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Над посольством РФ в Варшаве заметили дым: Такое же было за неделю до вторжения РФ в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Над зданием посольства России в Варшаве был замечен дым. За неделю до вторжения в Украину в посольстве РФ в Киеве тоже видели дым.

Об этом пишет в фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, гадать только по дыму из трубы российского посольства мы не будем, но наши инсайдеры уже несколько дней передают сведения, якобы РФ планирует удар по Польше и Литве. Ряд косвенных признаков указывают, что чердак у Кремля совсем поехал и нахрапом Россия пытается ускорить период своего полураспада, втянув в войну уже ряд стран НАТО, пытаясь "взять на слабо" и проверить на прочность весь Альянс.

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Это, конечно, плохая новость, и мы не хотим, чтобы наши союзники страдали так же, как страдающая Украина, но украинцы уже показали, что бороться можно и нужно. И кто борется за свою землю, за выживание своего народа – тот обязательно победит любого диктатора, будь то Гитлер, как в XX в., будь то Путин, как в XXI в.", - говорится в сообщении.

Над посольством РФ в Варшаве заметили дым: Такое же было за неделю до вторжения РФ в Киеве 01
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Топ комментарии
+39
чекаємо не дочекаємось поки ви здохнете
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22.03.2022 22:43
+32
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22.03.2022 22:41
+30
То у кацапів пердаки підгорають.
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22.03.2022 22:40
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Батяня...с ипалом каннибала.
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22.03.2022 22:55 Ответить
судя чи з інфи, вони все спалили всі свої війська швидкого реагування, бригади ГРУ,морської піхоти,ВДВ. чув,що залишилась тільки одна дивВДВ -5, навіть бригада дон-дона поїхала в гори.
І з чим залишився.? А особливо, що вразило - це хваленая розвідка. І тактична, І оперативна. Ну а про пяту колону нема чого говорити. Так агенти крепко нашкодили, і ракетну програму поламали, добиралися до звязку, ну практично все зупинили в тій чи іншій ступені. Навіть гроші і харчі обмежили. Забули про головне, а вони рахували це побічне - Україну. Американський 4 зірковий генерал вже вибачився. А колонія кремля ще озирається на башти.
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22.03.2022 23:33 Ответить
Это у них новая медалька?
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22.03.2022 23:04 Ответить
Лякають, щоб нам зброю не передавали.
Тепер подивимось, наскільки поляки хоробрі.
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22.03.2022 22:51 Ответить
Поляки-то хоробрі і розуміють що це лише залякування. Але ж такі сцикуни як Німеччина, Франція, та інші скажуть що ні-ні, це ж нам з НАТО доведеться вступати у війну якщо ***** нападе. І почнуть тормозити постачання зброї. На це розрахунок.
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22.03.2022 23:04 Ответить
nu pustj poprobuet rashisti eto budet posledneeje shto oni v svoei zhizni sdelajut
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22.03.2022 22:51 Ответить
если не просто жечь будут, а уедут
тогда сигнал
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22.03.2022 22:53 Ответить
З приводу нападу - НІСЕНІТНИЦЯ!
Війська у такій кількості сховати неможливо.
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22.03.2022 22:54 Ответить
Ті війська перше зібрати треба. А як їх зібрати, коли все хоч відносно боєздатне застрягло в Україні?
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22.03.2022 23:13 Ответить
***** чомусь дуже не любить Польщу. Може й милиться зі своїми ракетами на Варшаву...
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22.03.2022 23:22 Ответить
*****, йолоп, навіть уявити не може, як поляки ненавидять москалів. Протягом сторіч!
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22.03.2022 23:26 Ответить
Не-не. Скорее лукаш попрёт. А если так, то это уже не война Украины и россии, это уже ещё и бульба впрегается. Тогда уже можно и НАТО подключать или страны по отдельности попрут. Таже Польша к примеру.
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22.03.2022 22:54 Ответить
Ну,держись,Варшава! Гитлер...,тьху,путлерюгенд уже на границе
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22.03.2022 22:54 Ответить
Нового Папу обирають?
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22.03.2022 22:54 Ответить
papu-pu
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22.03.2022 22:56 Ответить
кацапска вундерфафля пойдет на Варшаву:

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22.03.2022 22:56 Ответить
"Зоряні Війни" в нього в руках бластер
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22.03.2022 23:00 Ответить
Анало говнет - мапЭдные войска. Армия третьего тысячелетия.
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23.03.2022 02:14 Ответить
Всё идёт к прекращению существования Беларуси. Успеть бы хоть гомельскую область отхватить…
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22.03.2022 22:56 Ответить
будуть виражати озабоченності?
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22.03.2022 22:59 Ответить
Так може стару шлюху Меркель хтось вже за шкіру витягне на публіку! Нехай стара шлюха розкаже як вона виплекала такого фюрера!!!
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22.03.2022 22:59 Ответить
Это санкция, запрет на отопление
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22.03.2022 23:00 Ответить
То у кацапів пердачини палають від "успіхів" в Україні... ))0)0))
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22.03.2022 23:01 Ответить
Заспокойтесь Хлопці. У них немає світла. Вони гріються.
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22.03.2022 23:04 Ответить
втарая армія в мірє місяць Харків взяти не може... Яка Польща?!
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22.03.2022 23:04 Ответить
могут тактическое ЯО применить, скажут ветер с Чернобыля подул... западные дерьмократию скажут ну не стратегическое ну и ладно, а может то и не ядерное вовсе было.... что кстати вполне может быть и у нас....
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22.03.2022 23:14 Ответить
росія скоро попросить НАТО закрити небо над Чорнобаївкою
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22.03.2022 23:05 Ответить
Пропагандоны кремля это язык путина и они в последнее время начали мусолить о ядерном ударе по Польше и Германии. Понятное дело что искандерами и калибрами они Польше не навредят так как в Польше стоят американские системы Patriot, наступление на Польшу так же не принесет никаких результатов и вот сейчас больное на голову может нажать на ядерную кнопку. Я заметил что путлер живет в какой то собственной игре где он себя видит Богом. Захотел убивать - убивает, захотел помогать - помогает, поигрался в террориста, поигрался в гитлера единственное что он не сделал "пока" это не нажал ядерную кнопку но я уверен что именно это он планирует сделать согласно плану своей игры.
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22.03.2022 23:05 Ответить
Якби це цинічно не звучало, але якби росія напала і на Польщу, то для нас це було б одним з найкращих варіантів. В такому випадку, є два варіанти подальшого розвитку подій:
1. Імовірність ~65% - НАТО, а як мінімум - США, Великобританія вступають у війну проти росії, на основі ст.5 договору НАТО. За таких обставин, Не думаю, що ця війна продовжиться довше ніж 10 днів. І З РФ на довгі-довгі десятиліття, якщо не назавжди буде покінчено. Бонусом, після завершення війни, світовий порядок буде дуже сильно переформатований, ті країни які є членами НАТО і відмовляться вступати у війну, на боці одного з членів НАТО будуть виключені з альянсу, а це відкриє для нас шлях до НАТО, або нового военно-політичного блоку, який прийде на заміну НАТО і Україні у ньому буде відведено ключову роль, а такі країни як Угорщина та Болгарія/Хорватія залишаться поза ним.
2. Імовірність ~35% НАТО, в першу чергу США, та Великобританія відмовляться захистити Польщу та вступити у війну. Тоді для нас буде послаблення на фронті, та приблизить нашу перемогу, бо росії доведеться воювати на 2- фронти. І звісно в такому випадку, нам дадуть вже зовсім іншу зброю, у зовсім іншій кількості, а санкції, що введуть проти агресора, зруйнує її економіку не за місяці, а за тижні.
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22.03.2022 23:05 Ответить
это только ядерный удар может быть... сухопутных сил у него против поляков никаких толком нет
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22.03.2022 23:08 Ответить
Ядерний удар по Польщі? Не думаю. Якщо ******* стане дурного глузду щось таке витворити, то, скорше, буде ракетний удар - як по українських містах. Та й то малоімовірно - ***** вже в Україні епічно обісралося.
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22.03.2022 23:20 Ответить
Этого не будет. Ну, по крайней мере на Польшу не нападёт, думаю.
По простой причине : россияне с Украиной не могут справиться наличными ресурсами, а Польша - это почти ещё одна Украина по населению и вооружённым силам. Причём поляки - настолько же фанатичны, как и украинцы. Тут Лукашенку просят дать +10 тысяч вояк, а сами нарываются на огромную и хорошо вооружённую армию (это даже если НАТО не впишется).
Т.е. нападение на Польшу возможно только с применением ядерного оружия для шантажа НАТО.

Скорее это может быть блеф для давления на Польшу по поводу прекращения логистики военных поставок Украине. Типа эвакуация посольства рф из Варшавы с угрозой - если Жешувский коридор помощи Украине не закроется, мы бомбим Жешув, в т. ч. ядерным оружием. Параллельно попытка прорыва из Беларуси в сторону Львова для перерезания коммуникаций.

Но вангую, что этот подъём ставок у путина тоже не сыграет. И очень приблизит его конец, потому что российские элиты поймут, что пора его угомонить.
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22.03.2022 23:08 Ответить
Пердак горить може?
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22.03.2022 23:09 Ответить
Ще й як!!!
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22.03.2022 23:13 Ответить
Пердаки горять це точно!
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22.03.2022 23:13 Ответить
Пердаки вместе с документами.
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22.03.2022 23:15 Ответить
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22.03.2022 23:19 Ответить
Як би це дійсно цинічно не звучало але в даний час нам дуже вигідно було б щоб московія напала на якусь країну НАТО... Бо ці всі озабочені свистопляски НАТО з пуйлом вже поперек горла для України!
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22.03.2022 23:13 Ответить
росіянини зараз намагаються знайти причину чому їх армія програла війну Українському народу, те що зараз звучить від них це буцімто ми тут використовуємо бойові віруси, а воюють за нас в основному солдати нато, враховуючи наскільки вони бездарні в плані збору і оцінки інформації дуже можливий варіант атаки на Польщу, як вони й обіцяли по інфраструктурі яка приймає військову допомогу для України, якщо вони це зроблять це буде можливо останнім їхнім промахом. Проблема в іншому, якщо це станеться конфлікт вийде на інший рівень, у кацапів є чимало підводних човнів з купою ракет, а також клята ядерна зброя.
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22.03.2022 23:13 Ответить
Просто Кенігсберг окопувати стало сильно накладно , а просто так віддати то не по понятіям , пацани не зрозуміють , от і палять доки в Варшаві В Варшаві дим , а яйкі коптяться у Мінску ))
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22.03.2022 23:13 Ответить
Жжёт документы. Наверное серьёзно собирается к сдачи Кёниксберга Кремлём истинным хозяевам. И потому готовится драпать через огороды налегке.
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22.03.2022 23:14 Ответить
А что им еще остается? Вместо некошерного пиндосского интернета они вынуждены общаться с Москвой при помощи дымовых сигналов...
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22.03.2022 23:14 Ответить
Намагаються погіршити екологічний стан Європи
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22.03.2022 23:24 Ответить
Я них не понимаю этот гамно рейх...
Кто то может представить в Херсоне при гитлере демонстрации с крамным флагом???
Или гоб гитлер поставлял нефть в англию?
Даже под первитином фашики такого не позволяли себе
Шо жрут кацапы во главе с припизжанным - непонятно...
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22.03.2022 23:20 Ответить
Забавно. Воювати ніким і нічим, але намагання навсіх напасти незнищенне.
Яка Зараза(гангрена,канцер,пошесть)
Ані,же,люді...? Протоплазма
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22.03.2022 23:22 Ответить
Видання Politico вважає, що Володимир Зеленський є найвпливовішою людиною ******** Європи.
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22.03.2022 23:23 Ответить
***** ДВОЙНИКОВ ПАЛИТ С ДУРУ !)
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22.03.2022 23:41 Ответить
Я не оракул, але судячи зі збоченої логіки ***** він зараз має фактично єдиний варіант виходу з "української пастки": йому конче потрібно якимсь чином нагло спровокувати одну з достатньо великих східноєвропейських країн альянсу щоб потім завдати по ній "обмеженого ядерного удару"(згідно методички довбодятла гєрасімова), і кращої кандидатури аніж Польща для нього натепер немає... (тому ***** з нетерпінням чекає будь-яких висмоктаних з *** приводів, як то: "паставкінаступальнагавааружєніяспольши", "прямогаучастіяпольськіхваєннихвнападєніінараїссю") Це кінчене кремлядське чмурдило на повному сер'йозі вважає що ніхто не зважиться завдати зеркального удару у відповідь🤫, а типу на варіант повномасштабного обміну ядерними ударами за схемою "ядрьонийпєпєл" захід не піде. І потім він викатить заходу "ультіматам": або вони йдуть на всі його гопницькі вимоги - або він продовжить наносити удари по іншим європейським містам... Але як відомо: на будь-яку хитро виїб@ну жопу є *** з різьбою: американці ще за часів правління Трампа виготовили аналогічну ядерну зброю невеликої потужності - якою вони зітруть з лиця землі якусь твєрь чи саратов, чи ше який мухосранськ у параші! І вся та дєбільна "дактрінахєрасімава"(як і сама параша) накриється тими самими жіночими геніталіями(якшо спрощено - великою ******!)
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23.03.2022 00:03 Ответить
та не нападут они никогда в жизни на НАТО, это сразу автоматическая смерть РФ, они могут понторезить сколько угодно, но всё на шо он исопкобны они уже показали в Украине, кадырок ещё партию уже на УАЗах отправляют, о чем вообще речь.
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23.03.2022 00:08 Ответить
https://t.me/hueviykharkov/51405 Дыма нет. Расходимс
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23.03.2022 00:11 Ответить
лилипутин видит нерешительность внутри НАТО, а постоянные заверения даже Байдена, что НАТО не собирается воевать, для путлера - индикатор их страха.
Другой громкий индикатор был с истребителями. Польша уже была готова их передать, но куйло пригрозил агрессией против них, Польша спихнула всё на Байдена, а Байден зассал и дал заднюю.
Раз прокатило с истребителями - прокатит и с остальным, ведь даже президент самой могущественной страны на планете зассал получить ядерный удар.

Потому, к большому сожалению, максимум, что мы в итоге получим - Польша публично "даст заднюю" и, если возможно, будет поставлять оружие тайно, как паРаша поставляла в лднр. Может случиться и как с истребителями - все коллективно зассут и больше серьёзного оружия мы не получим.

Как ни странно, сейчас для карликовой обезьяны - очень хорошее время для удара по члену НАТО. Байден ссыт даже дать нам истребители, Франция и Германия воевать тем более не хотят, Венгрия - рашистский троянский конь, который, уверен, будет помогать паРаше. Изо всей Европы наивысшая готовность воевать - лишь у Великобритании, но достаточно ли этого?
Многие часто вспоминают Турцию, но поведение Турции выглядит как "и вашим, и нашим" - хорошо, если они вступят в войну, а не будут пассивны, как остальные.
Рад буду ошибиться и рад буду продолжениям поставок нам всего оговоренного вооружения. Но история с истребителями изрядно добавляет пессимизма.
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23.03.2022 00:12 Ответить
Палять архіви. Наступний крок евакуація посольства, але чи справді нападуть на Польщу? Та засцють. Чергова показуха.
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23.03.2022 00:14 Ответить
палять документи
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23.03.2022 00:16 Ответить
Elen A@elen221168

14 мин





С новыми вводными: палят документы в посольстве РФ в Варшаве, долбойоп ТВ орёт о поляках, которые развязали вторую мировую... всё может пойти по совсем другому сценарию.
Проиграть Украине позорно. Поэтому поднимаются ставки. Ощущение именно такое
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23.03.2022 00:18 Ответить
А дід Бідон знову каже, що засобів в України "достатньо". Замість надати нам додатково системи ППО, ПРО, Петріоти. Воно таки явно чекає, щоби прилетіло й по нам, й по Польщі?
Я вже мовчу підтягнути власні сили ядерного стримання і дати Росії чіткий сигнал. Будапештський меморандум? - Давно вже в сміттєвій корзині.
Мабудь, хоче нас всіх - того? Буде потім знову виказувати "озабочєнность"?
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23.03.2022 00:23 Ответить
нічо не буде. напад на нато = смерть раССєї. нато виживе, а раССєя ЗДОХНЕ!
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23.03.2022 01:19 Ответить
Мабуть палять компромат і документи перед тим, як втекти. Падлюки рашисти готують якусь мерзоту проти Польші.
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23.03.2022 01:25 Ответить
Палять документи
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23.03.2022 04:09 Ответить
Господи прости, но быстрее бы страны альянса были втянуты в войну... Украина быстрее бы начала выбивать мокшанцев со своей территории и потихоньку оккупировать кацапстан...
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23.03.2022 05:38 Ответить
Чувак, который это опубликовал, вроде написал уже, что он это фейк состряпал.
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23.03.2022 06:22 Ответить
Які б теплі почуття не були в українців до союзників з Польщі та Литви, але удари по цим країнам НАТО душе швидко закінчили війну і в Україні, але головне - привели б до повного знищення кацапії з величезними втратами серед мірнава насілєнія (що було б просто чудово).
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23.03.2022 09:07 Ответить
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