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Следком РФ возбудил дело против журналиста Невзорова за "военные фейки" об обстреле российской армией роддома в Мариуполе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маріуполь

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "военных фейках" против журналиста Александра Невзорова. Поводом стали публикации об обстреле армией РФ роддома в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

В действиях Невзорова "усматриваются признаки преступления, предусмотренного п."д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений явно ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), говорится в пресс-релизе Следственного РФ.

По версии следствия, 9 марта журналист опубликовал в "Инстаграмме" и в YouTube "предварительно ложную информацию об умышленном обстреле" российской армией роддома в Мариуполе.

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"Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерство обороны Российской Федерации официально объявлено об ошибочности указанных сведений", - говорится в пресс-релизе.

За несколько часов до авиаудара по мариупольскому роддому Захарова заявляла, что в нем "обустроили огневые позиции украинские нацбаты".

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Отмечается, что следствие устанавливает местонахождение Невзорова "в целях проведения с ним следственных и процессуальных действий".

Ранее было известно о семи уголовных делах по новой статье УК РФ, которая вступила в силу 4 марта после начала российского вторжения в Украину.
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Топ комментарии
+37
Так лавруша-лошадь сам сказал, что они бомбонули роддом
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22.03.2022 23:18
+31
Глебыч в Израиле...русняможет пасасать писос
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22.03.2022 23:25
+16
Так скарабеева кричала ,що там засіли бандерівці,котрих вони бомбили, а Невзоров показав поранених вагітних жінок.
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22.03.2022 23:34
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Так лавруша-лошадь сам сказал, что они бомбонули роддом
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22.03.2022 23:18 Ответить
Так скарабеева кричала ,що там засіли бандерівці,котрих вони бомбили, а Невзоров показав поранених вагітних жінок.
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22.03.2022 23:34 Ответить
Може, то були бандерівки. Чи навіть бандерівці, за Висоцьким?

Могут действовать они
не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться
мужиком,
А сама наложит тола
под корсет...
Ты проверяй, какого пола
твой сосед!
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22.03.2022 23:40 Ответить
оlezhka

"вы не понимаете - это другое"
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22.03.2022 23:48 Ответить
Дебилы
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22.03.2022 23:23 Ответить
Кацапи. Хоча... Какаяразніца?
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22.03.2022 23:28 Ответить
На болоте своя игра.это уже прецедент для Невзорова дабы молчал.Эти обвинения .крючок .там не только кляча об этом говорила публично но и обезьяна. "грязная голова".
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22.03.2022 23:24 Ответить
Сомневаюсь, что Невзоров планировал возвращаться в РФ.
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22.03.2022 23:56 Ответить
Глебыч в Израиле...русняможет пасасать писос
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22.03.2022 23:25 Ответить
ну так кацапы скорей всего и ждали когда он выедет с мордора по двум причины 1 арест Невзорова может привести скажем так к недовольству определенного круга населения и второе теперь он не может вернуться ну правда если не хочет "подвиг" Навального повторить
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22.03.2022 23:33 Ответить
Нічого подібного, Невзоров прекрасно розумів як, що і де казати, щоб не потрапити за грати, а коли вирішив покинути парашку - одразу сказав усе, щоб завели справу.
На будь-яке невдоволення кремлю насрати
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23.03.2022 09:42 Ответить
чуйка Невзорова не обманула тертый калач !
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22.03.2022 23:33 Ответить
його попередили свої люди.
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22.03.2022 23:39 Ответить
Он семь войн прошел. И я уверен,что у него знакомых в высших эшелонах более чем. Предупредили точно
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22.03.2022 23:47 Ответить
Ті падли можуть і видати, розом з новою партію беспілотників для ваєннакахміческіх сіл
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23.03.2022 09:40 Ответить
А как же лошадь Лавров? Он же сам это подтвердил.
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22.03.2022 23:29 Ответить
Ну дык эта ж Буцефал - любимая кляча всераZZейскага Ымператора воФФки питарского.
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22.03.2022 23:34 Ответить
"вы не понимаете - это другое"
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22.03.2022 23:48 Ответить
Кінь - під суд? Тільки на м'ясо
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22.03.2022 23:57 Ответить
кацапня дибіли кончені
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22.03.2022 23:29 Ответить
Кожна кацапська тварина розповидає своїй самці ,чи мамці як вони вбивають грабують, ********,а ті ще підказуйть-"дайт хохлам так чтобы перевернулись!" .Це країна моральних потвор , зоопарк закінчених деградантів ,що живляться чужим стражданням.
Не бачу чому тому Невзорову дісталося,скоріш за те ,що це як визнання своїх злочинів перед іншими країнами,що ніяк не в,яжеться зі словом "миротворец"
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22.03.2022 23:31 Ответить
Дебіли наїхали на Глебича,та у нього купа компри на кооператив *озеро* і плешивого(див.виступ в Ізраїлі).
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22.03.2022 23:33 Ответить
таки да, він же санкт-ленінградець
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22.03.2022 23:34 Ответить
Новодворська,Нємцов,...Скільки людей це,гнидство незнищило? Правило існування цього гімнюшника:-послідовне,невпинне,суцільне знищення всіх, хто стає на,їхньому шляху
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23.03.2022 02:48 Ответить
Кацапський Дебіленд...

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22.03.2022 23:35 Ответить
От де аналогічні дії українського слідкому чи прокуратури? Якщо б усіх російських чинуш : прокурорів, депутатів держдуми, фсб-шників... Україна об"явила в міжнародний розшук, то вони б з рашки побоялися виїздити
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22.03.2022 23:41 Ответить
дивився його перший виступ в Ізраїлі, ***** там виставив .... під оплески залу. І це реакція на його дійства, там щось про орків і їхне рузге та скрепи.
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22.03.2022 23:43 Ответить
Это все замечательно. Но проблема в том, что у Глебыча своя аудитория. Любитель ***** даже его ролики смотреть не будет. Короче, он рассказал, что ***** - ***** тем, кто и без него это знает. Это не плохо, но рассчитывать на прозрение ватников от лекций Невзорова не стОит.
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23.03.2022 00:08 Ответить
Ніхто,й нечекає,що лайно 'прзріє',й перетвориться на нелайно. Такого небуло,й небуде. Питання,аби рівень лайна непідіймався вище берегів...
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23.03.2022 02:44 Ответить
РФ - паралельна реальність мерзотників.
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22.03.2022 23:47 Ответить
Такие забавные бывают иногда московитские тараканы..., что , впрочем не отменяет главной задачи- давить их всегда и везде!
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23.03.2022 00:28 Ответить
Смешно будет если невзоров в киеве окажется, зеленский должен лично обратится, был бы очень сильный ход
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23.03.2022 01:10 Ответить
Молодец,выпрыгнул за путиноидные флажки, респект!
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23.03.2022 02:01 Ответить
Он в них никогда не заходил.
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23.03.2022 02:52 Ответить
Тупые уроды, вас до Невзорова так до Киева раком
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23.03.2022 02:52 Ответить
 
 