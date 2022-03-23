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В Тростянце масштабный пожар, который не могут потушить из-за боевых действий, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

В Тростянце в Сумской области вспыхнул масштабный пожар, который не могут потушить из-за уличных боев с российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Начался очень большой пожар в Тростянце, поэтому обращаемся ко всем жителям города: пожалуйста, закройте окна, может быть очень большое задымление, и находитесь в укрытиях, потому что ведутся уличные бои и происходят артиллерийские обстрелы", - отметил он.

По словам Живицкого, пожар также невозможно потушить, потому что продолжаются бои, невозможно туда попасть ГСЧС.

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звіри казламорді, не беріть у полон мерзоту !!!
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23.03.2022 02:00 Ответить
У Тростянці реально Хатинь якась. Я більше додам - не брати в полон, а ще мститись самкам окупантів та їх дитинчатам!
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23.03.2022 02:04 Ответить
Очевидно же что кремлевская нечисть уничтожает украинцев с расчетом чтобы на их место завести кацапов. Так они делали всегда и со всеми народами. Делают они это осознанно чтобы в дальнейшем с помощью этих людей управлять целой страной.
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23.03.2022 02:17 Ответить
Именно по этой причине Латвия отбирала паспорта у всех жителей кто не владеет латышским языком. Эту же практику необходимо проводить и в Украине.
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23.03.2022 02:24 Ответить
***** не змогло завоювати Україну з набігу, то змінило тактику і по черзі знищує міста і села одне за одним.
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23.03.2022 02:45 Ответить
Смерть цапам!
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23.03.2022 02:21 Ответить
а яка військова частина кацапів окопувала Тростянець ? хочу знати звідки привезли цих катів .
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23.03.2022 02:51 Ответить
 
 