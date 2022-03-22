Украинские воины в зоне ООС отразили 7 атак, уничтожили 4 самолета, 7 танков, 6 БМП, 6 артсистем и около 100 оккупантов, - пресс-центр штаба ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
В сообщении говорится: "Украинские защитники уничтожили: 7 танков; 2 БМП; 6 артиллерийских систем; 2 БпЛА; 7 автомобилей.
Общие потери захватчиков составили около 100 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили четыре вражеских самолета и ракету "Точка-У".
Также наши воины захватили три БМП-3 противника. Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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Пожалуйста, подождите...
хочу щоб всі повернулися додому живими,
Командир 810-ой гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров.
Читаю стрічку:
На Вінничині збили ракети...
Над Бахмутом збили ракету...
Над Одесою збили ракету...
Цікаво, дехто вибачиться перед НАТО за поливання брудом чи ні?
Винуватий увесь світ, окрім них самих.
@свічка
єрьмак на зе-марафоні:
- Так,нас не хочуть бачити в НАТО. Саме НАС ( з наголосом) не хочуть бачити в НАТО.
Потроху моніторю їхній ефір.
Такі і подібні заяви приблизно кожної години.
Маніпулятори ху....
Всі сили кинули на дискредитацію вступу.
Україна велика держава Єрмак просто чиновник
Плю один над марікам і два на Дніпропетровщині
Хм... 7 за день
Бутусов, подавайте новости нормально, иначе закрадывается мысль, что пишете "аби що" для поднятия боевого духа.
Мы же не северные корейцы, не надо нам писать, что мы Чемпионат мира по футболу выиграли. Пишите реальные новости, чтобы не создавать завышенных ожиданий
)) Просто от однои БМП осталась половина, т.е можно считать или 5 ,или 6. На ваш выбор.)))
Они, просто в пух и прах, разбили россию в информационной воине с ее миллиардами на пропаганду. Представляете, сколько орков не пошло, откосило от войны, после красочных, колоритных фото и репортажей с полей сражений? Когда из подбитого танка торчит сгоревшая нога в кроссовке, например. Думаю, минимум 3-4 БТГ недосчиталась россия из за этих репортажей.. Посмотрите за роликами Бутусов плюс- Юрий перемещается по всем горячим точкам- и всегда выходит с гениальными идеями и супер репортажами. Считаю, их работа должна быть оценена по достоинству.Наверное, после нашей победы.
Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.
Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.
Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.
При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.
На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.
Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.
Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.
В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.
Добро пожаловать в ад.
Антон Кулумбет - ветеран АТО
#ракетне
від Viktor Kevliuk
В ЗМІ, зокрема в іноземних, промайнули повідомлення про надздібності ракет ОТРК «Іскандер» долати ПРО, проривати ППО і творити інші дива, наявність модулів РЕБ та відкидних хибних цілей. Ми, так сталося, ракетних Хогвардсів не закінчували, але фізику в школі вивчали, а потім ще й сопромат, деталі машин, конструкційні матеріали і балістику на додачу - теж.
Подивимось, як там насправді.
Отже ракета 9М723. Сконструйована в Коломні в КБ машинобудування, прийнята на озброєння в 2011 році. Ракета - квазібалістична, з кореляційною системою наведення. Дальність стрільби - 480 км (треба думати - 500 км, але договір про РСМД таке забороняє). Швидкість ракети на початковій ділянці траєкторії - 2100 м/c (тобто 6М, формально - гіперзвукова зброя). Ракета в польоті витримує навантаження в 20-30G, адже маневрує на активній ділянці траєкторії. Максимальна висота, на котру піднімається ракета, - більше 100 км. Важить 3800 кг, має бойову частину 470 кг. Зустрічаються цифри про наявність в РФ 960 ракет.
З незрозумілої мови на нашу перекладається так: ракета спроможна маневрувати поки працює твердопаливний двигун (ракета - одноступенева), на балістичній ділянці після його вимкнення - не спроможна.
Тепер слідкуйте за руками: корпус ракети - моноблок, тобто моноліт, всього одна деталь. Ракета стартує і влучає в ціль в одному і тому самому вигляді. Контейнера в неї немає. Тобто зсередини ракети жодних цілей-пасток випадати не може, бо немає ні як, ні звідки. Подивіться на фото. Кроліка в капелюсі немає. Зверніть увагу на хвостові стабілізатори: ними не можливо керувати польотом, тобто жодних маневрів після вимкнення двигуна і втрати можливості керувати вектором тяги ракета робити не спроможна. Ракета піднімається в стратосферу та атакує ціль звідти, тобто всю другу ділянку траєкторії вона летить по параболі, котра легко обраховується РЛС, що дозволяє навести на неї ракету-перехоплювач. ППО ПС ЗС України саме так і роблять.
Також варто пам'ятати, що ОТРК - суто наступальні, створені під застосування ядерної зброї, їх ефективність в неядерному спорядженні - нижча, ракета з легшою неядерною БЧ летить лише на 300 км. Ця зброя починає війну, але не закінчує. «Іскандер» - дорогий, потребує розвідувальної інформації від повітряних засобів розвідки, спроможних діяти в оперативній глибині, що без панування у повітрі неможливо повною мірою, до того ж ракети не уражають рухомі цілі.
Наявність «Іскандера» у одної зі сторін конфлікту не відміняє необхідності воювати, не робить ціну перемоги меншою, а бої - безпечнішими.
ВИСНОВОК: ОТР «Іскандер» - просто хороша і точна майже балістична ракета. Сама звичайна. Всі її «надздібності» - російська шоу-зброя.
Я б більше хвилювався з приводу ОТР «Іскандер-К» (вона ж - ракета Р-500), крилатої ракети, дальність стрільби котрої приховується, але за оцінками експертів з армій НАТО може становити до 2000 км.
І да. Поява на фронті ТРК «Точка» говорить про вичерпання ракет для ОТРК «Іскандер» у росіян.