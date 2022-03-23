В Николаеве в результате ночных обстрелов погибли двое гражданских, - глава ОВА Ким
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В результате вражеских обстрелов ночью на среду в Николаеве погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что мирные жители погибли в результате попадания снаряда в жилой комплекс.
Кроме того, в городе идет комплектация Сил территориальной обороны.
"Мы зарегистрировали восемь первых батальонов добровольной территориальной обороны, дополнительно к ТРО. ...Восемь пока еще подходят на регистрацию, комплектуем их", - рассказал Ким.
Отдельно Ким уточнил, что, по имеющимся данным, крымчане начинают уезжать в сторону РФ.
"Судя по всему, боятся. Что не может не радовать", - добавил он.
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