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Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она находится в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано", - сказал он журналисту.
"Если будет угроза существованию нашей страны, то оно (ядерное оружие. – Ред.) может быть применено в соответствии с нашей доктриной", – добавил Песков.
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"Есть в России два народа, которые не имеют в России ни своей территории, ни своей национальной автономии, ни своей столицы, ни своей границы, ни своего правительства... Народы-сироты...
Цыгане и русские..."
тупое ху-ло, мы всё равно не сдадимся! оно этого видимо не понимает и не поймет, поскольку раб и холуй, хоть и на троне сидит.
(Иосиф Сталин)