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В связи с отсутствием успехов в войне россияне перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на 24:00 21 марта.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном сообщении Генштаба ВСУ.

В информации отмечается: "Завершаются двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российские оккупационные войска продолжают ведение стратегической наступательной операции против Украины. В связи с отсутствием успехов в войне с украинским народом враг перешел к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры.

Продолжает осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники под Мариуполем ликвидировали командира 810-й бригады морпехов оккупантов гвардии полковника Шарова. ФОТО

В городах и селах, оказывающих мирное сопротивление войскам оккупантов, те прибегают к мародерству, насилию в отношении мирного населения.

Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать занимаемые рубежи, ведут разведку противника по всем направлениям его выдвижения и наносят ему огневое поражение имеющимися силами и средствами.

Так, на Донецком и Луганском направлениях, противник пытался продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Военно-политическое руководство республики Белорусь продолжает оказывать войскам врага всестороннюю поддержку в использовании аэродромной и транспортной сети, отдельных учреждений здравоохранения и является соучастником преступлений против Украинского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба по российскому вторжению на 18:00 22 марта

Вместе с тем существует вероятность привлечения вооруженных сил республики Беларусь в войне против Украины на стороне российской федерации. Но, по имеющейся информации, большое количество личного состава и некоторые командиры отказываются от участия в оккупационных действиях против нашего государства.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 7 атак врага и уничтожено 7 танков, 2 БМП, 6 артиллерийских систем и несколько автомобилей, захвачено 3 БМП-3. Подразделениями ПВО были поражены воздушные цели противника, а именно 2 БПЛА, 4 самолета и ракета "Точка-У". Потери личного состава противника составили около 100 человек (потери оккупантов уточняются).

Верим в Вооруженные Силы Украины! Сохраняем спокойствие! Украина держится на наших плечах! Слава Украине!"
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98% русских стали фашистами и нацистами и желают убивать украинцев просто за то что они украинцы. И если русские которые не принимают участие в войне могут говорить что нам не дают выйти, нас бьют, нам страшно, то объясните действия русских военных когда из 100-та военнослужащих только двое сдаются в плен, а остальные 98 бегут грабить, насиловать, убивать...

Нет сожаления к этим мразям за то что они сделали и не будет как во время так и после войны. Есть деяния которые не возможно простить. Маньяка судят на пожизненную изоляцию, народ рюсский должен быть изолирован от мира на пожизненный срок так как этот народ и есть маньяк в одном лице.
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23.03.2022 00:47 Ответить
Пропозиція: Україна повинна оголосити війну Польщі. Потім підписати капітуляцію. За умовами, віддати усю правобережну Україну. Ну а за ліву, ми вже тоді повоюємо.
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23.03.2022 03:52 Ответить
Ці виродки не дадуть нічого посіяти та зібрати. Тоді буде пісець повний.
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23.03.2022 05:39 Ответить
 
 