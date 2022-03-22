Над посольством РФ в Варшаве заметили дым: Такое же было за неделю до вторжения РФ в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Над зданием посольства России в Варшаве был замечен дым. За неделю до вторжения в Украину в посольстве РФ в Киеве тоже видели дым.
Об этом пишет в фейсбуке руководитель InformNapalm Роман Бурко, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, гадать только по дыму из трубы российского посольства мы не будем, но наши инсайдеры уже несколько дней передают сведения, якобы РФ планирует удар по Польше и Литве. Ряд косвенных признаков указывают, что чердак у Кремля совсем поехал и нахрапом Россия пытается ускорить период своего полураспада, втянув в войну уже ряд стран НАТО, пытаясь "взять на слабо" и проверить на прочность весь Альянс.
Это, конечно, плохая новость, и мы не хотим, чтобы наши союзники страдали так же, как страдающая Украина, но украинцы уже показали, что бороться можно и нужно. И кто борется за свою землю, за выживание своего народа – тот обязательно победит любого диктатора, будь то Гитлер, как в XX в., будь то Путин, как в XXI в.", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
І з чим залишився.? А особливо, що вразило - це хваленая розвідка. І тактична, І оперативна. Ну а про пяту колону нема чого говорити. Так агенти крепко нашкодили, і ракетну програму поламали, добиралися до звязку, ну практично все зупинили в тій чи іншій ступені. Навіть гроші і харчі обмежили. Забули про головне, а вони рахували це побічне - Україну. Американський 4 зірковий генерал вже вибачився. А колонія кремля ще озирається на башти.
Тепер подивимось, наскільки поляки хоробрі.
тогда сигнал
Війська у такій кількості сховати неможливо.
1. Імовірність ~65% - НАТО, а як мінімум - США, Великобританія вступають у війну проти росії, на основі ст.5 договору НАТО. За таких обставин, Не думаю, що ця війна продовжиться довше ніж 10 днів. І З РФ на довгі-довгі десятиліття, якщо не назавжди буде покінчено. Бонусом, після завершення війни, світовий порядок буде дуже сильно переформатований, ті країни які є членами НАТО і відмовляться вступати у війну, на боці одного з членів НАТО будуть виключені з альянсу, а це відкриє для нас шлях до НАТО, або нового военно-політичного блоку, який прийде на заміну НАТО і Україні у ньому буде відведено ключову роль, а такі країни як Угорщина та Болгарія/Хорватія залишаться поза ним.
2. Імовірність ~35% НАТО, в першу чергу США, та Великобританія відмовляться захистити Польщу та вступити у війну. Тоді для нас буде послаблення на фронті, та приблизить нашу перемогу, бо росії доведеться воювати на 2- фронти. І звісно в такому випадку, нам дадуть вже зовсім іншу зброю, у зовсім іншій кількості, а санкції, що введуть проти агресора, зруйнує її економіку не за місяці, а за тижні.
По простой причине : россияне с Украиной не могут справиться наличными ресурсами, а Польша - это почти ещё одна Украина по населению и вооружённым силам. Причём поляки - настолько же фанатичны, как и украинцы. Тут Лукашенку просят дать +10 тысяч вояк, а сами нарываются на огромную и хорошо вооружённую армию (это даже если НАТО не впишется).
Т.е. нападение на Польшу возможно только с применением ядерного оружия для шантажа НАТО.
Скорее это может быть блеф для давления на Польшу по поводу прекращения логистики военных поставок Украине. Типа эвакуация посольства рф из Варшавы с угрозой - если Жешувский коридор помощи Украине не закроется, мы бомбим Жешув, в т. ч. ядерным оружием. Параллельно попытка прорыва из Беларуси в сторону Львова для перерезания коммуникаций.
Но вангую, что этот подъём ставок у путина тоже не сыграет. И очень приблизит его конец, потому что российские элиты поймут, что пора его угомонить.
Кто то может представить в Херсоне при гитлере демонстрации с крамным флагом???
Или гоб гитлер поставлял нефть в англию?
Даже под первитином фашики такого не позволяли себе
Шо жрут кацапы во главе с припизжанным - непонятно...
Яка Зараза(гангрена,канцер,пошесть)
Ані,же,люді...? Протоплазма
Другой громкий индикатор был с истребителями. Польша уже была готова их передать, но куйло пригрозил агрессией против них, Польша спихнула всё на Байдена, а Байден зассал и дал заднюю.
Раз прокатило с истребителями - прокатит и с остальным, ведь даже президент самой могущественной страны на планете зассал получить ядерный удар.
Потому, к большому сожалению, максимум, что мы в итоге получим - Польша публично "даст заднюю" и, если возможно, будет поставлять оружие тайно, как паРаша поставляла в лднр. Может случиться и как с истребителями - все коллективно зассут и больше серьёзного оружия мы не получим.
Как ни странно, сейчас для карликовой обезьяны - очень хорошее время для удара по члену НАТО. Байден ссыт даже дать нам истребители, Франция и Германия воевать тем более не хотят, Венгрия - рашистский троянский конь, который, уверен, будет помогать паРаше. Изо всей Европы наивысшая готовность воевать - лишь у Великобритании, но достаточно ли этого?
Многие часто вспоминают Турцию, но поведение Турции выглядит как "и вашим, и нашим" - хорошо, если они вступят в войну, а не будут пассивны, как остальные.
Рад буду ошибиться и рад буду продолжениям поставок нам всего оговоренного вооружения. Но история с истребителями изрядно добавляет пессимизма.
14 мин
С новыми вводными: палят документы в посольстве РФ в Варшаве, долбойоп ТВ орёт о поляках, которые развязали вторую мировую... всё может пойти по совсем другому сценарию.
Проиграть Украине позорно. Поэтому поднимаются ставки. Ощущение именно такое
Я вже мовчу підтягнути власні сили ядерного стримання і дати Росії чіткий сигнал. Будапештський меморандум? - Давно вже в сміттєвій корзині.
Мабудь, хоче нас всіх - того? Буде потім знову виказувати "озабочєнность"?