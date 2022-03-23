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Общие потери РФ с начала войны – около 15,6 тыс. человек, 101 самолет и свыше 500 танков, - Генштаб ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала российского вторжения в Украину войска РФ потеряли около 15 600 человек личного состава.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Противник также потерял 517 танков, 1578 боевых бронированных машин, 267 артиллерийских систем, 80 РСЗО и 47 средств ПВО.
Кроме того, были уничтожены 101 самолет и 124 вертолета, 1008 единиц автомобильной техники, 70 цистерн из ГСМ, 42 БПЛА оперативно-тактического уровня и 15 единиц специальной техники, а также четыре корабля.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отмечают в Генштабе.
Топ комментарии
+22 константен
показать весь комментарий23.03.2022 11:17
+16 Urs
показать весь комментарий23.03.2022 11:36
+11 Bob Fayn
показать весь комментарий23.03.2022 11:25
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Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.
Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.
Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.
А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.
Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.
Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.
Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей."
V. Portnikov
Шо за стара інфа?
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