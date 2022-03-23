Украинские воины в Мариуполе ликвидировали командира 810-й бригады морпехов оккупантов гвардии полковника Шарова. ФОТО
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Под Мариуполем украинские бойцы ликвидировали командира 810-й бригады морской пехоты русской армии полковника Шарова
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет украинский офицер Анатолий Штефан в твиттере.
Он отметил: "Командир 810-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады Морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров (в Мариуполе). Заблудился на "учениях" но уже правильно вернется домой".
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