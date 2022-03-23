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Глава Минобороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов исчезли из публичного пространства России: не появляются на публике уже 12 дней, - BBC

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шойгу,герасимов

Журналисты обратили внимание, что Сергей Шойгу исчез из публичного пространства.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу уже 12 дней не появляется в публичном пространстве, пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

В последний раз он появлялся в новостях российских агентств еще 11 марта – тогда он пообщался со своим турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны рассказывало о визите Шойгу в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.

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18 марта на сайте Кремля упоминалось, что Шойгу участвовал в совещании постоянных челнов Совета безопасности с президентом Владимиром Путиным. Но фото и видео с этой встречи не публиковались. Тогда же на Первом вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды военным, но картинка в нем совпадала с видео, которое Минобороны публиковало 11 марта.

При этом до 11 марта новости о событиях с личным участием Шойгу публиковались раз в несколько дней. После 11 марта не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
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Топ комментарии
+64
Надеюсь сдохли уже.
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23.03.2022 12:07
+59
Нам это ни холодно ни жарко - исчезли и исчезли. ***** должно исчезнуть. Тогда ситуация изменится, хотя и не факт, что к лучшему.
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23.03.2022 12:07
+36
ВЧОРА ШОЙГУ БАЧИЛИ В ЧЕРЗІ ЗА ЦУКРОМ...
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23.03.2022 12:38
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Прикольно будет, если шойгу закатали в чернозем!
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23.03.2022 13:34 Ответить
Самонаїбнулись?
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23.03.2022 15:13 Ответить
Керують з бункеру, що тут особливого?
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23.03.2022 19:35 Ответить
Та це наші збройні сили їх вже ліквідували просто ніхто не хоче про це говорити.
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23.03.2022 15:23 Ответить
Чергова успышна вилазка Арєстовича з Тєлєграма в тил ворога
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23.03.2022 16:33 Ответить
...На бронепоезде "Агицен Паровоз" наш Арестович тыл врага собрался...
Пи*деть в Телеграмм ведь не мешки таскать!
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23.03.2022 17:50 Ответить
у норі з ****** сидять, підори
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23.03.2022 16:34 Ответить
Автори чергової спроби геноциду українського народу прибирають небажаних свідків
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23.03.2022 16:39 Ответить
Доречі, декілька десятків генералів з вищого військового командування РФ теж були ліквіловані спецслужбами з тією ж метою
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23.03.2022 16:49 Ответить
***** начало играть в 10 негритят?
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23.03.2022 17:27 Ответить
Ну, исчезнуть из поля зрения бурят кужугетыч может и исчез, но командармов своих за бездарное командование, к сожалению, снимает. Жаль, для ВСУ чем больше таких командармов, тем легче воевать... Наверное, Роммеля ждет.
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23.03.2022 17:38 Ответить
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