щось приховати!?
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22.03.2022 21:31 Ответить
Не "здатні та хочуть", а "не допускають іншого варіанту". І до речі, українцям чужого не потрібно, але й своє не віддадуть. Цей чиновник також до війни про українців нічого не знав.
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22.03.2022 21:31 Ответить
Незамутнений іноземний розум... Щось таке на сусідній гілці було...
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23.03.2022 00:33 Ответить
Могутня США перетворилася на статистів.
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22.03.2022 21:37 Ответить
США не можуть сказати, чи є ці кроки частиною "ширшого оперативного плану" українців чи ні.....от і мовчіть
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22.03.2022 21:38 Ответить
Коломойского нужно немедленно арестовать и посадить, всё его имущество так же конфисковать по всему миру так как он поддерживает россию и стоит на стороне россии и скорей всего тайно спонсирует её в войне против Украины.
Месяц войны, а Коломойский ни разу не осудил россию в этой войне, что означает то, что он её поддерживает.
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22.03.2022 21:43 Ответить
Тобі, особисто, що, він нічого так і не сказав?
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22.03.2022 21:45 Ответить
Андрій Тепаненко - сраний зелебот. Захищає зелю і його хазяїв єрмака з бєнєй
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22.03.2022 22:16 Ответить
Ігарвалерич покинув свій останній прихисток "патріотизм", який його так невдячно не прихистив. Тепер тупо ховається від авіанальотів в особистому бункері на -5 поверсі.
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23.03.2022 00:39 Ответить
"У нас был один большой шизофреник, а там - шизофреник маленького роста. Он полностью неадекватен, полностью сошел с ума. Его мессианство, восстановление Российской империи 1913 года или СССР 1991 года может довести мир до катастрофы".
И. Коломойский 3 марта 2014
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23.03.2022 06:19 Ответить
тогда он сказал для приличия хоть..
а потом даже Жириновский сказал, что накачают Коломойского деньгами потому что ему нужны только деньги и он будет в Украине их агент.. так и произошло собственно
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23.03.2022 17:06 Ответить
ЗСУ потрібні ракети, які б діставали фашистські літаки на аеродромах на білорусії і на росії, потрібні потужні гармати, літаки, системи ППО, щоб самим закрити небо над Україною і над Європою.
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22.03.2022 21:43 Ответить
Ну і міст один на 17 км лишній стоїть )
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22.03.2022 21:49 Ответить
а може згодиться на кубань їздити?
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22.03.2022 22:00 Ответить
а почем они будут драпать а так еще отбиваться будут
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22.03.2022 23:34 Ответить
На ласти хай стають)
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23.03.2022 00:13 Ответить
Надайте украънцям "томагавки" з ядерними б/ч, і зможете назавжди забути про головний біль, спричинений існуванням путлеровської недоімперії.
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22.03.2022 21:45 Ответить
Конечно, наши родненькие Брянск, Курск, Воронеж, белгород и вся кубань очень заждались ВСУ, а ВСУ заждалось их
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22.03.2022 21:46 Ответить
ермака на кол!!!
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22.03.2022 21:49 Ответить
Цікаво ці у Пентагоні хоч хочуть, щоб ми орків перемогли? Або нате ящик патронів і боріться проти крилатих ракет, а ми по супутнику подивимося хто кого...
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23.03.2022 02:16 Ответить
 
 