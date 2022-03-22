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Байден в Европе обсудит дальнейшую реакцию на вторжение РФ в Украину, - Салливан

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден на этой неделе обсудит дальнейшую реакцию Запада на российское вторжение в Украину, включая помощь Киеву и давление на Россию.

Об этом сообщил советник Байдена - Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден отправляется завтра в Европу, чтобы укрепить невероятное единство, которое мы выстроили с союзниками и партнерами в ответ на российское вторжение в Украину, и консультироваться по поводу следующих шагов", - отметил он.

Байден посетит созванный в экстренном порядке саммит лидеров стран НАТО, он примет участие во встрече лидеров G7 и выступит с посланием к лидерам 27 членов Европейского Союза на заседании Евросовета.

"В частности, на этих мероприятиях будут обсуждаться такие темы, как военная помощь Украине и давление на Россию посредством санкций: как посредством разработки новых мер, так и усилением уже существующих", - пояснил Салливан.

Также президент США объявит об общих действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа.

Читайте: Байден, Джонсон, Макрон, Шольц и Драги обсудили войну в Украине, - Белый дом
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Топ комментарии
+8
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22.03.2022 23:02
+5
Пора вже вводити війська НАТО. Раша вже спеклася.
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22.03.2022 22:56
+5
Росію має вбити Україна. І ніяк інакше. Історична справедливість.
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22.03.2022 23:08
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Пора вже вводити війська НАТО. Раша вже спеклася.
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22.03.2022 22:56 Ответить
Росію має вбити Україна. І ніяк інакше. Історична справедливість.
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22.03.2022 23:08 Ответить
Ми вже багато чого зробили, тепер треба вводити війська НАТО.
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22.03.2022 23:39 Ответить
Поки ви там ніяк не набалакаєтесь,українців стає все менше.
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22.03.2022 22:58 Ответить
То походу і на вторгнення до Польщі, якщо мокша вже документи у своєму посольстві палить...
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22.03.2022 23:00 Ответить
Байден вводь війська, що там думать?
Америка не проковтне захоплення України - то навіщо чекати ?
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22.03.2022 23:00 Ответить
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22.03.2022 23:02 Ответить
Вже опускаєм їм рейтинг і робим токсичний шлейф війнолюбів
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22.03.2022 23:27 Ответить
Отож вони там і живуть, щоб бути кацапською агентурою в Німеччині. Захід має всіх кацапів вигнати із своїх країн.
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22.03.2022 23:57 Ответить
А головне потужніше покричати про занепокоєність.
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22.03.2022 23:05 Ответить
Я бы на месте мировых лидеров серьезно задумался над ядерной безопасностью. Очевидно что путин играется в президента ядерной страны как трех-летний ребенок игрался бы гранатой. Это очень опасно.
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22.03.2022 23:09 Ответить
shto vy predlagaete : ?

1)razbombitj
2)razherachitj
3)razjebashitj
4)zamochitj v sortire

?
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22.03.2022 23:12 Ответить
Я ничего не предлагаю, на это есть специалисты - я вижу что есть пациент которого необходимо убирать от штурвала ядерной страны.
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22.03.2022 23:14 Ответить
Этот виктор мокшанский ботяра и пытается помогать кремлядям запугивать Запад, чтобы не вмешивались. Хутин не идиот, он только притворяется для запугивания.
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22.03.2022 23:25 Ответить
Не болтай мокша чушь.
Он не трехлетний ребенок. И не психбольной. Он кгбистко-нквдистская сволочь, которая все делает продумано. И он не идиот, чтобы запускать ядерную войну на уничтожение всего живого на Земле Ему нужно воссоздать империю, чтобы его фамилия прозвучала навека. А одно другого исключает.
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22.03.2022 23:19 Ответить
ты предлагаешь доверят путину и считать его адекватным? Что то портянками затянуло...
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22.03.2022 23:21 Ответить
Не притворяйся мокшанский бот, что не понял, что я о твоем х-ле написал. Я говорю о том, что Западу пора вмешаться введя войска в Украину.
А та сволочь не нажмет ядерную кнопку, так как понимает, что получил бы такую же ответку.
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22.03.2022 23:30 Ответить
ты признаешь русских фашистами и нацистами - Да или Нет, жду ответа
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22.03.2022 23:36 Ответить
Кремляді вже багато років назад почали говорити, що треба захоплювати Україну і що Захід проковтне.

Ясно, що вони не чекали таких санкцій від Заходу, але в головному вони були праві, бо Захід таки поки що проковтує.
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22.03.2022 23:10 Ответить
Украина и сама зубы выбивает агрессору.
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22.03.2022 23:12 Ответить
Без мнения мокшанского бота обойдемся.
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22.03.2022 23:31 Ответить
Давай разберемся кто из нас мокша - Ты признаешь что русские, поголовно являются нацистами и фашистами? Просто - Да или Нет
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22.03.2022 23:34 Ответить
Во первых, в отличии от тебя - мокшанского бота, я кацапов не считаю русскими. Они самозванцы и никакого отношения не имеют к Руси. Ты очередной раз раскрылся.
Как минимум 80% кацапов нацисты и фашисты. И ты вместе с ними.

Все. Разговор с тобой кремлядским ботом закончен.
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22.03.2022 23:49 Ответить
Правильно говоришь - русня это фашисты и нацисты и Крым это Украина.
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22.03.2022 23:53 Ответить
Нет, всё таки нельзя в первые лица государства выбирать слишком старых людей. Ощущение времени у стариков совсем другое,они никуда не торопятся, всё видится в розовом цвете, критическое восприятие снижено. Гормонов в крови почти нет, отсюда вялость и отсутствие агрессии, когда она нужна.
Вот и Байден, благодушно , не торопясь, разъезжает по миру, выступает с какими- то беззубыми речами. Счет идет на часы, гибнут люди, украинской армии срочно нужны серьезные системы вооружений. А он по стариковски ходит, попёрдывает.
Рейган на его месте давно бы уже стёр рашку с лица Земли.
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22.03.2022 23:30 Ответить
точнее и не скажешь
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23.03.2022 00:03 Ответить
Каспаров: Україні не дають наступати. Байден блокує надання Україні наступальної зброї, розглядає тільки оборонну. Байден не хоче остаточного розгрому путінської армії і остаточного розгрому параші.

https://www.youtube.com/watch?v=CwCUhH_N3yU
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23.03.2022 00:38 Ответить
Этот сонный джо все обсуждает и заседает уже с 1973 года,для него это привычное дело...! С поддержкой в стране в 38 % что он может сделать для других это недоразумение!!! Let's go Brandon, let's go...!
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23.03.2022 00:54 Ответить
 
 