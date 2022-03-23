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Украинские воины в Мариуполе ликвидировали командира 810-й бригады морпехов оккупантов гвардии полковника Шарова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере.

Он отметил: "Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на "учениях" но уже правильно вернется домой".

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Украинские воины в Мариуполе ликвидировали командира 810-й бригады морпехов оккупантов гвардии полковника Шарова 01
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Топ комментарии
+143
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22.03.2022 23:17
+65
Слава величним Воїнам України !
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22.03.2022 23:15
+62
Сподіваюсь концерт кобздона гарний дуже там у нього...
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22.03.2022 23:15
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и всей уцелевшей бригаде на заметку
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23.03.2022 06:35 Ответить
и харошаго настраения
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23.03.2022 12:45 Ответить
Горите в аду - руzкие твари.
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23.03.2022 09:13 Ответить
Снайпер снял
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23.03.2022 10:04 Ответить
Очередной главарь сатанинской Z-армии перемещен в в ад. Там ему самое место. Слава Украине!
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23.03.2022 11:57 Ответить
Побольше полковников, генералов, красивых и разных!
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23.03.2022 12:12 Ответить
Земля йому з ацетоном
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23.03.2022 15:08 Ответить
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