13 056 151
Подоляк - странам-партнерам: Нужны всего четыре шага - современная ПВО, крылатые ракеты, жесткое нефтяное эмбарго и тотальное закрытие портов для российских кораблей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал международное сообщество увеличить поставки в Украину систем противовоздушной обороны и боеприпасов для реактивных систем, а также ввести эмбарго на импорт нефти из РФ и закрыть порты для российских кораблей.
"Дорогие партнеры! Не хотите видеть во сне мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей", - написал Подоляк в твиттере в среду, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+34 ьля
показать весь комментарий23.03.2022 11:24
+29 IN UA 7395a7cc
показать весь комментарий23.03.2022 11:39
+23 Aleks_15
показать весь комментарий23.03.2022 11:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Наші закордонні друзі пишуть, що європейці, почувши від ЗЕ про мирні ініціативи, вже вичікують і санкції не вводять.
Та й ми не знаєм реальне положення справ на фронті,а от про Маріуполь знаєм...
А може це взагалі наші "партнери"(типу німців) викручують нам руки,як було з мінському... варіантів безліч
Хто такий Подоляк що він варнякає про все?
Прямо багатостаночник, все знає!
Треба вимагати в НАТО , бо ж свого не назбирали.
Думаю, что если бы, будучи в москве, Лукашенко не пообещал такого, его из москвы тогда не выпустили, а Беларусь перевели бы в прямое управление.
компотДБР ?
Але просити "крилаті ракети" - це все одно, що просити "зірку смерті".
Тим більше, що США надали легкий оборонний їх еквівалент - дрони-камікадзе,
(і враховуючи те, що це виключно вина ОПи і ЗЕслуг щодо гальмування ВСІХ ракетних програм України).
Наступним кроком певно буде посилене виття зі сторони ОПи та ЗЕботів "НАТО виновато, не хочет помогать, надо искать мир в глазу пуйла".
Зараз немає часу згадувати про незчисленні помилки української влади, а діяти швидко усіма можливими засобами.
Якщо б Ізраїль запропонував ЗСУ свої Стінгери, ПТРК, БПЛА або навіть стрілецьку зброю та броники - думаю ніхто б не відмовився.
Але ми розуміємо, що союзник ***** цього робити ніколи не буде, бо втратить багато бабла.
А може причина в іншому, і якщо кацапорилі запропонують євреям на один шекель більше, то озброєння продадуть агресору? Та і підтримка ***** забезпечить на виборах голоси совкової вати, якої в Ізраїлі чи не 50%?
І що воно буде робити з крилатими ракетами, собі у сраку встромляти?
Коротше усе що неможливо - замовив, щоб потім волати НАТА нас снова прєдала!
Бутусов, може, і добрий журналіст та справжній патріот, але треба відзначити, що цей його сайт - це антиурядовий смітник, якщо орієнтуватися на низку мисцевих матеріалів та ганебні, здебільше тупі коментарі. Невже це так складно запом'ятати: маємо - те що маємо, і треби вбивати москалів і зберігати єдність суспільства, незалежно від чого завгодно, включаючи власні незадоволення. Біснуватися і критикувати владу будемо після перемоги.
Також хочу окремо сказати вам, тупим, стосовно "Люсі". Ніхто з вас навіть його єдиного волоса не коштує. Ця людина допомагає нації не впасти і триматися. Він розумний, глибокий і позитивний. А ви, тупі і розлючені шакали, тільки зубами клацаєте, але ні до кого дістати не можете. Тільки супільство розхітуєте, підримуєчи зневагу до влади і заохочуючи наших ворогів. Схамениться, люди! Якщо не маєте розуму і відчуття міри, просто замовкнете, щоб не плодити лиха.
Але,Ви за Арестовича шо серйозно?)
Ну а від Єрмака взнав суперновину. ОП чекає дзвінка від китайського лідера Сі. Ось так буває товариш Сі подзвонить в ОПу Козирю.