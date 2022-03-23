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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Ахметов (2002) Мариуполь (5562) металлургия (443)

Ни при каких обстоятельствах заводы Мариуполя не будут работать под оккупацией РФ, - Ахметов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

ахметов

Металлургические предприятия города никогда не будут работать под российской оккупацией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Ринат Ахметов заявил в комментарии для The Wall Street Journal.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией", - сообщил бизнесмен.

Он также добавил, что сейчас и "Азовсталь" и ММК им. Ильича находятся под контролем Украины благодаря героическим усилиям украинской армии.

Напомним, ранее Ахметов сообщил, что находится в Украине и все его бизнесы, а также благотворительный фонд, делаю все возможное для победы Украины и помощи мирному населению.

"Я уверен, что придет время, когда мы отстроим Украину, и я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и преуспевающей страной", - заявил сначала войны Ахметов.
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Топ комментарии
+38
Ты бы раньше думал, рыжий татарин, когда зэка спонсировал, а потом гудел вместо того,чтобы ВСУ финансировать.
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23.03.2022 10:20
+29
наконец то на 9 год сообразил, а ведь мог стрелковскую колонну расстрелять своей охраной еще в 2014
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23.03.2022 10:22
+24
столько лет спонсировал коллаборантов и оккупантов
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23.03.2022 10:20
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не будуть бо тих заводів не буде от і вся причина
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23.03.2022 10:19 Ответить
Все вернем Гудок . Только не из за тебя а потому что это наша земля политаю нашей кровью
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23.03.2022 10:20 Ответить
Кстати интересный вопрос к Ахметову: почему он уверен что его заводы останутся целыми и смогут работать когда в Марике живого места не осталось? Уже договорился с москалями?
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23.03.2022 12:08 Ответить
Ты бы раньше думал, рыжий татарин, когда зэка спонсировал, а потом гудел вместо того,чтобы ВСУ финансировать.
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23.03.2022 10:20 Ответить
столько лет спонсировал коллаборантов и оккупантов
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23.03.2022 10:20 Ответить
наконец то на 9 год сообразил, а ведь мог стрелковскую колонну расстрелять своей охраной еще в 2014
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23.03.2022 10:22 Ответить
они еще под украинские танки бросались, что бы препятствовать продвижению ВСУ к своей границе
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23.03.2022 11:22 Ответить
тест
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23.03.2022 10:38 Ответить
НЕ ВЕРЮ!
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23.03.2022 13:47 Ответить
Гудок, Бєня, Пінчук... В них було вдосталь часу, щоби посилити оборону. Принаймні, не всієї України, а хоча б там, де працюють їх підприємства. Але ж це було не на часі, бо треба було бюджет пиляти.
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23.03.2022 10:58 Ответить
сомневаюсь что к мнению ахметова окккупационные власти будут прислушиваться
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23.03.2022 10:59 Ответить
Закрий пельку, той що приніс війну, тварюко.
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23.03.2022 11:01 Ответить
ну так вперед, заінвестуй в щось, що нам допоможе перемогти, відбити свій Південь, Крим і Донбас.
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23.03.2022 11:12 Ответить
Ахметов ,имея столько друзей в криминале раши , мог бы организовать уничтожение хутина с его кремлевскими маразматиками
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23.03.2022 11:12 Ответить
Ахметов іди разом за російським кораблем!
70% Українців через таких як він страдають

Він зробив з нашої країни ТОВ

СП....ТЬ міліард і потім піариться на своєму фонді

Нате раби вам хліба щоб не здохли
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23.03.2022 11:13 Ответить
Бєні, пінчуки, ахмети, фірташі: всі мільярди (крадені, доречі, в Українського Народу) потрібно кинути на закупку ********* протиповітряного і протиракетного озброєння, ракет середньої дальності , крилатих, авіації. До повної перемоги. А не ********* язиками на мішках крадених грошей, суки...
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23.03.2022 11:21 Ответить
Пока выгодно - так говорит. А если совсем припрет, побежит им кланяться. Это ж барыго-бандюган. У таких нет ни чести, ни достоинства, ни морали, ни нравственности.
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23.03.2022 11:42 Ответить
Гудіні-поц, слабо закупити ВСУ крилаті, чи протикорабельні ракети?!!!
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23.03.2022 11:45 Ответить
неужели? а как же партнер-совладелец новинский из кремля засланный?
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23.03.2022 11:50 Ответить
Его спрашивать точно не будут, да и от заводов скоро ничего не останется.
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23.03.2022 11:52 Ответить
МУДРАЯ позиция!
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23.03.2022 13:44 Ответить
Їх там вже нема дебіл, і не було в них майбутнього після того як ти тварь в 14 році здав донбас.
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23.03.2022 14:37 Ответить
Вам же було дуже весело ще недавно, коли ви нас винищували, щури
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23.03.2022 17:37 Ответить
 
 