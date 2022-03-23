Глава Минобороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов исчезли из публичного пространства России: не появляются на публике уже 12 дней, - BBC

Журналисты обратили внимание, что Сергей Шойгу исчез из публичного пространства.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже 12 дней не появляется в публичном пространстве, пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

В последний раз он появлялся в новостях российских агентств еще 11 марта – тогда он пообщался со своим турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны рассказывало о визите Шойгу в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

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18 марта на сайте Кремля упоминалось, что Шойгу участвовал в совещании постоянных челнов Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным. Но фото и видео с этой встречи не публиковались. Тогда же на Первом вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды военным, но картинка в нем совпадала с видео, которое Минобороны публиковало 11 марта.



При этом до 11 марта новости о событиях с личным участием Шойгу публиковались раз в несколько дней. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.