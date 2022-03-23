Российские оккупанты совершили атаку на наши позиции с помощью вертолетов К-52, - руководитель Харьковской ОВА Синегубов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем телеграм-канале.
Синегубов подчеркнул: "Сегодня россияне решили проверить наши войска боевыми вертолетами К-52, Вооруженные Силы Украины нападение успешно отбили.
Украинская армия держит под контролем перемещение вражеских войск и в Изюмском направлении. Понимая, что битву за Харьков они проиграли, оккупанты намерены сконцентрировать войска у Изюма. Мы не допускаем их продвижение.
Сегодня днем решисты обстреляли город Лозовую. По информации Штаба обороны, зафиксировали и ракетные удары. Есть пострадавшие среди мирных жителей, последняя информация – пострадали 8 гражданских, по меньшей мере 20 поврежденных домов! Российские обстрелы повредили котельные, объекты гражданской инфраструктуры, в том числе школу и детсад. Благодарен местным властям и коммунальным службам Лозовой за усилия и оперативное устранение последствий российского вторжения".
Пожалуйста, подождите...
Після останніх випробувань ми подорослішали. А за цей місяць збагнули ще й декілька справжніх Істин:
- що залізне небо (ппо) важливіше за хороші дороги.
- що сильна армія і оборонні союзи - це єдине запорука виживання держави і її громадян. Не папірці. Не угоди. Зброя. Важка. Авіація та артилерія.
- що професія військового- не просто престижно. Вона має достойно оплачуватися. Бо всі ці дорогі і гарновдягнуті спецнази ДБР, зосереджені на західних кордонах - це ганьба. На першому місці - армія, це має бути Закон!
- що ВПК і його підприємства мають бути першочерговими.
Ми повинні зберегти і примножити всі свої повні цикли виробництва ракет.
До речі, саме в сильному ВПК народжується буде багато інноваційних технологій і для мирного життя. Тому ВПК - номер 1
Ви знаєте що технологією ракети типу Нептун володіло 5 країн світу? І що Україна вигризла своє право бути шостою державою? І ви знаєте, що потім ці ракети призупинили випускати, бо дорого. Так от: немає ціни життя і не має бути економії на армії. І це основа виживання.
Армія - це початок, базис, основа. Ми вже усвідомили, як важливо міцно стати на ноги. І дише звідси, з фундаменту, з армії, з впк маємо починати відновлення і відродження України.
І в цьому в нас багато підстав для оптимізму: ЗСУ, які постали з 2014 року, наші молоді генерали, з досвідом бойових дій, в Генштабі; наші ВільхиМ, Стугни, Нептуни і багато інших видів зброі, які зроблені в Україні в 2014-2020 роках - не поступаються своїм західним аналогам. А наша армія сьогодні претендує на позицію Армії номер 1 в світі, за рівнем виконання бойових завдань - так точно.
Кожен український комбат, що ефективно протистояв та розбивав російські військові частини, буде нарозхват в НАТО, Ізраїлі, США…
Але лише в рамках обміну досвіду. Бо наші потрібні нам. Бо саме вони тримають над нами небо.
Так от, скільки зі 125 знищених нами гелікоптерів було цих ка-52, тому що здається мені у кацапів цих бойових вертольотів залишилось взагалі небагато... десь половини мабуть точно вже нема
Пошкодили з чогось кулеметного
І вони зразу тікати
Война приходит в дома хайфчан. Ночной звонок из военного госпиталя под Киевом поднял профессора Марка Эйдельмана. На другом конце провода был доктор Розинский, у которого на столе лежал офицер с оторванной рукой. Вернее, почти оторванной, чудом висящей на сосудах.
Врачи в Хайфе, к сожалению, имеют значительный опыт операций пострадавших от взрывов.
Главврач отделения ортопедии Марк Эйдельман быстро сориентировался и провел ночью онлайн-операцию. Приходилось искать непростые решения, госпиталь находился в непосредственной близости от места военных действий. Ни полноценной операционной, ни всего необходимого оборудования там нет.
Так, железный штифт для укрепления конечности он предложил сделать из... длинного гвоздя. Его укрепили медицинским цементом с антибиотиком и закрепили на кости раненного.
Руку офицера ВСУ спасли.
И эта история, одна из многих, показывает, как мал мир, как все близко и как переплетено.
А нам остается только сказать огромное спасибо хайфскому волшебнику и великому доктору, профессору Марку Эйдельману.
"Ukraine is now fighting to take back territory from russians"!
Опрошенные газетой военные эксперты заявили, что эвакуация аэродрома - это еще одно свидетельство провала российского наступления на этом направлении.
Украинская авиация и артиллерия в последние дни несколько раз атаковала аэродром в Чернобаевке, служивший стратегической базой подвоза войск для наступления на Николаев.
-Та літають. Правда низенько і недовго.
то наш ворог вічний .
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
https://m.youtube.com/channel/UC_6K-mt3Yo7RgP4ArLQa7tA/videos
А де ж ніімєющієаналагав ПТРК Віхрь, закінчилися, чи виявилися неефективними?
Зе, ТІЛЬКИ НЕ ЗДАЙ УКРАЇНУ НА "ПЕРЕМОВИНАХ"