Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ, - Ахметов

Металлургические предприятия города никогда не будут работать под российской оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ринат Ахметов заявил в комментарии для The Wall Street Journal.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сообщил бизнесмен.

Он также добавил, что сейчас и "Азовсталь" и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины благодаря героическим усилиям украинской армии.

Напомним, ранее Ахметов сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

"Я уверен, что придет время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и преуспевающей страной", - заявил сначала войны Ахметов.