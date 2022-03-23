РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15617 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
44 736 108
армия РФ (15366) Киевская область (3537) танк (1913) Цимбалюк Роман (84) Макаров (19)

Оккупант на танке переехал своего командира в Киевской области, - журналист Цимбалюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф,окупант

В районе Макарова в Киевской области российский оккупант на танке переехал своего командира, полковника Юрия Медведева, обвинив его в гибели половины сослуживцев.

Об этом на странице в фейсбуке сообщил журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналиста, две БТГр 37 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647, Кяхта) в ходе боевых действий в районе Макарова (Киевская обл.) из более чем 1500 военнослужащих, потеряли около 50% личного состава, очень много солдат получили ранения разной степени тяжести.

"Военнослужащий танкового батальона 37 омсбр обвинил в гибели друзей-сослуживцев командира бригады полковника Медведева Юрия. Выбрав удобный момент, во время боя, переехал танком стоящего рядом командира, повредив ему обе ноги", - сообщил Цимбалюк.

Смотрите также: В России командующего 6-й общевойсковой армией генерала Ершова отправили под домашний арест из-за огромных потерь в Украине, - журналист Цимбалюк. ФОТО

Отмечается, что сейчас полковник Медведев находится в больнице на территории Белоруссии, в ожидании денежной компенсации за боевое ранения полученное в ходе выполнения "специальной военной операции по защите Донбасса".

Полковник Медведев награждён орденом мужества.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+69
теперь этот полковник в Украину - ни ногой!
показать весь комментарий
23.03.2022 12:06
+37


показать весь комментарий
23.03.2022 12:01
+34
Рядові ображені кацапи повинні запам'ятати, що ноги їхніх командирів починаються від шиї і внести корективи у такі наїзди.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
И как россосми будут интерпретировать случай-пало в неравном бою с Бандеровцами??? или со своим Т-90?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:05 Ответить
Хмм...
Отправьте это в передачу "А вам слабо?"...
показать весь комментарий
23.03.2022 13:19 Ответить
Після такого солдатіку треба було швидко-швидко дуть до наших здавати танка...
показать весь комментарий
23.03.2022 13:52 Ответить
Pitj nado menshe - i perejehatj praviljno. Vdolj i poperjok.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:22 Ответить
А в чому мужність, коли твій підлеглий танком переїхав?
показать весь комментарий
23.03.2022 14:25 Ответить
От так би ще хтось путіна переїхав і було би всім добре.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:21 Ответить
Жаль, що не вусмерть.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 