Российские оккупанты совершили атаку на наши позиции с помощью вертолетов К-52, - руководитель Харьковской ОВА Синегубов

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.

Синегубов подчеркнул: "Сегодня россияне решили проверить наши войска боевыми вертолетами К-52, Вооруженные Силы Украины нападение успешно отбили.

Украинская армия держит под контролем перемещение вражеских войск и в Изюмском направлении. Понимая, что битву за Харьков они проиграли, оккупанты намерены сконцентрировать войска у Изюма. Мы не допускаем их продвижение.

Сегодня днем решисты обстреляли город Лозовую. По информации Штаба обороны, зафиксировали и ракетные удары. Есть пострадавшие среди мирных жителей, последняя информация – пострадали 8 гражданских, по меньшей мере 20 поврежденных домов! Российские обстрелы повредили котельные, объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школу и детсад. Благодарен местным властям и коммунальным службам Лозовой за усилия и оперативное устранение последствий российского вторжения".