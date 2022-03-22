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Россия может применить ядерное оружие, если будет угроза существованию страны, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

песков

Россия может использовать ядерное оружие, если будет угроза существованию страны.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"У нас есть доктрина внутренней безопасности. Она находится в открытом доступе, и вы можете почитать о случаях, в которых ядерное оружие может быть использовано", - сказал он журналисту.

"Если будет угроза существованию нашей страны, то оно (ядерное оружие. – Ред.) может быть применено в соответствии с нашей доктриной", – добавил Песков.

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Топ комментарии
+130
Victor Tregubov

Я не люблю говорить за всю Одессу, но, вероятно, все же выражу общеукраинское мнение.

Знаете, что объединяет молодых дам, зрителей боев Кличко и Вооруженные силы Украины?

Фраза "И это все?"

И это все, дорогие россияне? Это тот конец света, которым вы нас пугали? Коротковат конец, вынуждены признать.

Это ваши нанотехнологии? Каски 43-го года? Или вы о среднем росте призывника?

Это ваш великий бессменный лидер? Опухший от стероидов сенильный хомячок?

Эта ваша мощная экономика с огромным запасом прочности? Да-да, вот та, которую в овраге Жучка доедает - она?

Вот этот вот мохнатый клован, который стишочек про бандеровцев Дедушке Морозу со стульчика прочел - это тот самый Рамзан Кадыров, которым в России детей пугают? Степан, не убивай его, возьмешь дочке на утренник.

А Великий Российский Космос - это Рогозин, да? Рыхлый стареющий зигомет, устраивающий безответные твиттер-баттлы с Илоном Маском и рассказывающий про вирусы, снижающие рождаемость у русских женщин? Дима, единственный такой вирус - твоя фотография.

А военпром - это тот, который самостоятельно даже бронеплиты для танков делать не может?

Вот эти вот облезлые гоблины по полтора метра ростом - это тот самый великий псковский десант, да? Которых хочется не столько убить, сколько накормить и подарить им наколенники?

Вы вот этим нас порвать собрались? Это воинство обоссанное - ваша сборная на Рагнарек?

Воистину, главный экспортный продукт России - не нефть, а понты. Признаться, мы повелись. Пусть в меньшей степени, чем западные спецы, которые по привычки видели в России СССР, а не плохую под него подделку, но тоже повелись. Мы реально считали, что у России есть вторая в мире армия, новое вооружение и бойцы с какой-то выучкой. Мы даже первые дни ждали - ну где? В смысле, когда закончатся эти анальные гномы и начнутся те, которых мы в кино видели.

Когда мы поняли, что это они и есть, треск от разрыва шаблонов взрывы заглушил.

Король не просто голый, король обосрался.

Дорогие патриоты Россосии, хрен бы с тем, что вы экономику просрали и скоро просрете армию. Вы в этой войне безнадежно похоронили самое главное. Теперь все знают, что вы на самом деле из себя представляете, и каков реальный объем вашего величия. Что вы не то что не глобальная сила - вы и на региональную не тянули даже по состоянию на прошлый год. А по состоянию на следующий - попомните мои слова - вы еще будете мечтать о том, как догнать по средней зарплате Молдову.

И хрен удастся.
#мненестыдно
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22.03.2022 22:00
+79
яке буде прикре самогубство! премію Дарвіна в студію !!
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22.03.2022 21:59
+74
Воно...***...
Як і 70 % касабів.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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22.03.2022 21:59
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Страница 3 из 3
потрібна "бєловєжская пуща" для параши.
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22.03.2022 22:56 Ответить
Из интернета:
"Есть в России два народа, которые не имеют в России ни своей территории, ни своей национальной автономии, ни своей столицы, ни своей границы, ни своего правительства... Народы-сироты...
Цыгане и русские..."
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22.03.2022 23:00 Ответить
Как в фильме 5-й элемент: а для чего эта красная кнопка? Уходя, импотент может и нажать. На благо мир
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22.03.2022 23:05 Ответить
он думает победить Украину с помощью ядерных ударов уже?
тупое ху-ло, мы всё равно не сдадимся! оно этого видимо не понимает и не поймет, поскольку раб и холуй, хоть и на троне сидит.
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22.03.2022 23:05 Ответить
Вот теперь хотелось бы задать вопрос тем кто еще считает что Украина может отказаться от НАТО взамен за гарантии безопасности. Каким образом по вашему страны-гаранты даже если они не зассат, смогут оказать защиту в данном случае не имея в Украине ни сети ПВО ни своих военных баз ни даже времени на переброску армии? ***** знает чего он требует от Украины.
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22.03.2022 23:10 Ответить
Разве для этого нужно НАТО?Союз Великобритании (ядерка )Поляков всех прибалтов и СШАВ как гаранта (ядерка) С розмещением баз с ПВО и т.д.Нах то НАТО которое по сути европейский импотент оказалось более того неспособно реагировать на военный конфликт !
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22.03.2022 23:36 Ответить
Країни НАТО можуть розміщати в себе ЯО США, це не таємниця.
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22.03.2022 23:54 Ответить
Всё уже, сдулась вторая армия в мире, осталась ядерная дубинка для сохранения тоталитарной власти ***********. Существование россиян ********** поставил под уничтожение.
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22.03.2022 23:25 Ответить
Кабаєва поскаржилася, що дубінка показує о пів на шосту...
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23.03.2022 22:41 Ответить
ТОГДА РОССИЙСКИМ СОЛДАТАМ ДОМОЙ ЛУЧШЕ НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ !)
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22.03.2022 23:27 Ответить
Пусть попробуют. Ничто так не угрожает существованию *********, как попытка применения ею ядерного оружия.
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22.03.2022 23:27 Ответить
Тільки хворобливе уявлення кремлівських комунофсшистів зуміло відправить армію своїх рабів визволяти свобідних українських людей від нацистів, зовсім с глузду зїхали.
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22.03.2022 23:32 Ответить
Нам то тут в Украине побоку от чего погибать, маньяк поставил нас в безвыходное положение, убивать оккупантов или погибнуть. Но чем закончится для россиян та ответка, которая придёт к ним возмездием от родственников, за сотни тысяч погибших. Простыми взрывами в мацкве не обойдется, а вся верхушка и отпрыски будут выявлены и уничтожены, это в случае если им "повезёт"и не будет ответного удара незамедлительно.
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22.03.2022 23:36 Ответить
"Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных"
(Иосиф Сталин)
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22.03.2022 23:45 Ответить
ВЖЕ НЕМАЄ НІЯКОЇ РОСІЇ - ВОНА ТРУП, ТАК ЩО ПРІМЄНЯЙ Я О, ПРИСКОРЮЙ ПОХОВАННЯ МОСКОВІЇ - РОСІЇ
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22.03.2022 23:52 Ответить
Кремлевские шизофреники-это и есть главная угроза существования путностана, давно бы ударили по бункеру,если бы отвечали за свои слова.
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23.03.2022 01:30 Ответить
если страна Тундра применит ядерное оружие - тогда точно вся будет оккупирована
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23.03.2022 02:11 Ответить
БОЖЕ ЯКЕ ВОНО КОНЧЕНЕ ТА ОБИСЦЯНЕ ТОЙ ПУТЛЕР ЖЕБРАК.
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23.03.2022 04:43 Ответить
Путін - пішак і ні до чого, винна вся Рос. Федерація. "У нас є доктрина внутрішньої безпеки. Вона у відкритому доступі, і ви можете почитати про випадки, у яких ядерна зброя може бути використана", "Якщо буде загроза існуванню нашої країни, то вона (ядерна зброя. - Ред.) може бути застосована відповідно до нашої доктрини", - додав Пєсков.
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24.03.2022 06:13 Ответить
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