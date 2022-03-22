Украина не сможет выиграть войну без наступательных вооружений и ракет средней дальности, - Ермак
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты не достигли поставленных целей быстро. Агрессор пытается спровоцировать гуманитарную катастрофу, уничтожить критическую гражданскую инфраструктуру и промышленный потенциал.
Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны учитывать, что война идет на нашей территории. Что гибнут наши люди. Разрушаются наши города. Наши вооруженные силы и граждане держатся с сверхчеловеческим мужеством, но войну не выиграть без наступательных вооружений, без ракет средней дальности, которые могут быть средством сдерживания. В нашем случае - сдерживания, а не агрессии", - подчеркнул он.
По словам Ермака, без полноценного ленд-лиза Украина может только обороняться.
"Но невозможно эффективно защищаться долго без надежной эшелонированной системы противовоздушной обороны, сбивающей вражеские и баллистические ракеты на далеком расстоянии. Однако нам ее не дают. Как не дают истребителей. Нас не хотят видеть в НАТО. Этот страх эскалации понятен. Но он не спасет", - подытожил глава ОП.
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Дєрьмак, злийся, звідки виліз.
Ермак ведь тоже не видит помощи стран НАТО, при этом пользуясь ею.
Ермак, как и Арестович пытается внушить украинцам идейку:
если в НАТО Украину не берут, то нечего стремиться в НАТО.
Какая замечательная "украинская" логика !!!
Хто взагалі цю секретутку щось питав?
курс на вступление в НАТО.
Путину надо что-то представить своим оркам как "победу" 9 мая.
И отказ Украины если не от Крыма с Донбассом,
то хотя бы от НАТО - это уже без сомнения - победа !
не відмовиться, бо Крим та Донбас окуповані.
Захід сказав ***** і рашці в морг, а це означає в морг !!!
Тебе не хочуть там бачити пане Єрмак і твоїх посіпак типу татарова, дємченка. Не хочуть бачити країну з зашкварним рівнем корупції та такими персонажами, що комфортно себе почувають, як бєня, шефір та інші дубінські з трухінами. Про що неодноразово прямим текстом казали на найвищому рівні НАТО та особисто Джозеф Байден.
ну так сейчас я смотрю только Еспрессо тв
Украина будет с ног до головы оплёванной в глазах мира.
Военная помощь Запада естественно, прекратится.
И тогда беззащитная Украина будет жестоко наказана кремлём.
Путин опоздал: Военный эксперт Агиль Рустамзаде об исчерпании ресурсов у Кремля
https://www.youtube.com/watch?v=YRGmCh5JFCs
і ви зрозумієте, що ми можемо звільнити свої території !!!!!!!
за годину він вам розкладає все по полицях скільки й чого ще є і чим закінчиться
ПыСы. Вот посмотреть бы результаты блиц-опроса "Чьи заявления чаще воспринимаются отрицательно?"
что путин сможет преподнести всем как "победу".
Бо знають -зрадник.
А кто ж это похерил ракетную программу после 2019 года?
И к чему этот высер именно сейчас, когда ВСУ успешно утилизирует кацапов?
НАТО - погане, бо не дає "наступальне озброєння" для "надійної ешелонованої оборони" єрмаку, який хоче "війну виграти" "засобами стримування"...
Таке вже не лікується...💀