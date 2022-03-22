Путин и российская армия уничтожают Мариуполь, как гитлеровцы Варшаву в 1944 году, - Дуда

Лидеры РФ и российская армия ведут себя в Украине, как фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и его военные во Второй мировой войне.

Об этом заявил польский президент Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Поляки сегодня со слезами на глазах говорят: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда гитлеровские немцы жестоко бомбили жилые дома, без всякого милосердия убивая мирных жителей. Сегодня такое же поведение российской армии и российских руководителей – как у Гитлера, немецких эсэсовцев и летчиков фашистской армии. Это беспрецедентные убийства, с которыми свободный мир не должен мириться", – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что виновные в терроризме – обстрелах кварталов и убийствах мирных жителей – будут отвечать перед международными трибуналами за военные преступления, чтобы в дальнейшем никому не хотелось устраивать подобное.

Президент Польши также отметил, что Силы обороны Украины – благодаря своему мастерству, героизму и мужеству – развеяли миф о "великой российской армии", и война "постепенно становится для России кошмаром".

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Кроме того, Дуда призвал Европу отказаться от российской нефти и газа.