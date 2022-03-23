Зеленский предупредил о радиоактивной и химической опасности на фоне боевых действий в Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности радиоактивного и химического заражения во время боевых действий, ведущихся в Украине.
Об этом он сказал, выступая по видеосвязи в парламенте Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Президент напомнил, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были захоронены тысячи тонн зараженных материалов. "24 февраля по этой земле поехала российская бронетехника, поднимая радиоактивную пыль", - сказал он, добавив, что 30-километровую зону Россия использует для подготовки атак на нашу территорию.
Зеленский также напомнил об обстреле Запорожской АЭС – самой большой в Европе.
"На днях российские войска обстреляли химическое производство – была утечка аммиака".
"Нас предупреждают о возможных химических атаках, в том числе с применением зарина, как это было в Сирии", - сказал президент Украины.
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Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:46
Мало кто из российских высокопоставленных чиновников сделал в последнее время столько громких заявлений, как глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. И что ни заявление - то скандал и интрига.
Рогозин сегодня слышен из каждого утюга. То он объявляет о прекращении поставок в США ракетных двигателей: «Пусть они летают на своих метлах». То вступает в полемику с Илоном Маском, заявляя, что тот перешел на сторону врага, поставив Украине оборудование Starlink для обеспечения доступа к широкополосному интернету.
В «профессионализме» Рогозина, как руководителя космонавтики, никто никогда иллюзий не испытывал
И с каждым днем его заявления становятся всё более грозными. «Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной». «На украинском предприятии «Южмаш» на старом советском заделе начали делать баллистические ракеты, которые угрожали России».
И в конце концов окончательно скатился в маразм, заявив следующее: «Биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет определенных этносов, в частности против русского населения России. Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определенной национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и ее вымиранию без воздействия войн».
Чем продемонстрировал пещерную дремучесть и реальный уровень своей образованности - а ведь человек, на минуточку, возглавляет самую наукоемкую российскую государственную корпорацию. Но в «профессионализме» Рогозина, как руководителя космонавтики, никто никогда иллюзий не испытывал. А потому более интересен вопрос, почему у него сейчас наблюдается такой всплеск ура-патриотизма, ему что, заняться больше нечем?
Нет, дел у него на самом деле полным-полна коробушка. И главное из них - не попасть под следствие за развал российской космической отрасли. Начало ее развала началось еще в 90-е, но именно при Рогозине оно приняло системный характер. Ни одного нового реализованного проекта, КБ влачат жалкое существование, инженеры уникальной квалификации получают копейки, а руководство «Роскосмоса» - миллионы, действующие системы в космосе приходят в негодность, а Россия уже прочно утратила лидерство в этой сфере - таковы итоги эффективного менеджмента главного космического клоуна.
Королев в гробу переворачивается
И тотальная коррупция, пронизывающая каждое звено этой системы. Российская космонавтика стала золотым дном для вороватых чиновников, отчего и гибнет - а Рогозин предпочитает этого не замечать, непрерывно хвастаясь: то он проведет свою собственную миссию на Марс, то создаст комплекс для освоения Луны - а остальные без «Роскосмоса» будут летать на батуте и метлах.
Сергей Королев сейчас не имел бы и малейшего шанса пробиться в руководство «Роскосмоса». А вот такой ура-патриотичный и ультралояльный Рогозин - стал непотопляемым и неприкасаемым.
И вот ведь что интересно: полностью провалив все что можно, он искренне претендует на повышение и расширение его полномочий. «При всех наших усилиях раскрутить российскую микроэлектронную промышленность она находится вне контура «Роскосмоса». Но мир не без добрых людей. У нас есть прекрасные отношения с КНР... И мы решим эти проблемы, то, чего мы сами не производим - мы купим просто у наших китайских коллег», - на чистом, что называется, глазу заявляет он.
Тем самым не просто признавая российскую зависимость критически важных материалов и оборудования от иностранных поставщиков, но еще и намекая, что вот если бы ему дали порулить еще и микроэлектронной промышленностью, то тогда бы уж он развернулся. А раз нет - то и винить его в провалах не стоит, это не его невежество и некомпетентность - это все происки врагов на Западе.
Создается впечатление, что задачей Рогозина является окончательное завершение истории России как космической державы. В конечном итоге должен будет остаться только огромный офис «Роскосмоса» в виде ракеты. И таких ура-патриотов сегодня в России легион. Они все у власти, при портфелях, при огромных деньгах, они называют себя элитой - и других элит у современной России нет.
16.12.2021
https://khoda.gov.ua/triva%D1%94-kapremont-avtoshljahu-m-14-odesa---mel%D1%96topol-%E2%80%93-novoazovsk-na-p%D1%96d%E2%80%99%D1%97zd%D1%96-do-hersona
На цих фото - траса М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, ділянка дороги в селі Чорнобаївка. Щодня цим автошляхом проїжджають близько 10 тисяч автомобілів.
Ділянка дороги не ремонтувалася понад 15 років. Нині завдяки програмі Президента України "Велике будівництво" цей напрямок поступово відновлюють.
Спасибо ПреЗЕденту за дороги в Херсонской области! За эти деньги правда можно было закрыть небо не то что для самолетов, а и для мух.
Но там сильно не своруешь же...
- і функції ДСНС виконує (не всі, тільки в частині поварнякати);
- і альянси військові створює щодня (не справжні, а тільки аби поварнякати);
- і х**ла вже до миру схилив (тільки х**ло про це не здогадується).
Найкраще від зе - не заважай!