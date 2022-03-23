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Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Враг снова обстрелял Киев – поврежденные дома в Святошинском и Шевченковском районах – обстрелам подверглись торговый центр, дома частного сектора и многоэтажка.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью обстреляли торговый центр и частный сектор в Святошинском районе. Пожар ликвидирован, пострадавшие не обнаружены. Повреждены помещения торгового центра и два частных дома" - рассказал он.

Кроме того, утром обстрелу подвергся Шевченковский район.

"На месте работают спасатели и медики. Сейчас есть возгорание нескольких частных домов и многоэтажки. Четверо человек травмированы. Информация о пострадавших и характере разрушений - уточняется", - сказал Николай Поворозник.

Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА 01
Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА 02
Войска РФ обстреляли Киев: повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах, - КГГА 03
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Топ комментарии
+27
суки ... потрібно щоб і в москві щось гарнорвануло!!!
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23.03.2022 09:44
+20
Когда Подоляк говорит о том, что ВСУ не должны атаковать объекты на территории РФ, пусть разует свои зеньки и посмотрит на наши города. Пусть вспомнит об убитых и беженцах Есть понятие святая и праведная месть. И есть понятие ВОЗМЕЗДИЕ. Общеизвестно, что хороший расиянин это дохлый раисянин
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23.03.2022 09:51
+14
Новостройка. Люди работали, покупали, брали кредиты, делали ремонт, строили планы на будущее... И тут пришло пуйло
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23.03.2022 09:54
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Правила форума Совет форумчан
суки ... потрібно щоб і в москві щось гарнорвануло!!!
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23.03.2022 09:44 Ответить
вони й так збираються терористичний акт провести, щоб звинуватити Україну і змобілізувати своє стадо про це вже тільки лінивий не писав.
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23.03.2022 11:43 Ответить
а ми скажем - резанський сахар - нас там нет!!!
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23.03.2022 16:20 Ответить
Когда Подоляк говорит о том, что ВСУ не должны атаковать объекты на территории РФ, пусть разует свои зеньки и посмотрит на наши города. Пусть вспомнит об убитых и беженцах Есть понятие святая и праведная месть. И есть понятие ВОЗМЕЗДИЕ. Общеизвестно, что хороший расиянин это дохлый раисянин
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23.03.2022 09:51 Ответить
Посмотрела бы я на Подоляка , если бы его дети погибли .

сразу бы мозги включились и точно керченский мост взорвали
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23.03.2022 09:55 Ответить
Это не от него зависит. От него, к счастью, ничего не зависит На фронте. Это просто говорящая голова.
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23.03.2022 10:17 Ответить
он своей трепотней наносит много вреда Украине - постоянно заглядывая в "мирные" глаза кацапов и путлера
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23.03.2022 12:19 Ответить
я не можу зрозуміти.наші міста розбивають,людей вбивають,інфраструктуру знищують-ІДЕ ВІЙНА!! з ракет по воєнним обєктам на територіі рашки ми не маємо права чи що?? може тоді ворог відчує на своій землі що таке ВІЙНА??
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23.03.2022 10:11 Ответить
нам не треба територій рашки, треба військові аеродроми, і то що стріляє ракетами, а у нас немає чим, хтось пам"ятає чого?бо ми дуже мирні, пацефісти довбані просрали все що далеко стріляє. А стріляти по їх містах ніхто не буде, ми не фашисти, ми не русские.
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23.03.2022 11:46 Ответить
Приєднуюсь !!! Тільки що хотів те ж саме , що і Ви написати . Та й в військовому сенсі це потрібно робити . І зразу ж змінилася б риторика підтримувачів ху.ла .
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23.03.2022 11:34 Ответить
хочете щоб Україну на рівні з рашкою назвали країною-терористом? атакувати можна тільки військові об"єкти а не як рашка, бо ми не рашка.
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23.03.2022 11:41 Ответить
А зараз вони не пиз.ять різну ху.йню ? Повторюю : поки не почати їх нищити на їхній території , вони будуть лізти .
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23.03.2022 13:01 Ответить
Якщо не перенести війну на росею то це "керована війна" тобто по договорняку, треба обов'язково робити диверсії на росее, й звичайно що обстрілювати все куди тільки можна влучити. Наприклад керченський міст можна зруйнувати, але підропізд*ж про те що "мі не такі, ми не повинні воювати як росіяни " це можна розцінювати як зраду. Якщо для каZапів немає розуміння "цивільні люди" то якого ×ера у нас повинно це бути? Якщо брати історію, москалі програли ічкерійцям у 1996 році, але вони швидко попрацювали над новою стратегією, ФСБ зробило пару а точніше 6 терактів на росее й звинуватив чеченців почали другу війну, натяк в тому, що вони зараз на цій паузи зроблять пару терактів, можливо навіть у ЄС та звинуватять наприклад Азов, почнуть нову фазу війни, їм ще треба якось підняти "патріотизм та моральний дух" серед рашистів, якійсь фокус вони обов'язково повинні зробити. Тільки війна на території росейської ********* може закінчити цей хаос. Шаміль Басаев зміг, якби не було б Буденовска то була б ж0па
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23.03.2022 12:18 Ответить
Новостройка. Люди работали, покупали, брали кредиты, делали ремонт, строили планы на будущее... И тут пришло пуйло
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23.03.2022 09:54 Ответить
Люди его не интересуют - чем больше погибнет или уедет - ему нужна земля . ПУСТАЯ. Он туда орков заселит
ПОТОМУ ПОРА БОМБИТЬ РАШУ И ВЗРЫВАТЬ ВСЕ НА ИХ ТЕРИТОРИИ
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23.03.2022 09:56 Ответить
скоріш за все китайцям продасть, у орків там демографічна криза, купа територій пустують, їм би бл...м свої території хоч якось огорнути.
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23.03.2022 11:42 Ответить
Убей не пойму почему нельзя наносить ответные удары по кацапии или белорусии. И речь идет только о военных объектах. неужели до сих пор надеемся на совесть у орков?
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23.03.2022 09:55 Ответить
Чем? Асфальтом?
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23.03.2022 09:58 Ответить
Возможно. Чем угодно. Диверсионные действия никто не отменял.
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23.03.2022 10:01 Ответить
Диверсионные действия - это риск хорошо подготовленными профессионалами, заменить которых очень долго и дорого. И их значительно эффективнее применять для уничтожения колонн снабжения, командных центров противника и тд.
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23.03.2022 11:29 Ответить
Чим ? До ростова чи курска по-любому є чим захєрачити . Та й гомель , з якого ця срань летить , їде , заповзає недалеко .
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23.03.2022 11:37 Ответить
языком на диване - эти кацапо-боты постоянно накидывают тупые темы
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23.03.2022 12:29 Ответить
А Ви , шановний , експерт , який пишу з окопу ? Не проти , що я на дівані ще 10 хв. посиджу ? Не подобається - не читай .
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23.03.2022 12:58 Ответить
так ты пиши что хочешь только не глупости которые невозможно исполнить
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23.03.2022 13:01 Ответить
Експерт ?
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23.03.2022 14:44 Ответить
Чи може ми знайомі ?
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23.03.2022 14:46 Ответить
тому що ресурс обмежений і потрібний щоб кацапів вибивати. те що ти до-розвалиш недорозвалену хібару на кацапії толку небуде
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23.03.2022 10:01 Ответить
Буде ! Кацапська самка не буде вихвалятися:"гєроі наші мальчікі"!, а сховає своїх виродків в підвал . Вони повинні відчути , як мінімум , те , що відчувають в Харкові та Маріуполі .
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23.03.2022 11:41 Ответить
ефект буде тільки один, Україну звинуватять в тероризмі, русские і так пяляться як би то нас підставити і позбавити допомоги.
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23.03.2022 11:48 Ответить
Наверное, потому что нечем.
И кроме того, обстрел русского мирняка выгоден больше лилипутину, чем нам - это же отличный повод объявить всеобщую мобилизацию и осадить зарвавшихся националистов)).
Не переживайте, они сами себя взрывать будут ещё, первый раз что ли.
Даже думаю, что кацапы устроят терракты ужасающей жестокости для этого, Так что нет смысла тратиться.
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23.03.2022 10:03 Ответить
Сама дальня ракета на озброєнні ЗСУ - 150 км. І цих ракет дуже мало.
В 2019-му вітчизняна ракетна програма вийшла на фінішну пряму і мали бути виготовлені перші серійні зразки, однак клоуну захотілось будувати дороги і заглядати і очко путіну замість ракет, тому наш ракетний комплекс 300-500км - повністю був закритий, а людей які розробляли і виготовляли - вигнали на вулицю. Зато дебіли 73% тепер можуть поржать
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23.03.2022 10:19 Ответить
И зенитная ракетная программа была остановлена...если бы запустили в производство тогда, то сами постарались и сделали безполетую зону и не клянчили ЗРК по всему миру...а как было весело.."Зробимо їх разом"...зробили..
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23.03.2022 11:20 Ответить
Згоден з вами щодо загублених 3 років . Але не буду писати де брати ракети - просять це не робити і я з цим погоджуюсь . А Ви зрозумієте .
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23.03.2022 13:05 Ответить
Мы же не кацапы бомбить мирняк, а вот жахнуть по скоплению военных на территории кацапии и Белоруси просто необходимо. Что бы они очковали даже там стоять.
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23.03.2022 09:55 Ответить
в данной ситуации об этом не нужно думать. Если бы была возможность, то все равно куда попадет.
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23.03.2022 10:13 Ответить
Войну надо вытеснять на территорию противника !
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23.03.2022 09:57 Ответить
И даже по стоявшим военным судам напротив Одессы не стреляем. Только ответный огонь после ихнего обстрела побережья. Что это за пацифизм?
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23.03.2022 09:58 Ответить
Немає чим стріляти на таку відстань, вітчизняна протикорабельна програма нептун була знищена зеленою владою в 2020-му. Тому рашисти підходять на безпечну для себе відстань і стріляють скільки захочуть, бо знають, що отвєтки не отримають
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23.03.2022 10:23 Ответить
Хутину все равно если погибнут и 20 млн кацапов . Бабы у них ещё нарожают
ему нужна пустая земля в границах до 40 года
Это надо хорошо осознавать . Подоляк это не понимает
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23.03.2022 10:01 Ответить
Чеченские бабы уже на пределе рожают и так! А 20 миллионов кацов - это вся Сибирь!!! Так пусть погибают - всеравно НАТО придет!!!
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23.03.2022 11:31 Ответить
Надо бы отогнать войска от Киева аж до границы с Беларусью .

а войскам Беларуси предложить перейти на сторону Украины
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23.03.2022 10:09 Ответить
То есть белорусам воевать за независимую Украину
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23.03.2022 10:10 Ответить
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️

Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

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22.03.2022 22:01
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23.03.2022 10:13 Ответить
проблема в тому, в них там теж зазомбованих вистачає. Менше, ніж на раіссі, значно менше, але є
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23.03.2022 11:26 Ответить
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️

Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

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22.03.2022 22:01 Відповіс
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23.03.2022 10:14 Ответить
Свята правда. Не текст, а закон.
Не зменшуйте носіїв такої милозвучної білоруської мови.
На ваше місце заселяться ххх (краще послухайте перехвати, як сини з МАТЕРЯМИ говорять).
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23.03.2022 16:30 Ответить
все ближче до центру столиці пристрілюються... виродки.
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23.03.2022 11:24 Ответить
Де це ППО з Європи забарилось ?
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23.03.2022 11:38 Ответить
Не треба було голосувати по приколу.
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23.03.2022 11:47 Ответить
З приколів і питай.
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23.03.2022 11:58 Ответить
Сдохни
*******. ! И весь мир легко вздохнет и счастливо засмееться.
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23.03.2022 12:10 Ответить
сидимо, як дурні, і дивимось, як нас розстрілюють
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23.03.2022 12:20 Ответить
 
 