Путин и российская армия уничтожают Мариуполь, как гитлеровцы Варшаву в 1944 году, - Дуда
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лидеры РФ и российская армия ведут себя в Украине, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и его военные во Второй мировой войне.
Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
"Поляки сегодня со слезами на глазах говорят: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда гитлеровские немцы жестоко бомбили жилые дома, без всякого милосердия убивая мирных жителей. Сегодня такое же поведение российской армии и российских руководителей – как у Гитлера, немецких эсэсовцев и летчиков фашистской армии. Это беспрецедентные убийства, с которыми свободный мир не должен мириться", – сказал Дуда.
Он выразил надежду, что виновные в терроризме – обстрелах кварталов и убийствах мирных жителей – будут отвечать перед международными трибуналами за военные преступления, чтобы в дальнейшем никому не хотелось устраивать подобное.
Президент Польши также отметил, что Силы обороны Украины – благодаря своему мастерству, героизму и мужеству – развеяли миф о "великой российской армии", и война "постепенно становится для России кошмаром".
Кроме того, Дуда призвал Европу отказаться от российской нефти и газа.
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1 ч
Дуже цікаво, якщо у рашки вже дуже песда з армією, то чому вони провокують країни НАТО?
По друге, якщо козлостан підпише капітуляцію з НАТО, то це хочь якось можна пояснити населяючому її біомусору, бо підписати капітуляцію з Україною - це кінець росії.
повна сумісність
Всі цивільні нормально жили всі роки окупації.
Росіяни які перейшли на бік Гітлера.
поляки мужні вояки, відомі у всьому світі!
тримались за кожен будинок, за кожну купу цегли, поки не були винищені повністю - живими не сдавались.
та гарна "стара" Варшава, яку ми бачимо сьогодні - це все відбудовано за кресленнями, які робили на практиках студенти архітектори до війни
З російською авдиторією цього не відбудеться ніколи. Щоб змінити точку зору людини, яка є членом деструктивного культу, єдине, що можна зробити, - це дістати цю людину з культу та ізолювати від усієї інформації, яка надходить від лідера. Ізолювати підживлення цією отрутою. Або зробити, щоб лідер утратив свій вплив, тобто вбити або фізично відсторонити його, щоб деструктивний культ розпався самотужки. Ще один маніпулятивний крок - щоб деструктивний культ або секта провалилися самі в себе. Нагнітати й далі цей наратив, який вони поширюють, і спонукати до насильства проти своїх же членів - тих, хто не досить віруючий чи нечистий «пропутінець». Якщо ти нечистий «пропутінець» - маєш бути знищений.
Всі інші спроби сказати росіянам або білорусам, що їм немає сенсу проти нас воювати - це заклики до логічного та абстрактного мислення. Логічне та абстрактне мислення в тоталітарній секті відключене. Будь-які конструктивні меседжі, які свідчать про неправдивість того, що говорить тоталітарна секта, будуть сприйматися в штики. Люди будуть закриватися в собі й казати: «Ви всі неправі, ми йдемо до раю, просвітлення, великого нашого господа Володимира Путіна. Усі, хто це заперечує, хочуть зробити нам зле; хочуть нас зламати на нашому праведному шляху. Тому ми всіх вас будемо вбивати». https://detector.media/blogs/article/197744/2022-03-22-dezinformatsii-ne-isnuie-borotba-proty-nei-pomerla-nazavzhdy/
События 44-года имели совершенно другую подоплеку.
Коли польські повстанці в столиці Варшаві чинили неймовірний опір набагато чисельнішим та озброєним відбірним військам СС та Вермахту.
Польські патріоти протриматись більше двох місяців тоді.
Вся Варшава була в суцільних руїнах після бомбардування Люфтваффе та обстрілів.
Доречі тоді Сталін наказав червоній армії, яка була вже в предмістях Варшави, зупинити наступ, щоб не допомогти польським повстанцям, які керувались польським урядом у вигнанні в Лондоні.
Тільки одні британці хоч якось намагалися тоді допомогти повстанцям у Варшаві, скидаючи зброю та припаси з літаків над Варшавою
Причини зупинки наступу булу в проблеми с постачанням військ Рокосовського
Рокосовський не Жуков, армію на смерть не гнав
совецький союз закінчився, дядя, лапшу сам хавай !
Росіяни з РОНА чи як вони там називалися
Ніяких ...сских не існує, то є химера московської пропаганди. Є лише вепси, вудмурти, башкурти, мордва і тому подібна москва.