После разговора Байдена и Си Цзиньпина США не видели признаков поставки китайской военной помощи России, - Салливан
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В США не видят признаков поставки военного оборудования Китаем в Россию, продолжают следить за ситуацией.
Об этом заявил советник президента США Байден Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"С момента встречи (Салливана с китайским коллегой. – Ред.) и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России", – отметил он.
Также Салливан добавил, что президент США Джо Байден сообщил главе КНР Си Цзиньпину о последствиях подобных поставок. По словам Салливана, лидеры "поняли друг друга".
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"Загиблі - герої. Поранених - рятуватимемо. Тварюки-"оператори", ці жертви на вашій совісті!", - написав міський голова.
У коментарях його запитали про подальшу долю тих, хто "злив" інформацію. На це Гончаренко відповів, що "одного розстріляли сьогодні прямо на місці". ©
Це не тільки ви але багато інших українців дуже перебільшє вагу і можливості КНР.
Тут скоріше умісна аналогія з московією яка деякий час перебувала у смузі економічного підйому, ставши "автозаправкою" для розвинутих країн Заходу.
Китай, у свою чергу, не маючи таких природніх ресурсів, 20+ років тому запропонував дешеву робочу силу для залучення західних інвесторів і технологій.
У КНР 1.5 мільярда населення. Китайські комуняки акцентують на створені за останні 20 років 500-т мільйоного прошарку середнього класу але нічого не говорять про прошарок кількістю 1 мільярд.
Інша аспект, торгівельна/фінансово-інвестиційна залежність КНР від Заходу.
І нарешті технологічне відставання від США, яке на сьогодні становить від 10 до 20 років часового виміру.
Вживання ЯО є складний процес з ланцюгом виконавців, серед яких звичайні люди з сім'ями, дітьми, усвідомленням наслідків і елементарним бажанням жити.
Правда у тім що сьогодні не 1945 рік і всі, навіть топ-орки московії будували палаци і яхти для насолоджування життям. Безбашеними можуть бути тільки релігійні фанатики та ті, кому немає що втрачати.
А що залишається бути мішеню для військ орди і слухати Угорщину,Німечину,Францію? Навіть літаки боїться дати НАТО щоб не провокувати конфлікт на своєї терріторіі, то за нашу небезбеку треба думати лише нас самим,гинуть наші діти!Що є дорожче в людини?!!
Даремно ,звісно , така перестраховка з боку ЕС, бо ядерні об,єкти в Україні вже захвачені рашкою, це як закривати очі на страшну дійсніть.Це є ціна разброєння України.