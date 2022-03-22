Байден в Европе обсудит дальнейшую реакцию на вторжение РФ в Украину, - Салливан
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Президент США Джо Байден на этой неделе обсудит дальнейшую реакцию Запада на российское вторжение в Украину, включая помощь Киеву и давление на Россию.
Об этом сообщил советник Байдена - Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Байден отправляется завтра в Европу, чтобы укрепить невероятное единство, которое мы выстроили с союзниками и партнерами в ответ на российское вторжение в Украину, и консультироваться по поводу следующих шагов", - отметил он.
Байден посетит созванный в экстренном порядке саммит лидеров стран НАТО, он примет участие во встрече лидеров G7 и выступит с посланием к лидерам 27 членов Европейского Союза на заседании Евросовета.
"В частности, на этих мероприятиях будут обсуждаться такие темы, как военная помощь Украине и давление на Россию посредством санкций: как посредством разработки новых мер, так и усилением уже существующих", - пояснил Салливан.
Также президент США объявит об общих действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа.
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Америка не проковтне захоплення України - то навіщо чекати ?
1)razbombitj
2)razherachitj
3)razjebashitj
4)zamochitj v sortire
?
Он не трехлетний ребенок. И не психбольной. Он кгбистко-нквдистская сволочь, которая все делает продумано. И он не идиот, чтобы запускать ядерную войну на уничтожение всего живого на Земле Ему нужно воссоздать империю, чтобы его фамилия прозвучала навека. А одно другого исключает.
А та сволочь не нажмет ядерную кнопку, так как понимает, что получил бы такую же ответку.
Ясно, що вони не чекали таких санкцій від Заходу, але в головному вони були праві, бо Захід таки поки що проковтує.
Как минимум 80% кацапов нацисты и фашисты. И ты вместе с ними.
Все. Разговор с тобой кремлядским ботом закончен.
Вот и Байден, благодушно , не торопясь, разъезжает по миру, выступает с какими- то беззубыми речами. Счет идет на часы, гибнут люди, украинской армии срочно нужны серьезные системы вооружений. А он по стариковски ходит, попёрдывает.
Рейган на его месте давно бы уже стёр рашку с лица Земли.
https://www.youtube.com/watch?v=CwCUhH_N3yU