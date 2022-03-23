Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА. ФОТОрепортаж

Враг снова обстрелял Киев – поврежденные дома в Святошинском и Шевченковском районах – обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью обстреляли торговый центр и частный сектор в Святошинском районе. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома" - рассказал он.

Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район.

"На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и многоэтажки. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется", - сказал Николай Поворозник.









