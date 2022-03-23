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В Тростянце масштабный пожар, который не могут потушить из-за боевых действий, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Тростянце в Сумской области вспыхнул масштабный пожар, который не могут потушить из-за уличных боев с российскими оккупантами.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Начался очень большой пожар в Тростянце, поэтому обращаемся ко всем жителям города: пожалуйста, закройте окна, может быть очень большое задымление, и находитесь в укрытиях, потому что ведутся уличные бои и происходят артиллерийские обстрелы", - отметил он.
По словам Живицкого, пожар также невозможно потушить, потому что продолжаются бои, невозможно туда попасть ГСЧС.
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