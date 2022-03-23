Оккупант на танке переехал своего командира в Киевской области, - журналист Цимбалюк

В районе Макарова в Киевской области российский оккупант на танке переехал своего командира, полковника Юрия Медведева, обвинив его в гибели половины сослуживцев.

Об этом на странице в фейсбуке сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", - сообщил Цимбалюк.

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Отмечается, что сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Белоруссии, в ожидании денежной компенсации за боевое ранения полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса".

Полковник Медведев награждён орденом мужества.