Зеленский предупредил о радиоактивной и химической опасности на фоне боевых действий в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил об опасности радиоактивного и химического заражения во время боевых действий, ведущихся в Украине.

Об этом он сказал, выступая по видеосвязи в парламенте Японии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент напомнил, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС были захоронены тысячи тонн зараженных материалов. "24 февраля по этой земле поехала российская бронетехника, поднимая радиоактивную пыль", - сказал он, добавив, что 30-километровую зону Россия использует для подготовки атак на нашу территорию.

Зеленский также напомнил об обстреле Запорожской АЭС – самой большой в Европе.

"На днях российские войска обстреляли химическое производство – была утечка аммиака".

"Нас предупреждают о возможных химических атаках, в том числе с применением зарина, как это было в Сирии", - сказал президент Украины.

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