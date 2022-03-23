РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
29 994 70
армия РФ (15366) война (46763) Пентагон (1205)

Боевая мощь РФ с начала вторжения в Украину упала ниже 90%, - Пентагон

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

По оценкам Пентагона, уровень боевой мощи России впервые достиг ниже 90% по отношению к тем показателям, которые были до ее полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщил во вторник во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оценили, что впервые уровень российской боевой мощи может быть чуть ниже 90% оцененной доступной боевой мощи. Еще раз напомню, что все это – боевая мощь, которую они собрали в Беларуси и в западной части страны к вторжению. Это не оценка всей военной мощи россии. Но мы оцениваем, что впервые она может быть меньше 90%", – заявил он.

Кроме этого, по словам представителя Пентагона, США не видят серьезной передислокации к востоку от Киева. Отмечается, что российские силы все еще находятся примерно в 15 км к северо-западу и в 30 км к востоку от Киева, где и были на прошлой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска "способны и хотят" вернуть себе утраченные территории, - чиновник Пентагона

Представитель Пентагона также отметил, что в наступлении на территорию Украины Путин задействовал около 75% всех имеющихся в распоряжении батальонных тактических групп.

Чиновник также сообщил, что по состоянию на вторник Россия совершила более 1100 запусков ракет по Украине, однако за последние дни не добилась реальных изменений на всем театре военных действий. В этой связи представитель Пентагона подчеркнул, что украинские военные "не только хорошо обороняются", но и начинают возвращать территории, захваченные россиянами.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Наивный Пентагон. Скоро ****** под названием днр мобилизирует 65-70 летних пердунов и мощь вернется на круги своя.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:24
+23
показать весь комментарий
23.03.2022 12:30
+16
Пентагон став статистом.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пентагон став статистом.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:24 Ответить
Якщо українці можуть самі здолати ворога, то навіщо їм втручатись?
Виховують сильного партнера.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:30 Ответить
Вони нищать наші міста авіацією.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:36 Ответить
Лондон шість років під бомбардуваннями жив
показать весь комментарий
23.03.2022 12:56 Ответить
Не ті бомбардування.Нацисти не могли нормально дістати Лондон.Не було в них чим.А в нас за кілька тижнів,Маріуполь розбомбили.Саме тому,нам потрібно допомога США.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:01 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 13:19 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 13:20 Ответить
Це ж не весь Лондон.А Маріуполь практично весь розбомбили і ще не перестають бомбити.І це за кілька тижнів боїв.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:23 Ответить
Лондон року 1940 був приблизно в двадцять разів більший за ******** Маріуполь.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:30 Ответить
Сьогоднішній Лондон більший від Маріуполя в 9 разів.А тодішній ну ніяк не міг бути більший в 20 разів.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:36 Ответить
Лондон 8,982 млн / Маріуполь 431,859 = 21 раз
показать весь комментарий
23.03.2022 14:15 Ответить
Я мав на увазі площу.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:27 Ответить
Лондонська забудова значно щільніша, тому і втрати більші: 43,000 загиблих, 139,000 поранених.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:13 Ответить
Я читав за 30 тисяч загиблих.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:24 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 13:24 Ответить
Порівняйте Лондон з Дрезденом.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:26 Ответить
Дрезден був приблизно в пятнадцять раз менший за Лондон.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:33 Ответить
Дрезден знищили за день.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:40 Ответить
Дрезден просто згорів, насправді. А властне руйнування були подібні до Лондона.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:22 Ответить
На Дрезден скинули 4 тисячі тон бомб.А на Лондон за весь час скинули 18 тисяч тон бомб.І ті бомби значно відрізнялися.По Маріуполі,вже також десь з тисячу тон бомб скинули.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:31 Ответить
Тоді схованок було значно менше. І ніхто особливо людей не рятував.
Так що вони добряче отримали.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:02 Ответить
43,000 загиблих, 139,000 поранених
показать весь комментарий
23.03.2022 15:15 Ответить
Наивный Пентагон. Скоро ****** под названием днр мобилизирует 65-70 летних пердунов и мощь вернется на круги своя.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:24 Ответить
Это будут отменные солдаты тундряного рейха....
показать весь комментарий
23.03.2022 12:51 Ответить
с такой "армией" фашисты кремля установят новый мировой порядок и развезут двухголовых бройлеров по всему Миру на развод.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:17 Ответить
Tak oni organizujet toljko oblegcenije dlja socialjnogo budzheta.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:10 Ответить
Куда их всех ещё закапывать?
показать весь комментарий
23.03.2022 12:24 Ответить
Це не може не радувати, але вони поповнюються. На і ми не стоїмо на місті. Слава Україні.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:25 Ответить
Ми теж поповнюємося в живій силі та навіть трофейною технікою

примітно, що рашисти не публікують фото розбитих українських колон!
ба, навіть немає фото окремих одиниць української техніки...
показать весь комментарий
23.03.2022 12:54 Ответить
Зато кацапы неоднократно фейлились и выдавали за потери ВСУ технику, на которой не удосужились затереть букву Z
показать весь комментарий
23.03.2022 14:22 Ответить
Що значить "нижче 90%"?
Це такий кострубатий переклад?
показать весь комментарий
23.03.2022 12:25 Ответить
25%
показать весь комментарий
23.03.2022 12:28 Ответить
Та так. 90% від чого чи до чого. Бо нагадує відому рекламу шампуню, що став ще на 70% ефективнішим.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:29 Ответить
90-70+5=25 Що тут незрозуміло?
показать весь комментарий
23.03.2022 12:36 Ответить
Пентагон включає в підрахунки стр. ядерні сили, які ми ще не "бамбілі"
показать весь комментарий
23.03.2022 12:45 Ответить
Це відносно того, що він зібрав на початку війни. Наприклад, він мав 5000 техніки та 200 000 орків. І він їх всіх кинув в бій. Тепер це 4000 техніки и 180 000 орків, умовно. А могло бути 120%, тобто 240к та 6к відповідно орків і техніки, якби не були сильних втрат і він би надсилав підкріплення.

Висновок, незважаючи на постійні невеликі підкріплення та доукомплектацію розбитих підрозділів, за місяць можливості його військ на нашій територій впали на 10%.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:51 Ответить
Якщ відняти підводні човни і ядерну зброю, які залучити до бойових дій зараз не можливо, то ця міць впала нижче 60 відсотків. Це орієнтовно.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:26 Ответить
ніт. У статті вказано, що це говориться про те, що було цібрано на кордонах України
показать весь комментарий
23.03.2022 12:31 Ответить
😊 Тоді ці аналітики трохи заґальмовані.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:54 Ответить
Якщо взяти міць кацапії до 24 лютого за 100%, то вона впала до 90%. Таким чином, на думку Пентагону , вона впала лише на десять відсотків. Звичайно ж, що це мало, але ж мабуть американці включають у "міць" все що є кацапів, в тому числі й ядерне озброєння й те що плаває під водою й повзає десь у сибіру
показать весь комментарий
23.03.2022 13:01 Ответить
Нет, это от общей численности всех ВС. То есть за 10 месяцев войны кацапы останутся вообще без армии. А от того, что нагнали к нам на границу, процент гораздо выше. По танкам там где-то треть, по самолетам четверть, по вертолетам почти половина. По живой силе, даже если считать обычное соотношение медицинских и безвозвратных потерь, то они потеряли в общем 45-50 тыс. А это четверть всей группировки. Но что-то мне кажется, что в современной войне всё же процент раненых от убитых выше по сравнению с прошлыми классическими войнами. Хотя, с другой стороны, это же кацапы, им насрать на свой личный состав. Так что тут точно нельзя ничего сказать.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:30 Ответить
Пентагон--- тільки про це Шойгу і )(уйлу не говоріть
показать весь комментарий
23.03.2022 12:26 Ответить
Что то Пенталгин темнит...
показать весь комментарий
23.03.2022 12:28 Ответить
гнилая контора...
показать весь комментарий
23.03.2022 12:30 Ответить
Руссский военный корабль, иди на х у й!
показать весь комментарий
23.03.2022 12:38 Ответить
кто поц?...
показать весь комментарий
23.03.2022 12:54 Ответить
Яка в них міць.
Було б у нас вдосталь техніки та новітніх озброєнь - давно би вже в асфальт всіх каців закатали.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:29 Ответить
Поки що в асфальт закатані наші новітні озброєння.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:34 Ответить
- Вот тебе на платье и на мороженое, а тебе, Людк, на новые сапоги и помады!
- Не слишком ли ты на 25 рублей размахнулась, Надюха?
https://youtu.be/t1NaGAbV37M
показать весь комментарий
23.03.2022 12:55 Ответить
Teper jest sami udobni moment kitajcami zaniat kacapstan.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:29 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2022 12:30 Ответить
1708 - 2022...десь так...
показать весь комментарий
23.03.2022 12:32 Ответить
розсілися в партері, споглядають.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:32 Ответить
Як ти б'єшся, аж упріваєш.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:36 Ответить
ты читать умеешь?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:12 Ответить
напомню, это те же самые обхезанные онолитеги, которые давали прогноз захвата Украины на 48 часов.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:37 Ответить
* за 48 часов
показать весь комментарий
23.03.2022 12:39 Ответить
Якої такої моці?
показать весь комментарий
23.03.2022 12:39 Ответить
Туманная хрень. Здесь нужно прежде всего уточнить, какие показатели военной мощи учитывает Пентагон. Потому, что если смотреть на военную мощь Сухопутных войск и Авиации РФ, то там падение катастрофическое, вполовину минимум, что потверждается прямо и косвенно.
Но если сюда добавить флот надводный и подводный, Ракетные войска, ядерную триаду так сказать, то конечно цифра будет другая.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:39 Ответить
"Ще раз нагадаю, що все це - бойова міць, яку вони зібрали в Білорусі і у західній частині країни до вторгнення. Це не оцінка всієї військової моці росії"
показать весь комментарий
23.03.2022 12:44 Ответить
По моему в Пентагоне сидят махровые пи@дуны.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:42 Ответить
Следующая цель -Севастополь. Оттуда орки запускают ракеты. Нужно отдать им должок - ******** несколько раз для их успокоения
показать весь комментарий
23.03.2022 12:50 Ответить
Имеется ввиду вся военная машина рашки, а не то что они на нас кинули. То есть мы отобрали за этот месяц 10 с лишним процентов всей военной силы
показать весь комментарий
23.03.2022 12:57 Ответить
Написано же:
"...Мы оценили, что впервые уровень российской боевой мощи может быть чуть ниже 90% оцененной доступной боевой мощи. Еще раз напомню, что все это - боевая мощь, которую они собрали в Беларуси и в западной части страны к вторжению. Это не оценка всей военной мощи россии...
показать весь комментарий
23.03.2022 13:46 Ответить
Онолитеги тормозят, потому что этот процент уже гораздо ниже 90%. С другой стороны, в США другой подход к подсчету потерь, там считают только подтвержденные документально потери, а у нас принято использовать оценочный подход. Отсюда расхождение в цифрах. Простой пример: русского солдата разорвало снарядом на множество махоньких русских солдатиков. Так что нет ни жетона, на нашивок. В статистике США он будет посчитан в графе "пропал без вести". И будет в этой графе до тех пор, пока через 50 лет жопу этого солдата не найдут в братской могиле и по застарелым специфическим повреждениям от бутылки смогут провести идентификацию. А наши подсчеты базируются на другом подходе, вот был кацапский взвод, первоначальная численность до ввода в бой 28 человек, назад вернулось трое, и те сразу отправились в больничку. Мы просто записываем в потери 25 человек, потому что понятно, что если они сейчас не вернулись назад, то и шансов вернуться у них считай никаких. Некогда нам возиться с пленными.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:41 Ответить
Та все вони позбирали. ВСЕ.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:51 Ответить
там не мощь а мощи!это доказала УКРАИНСКАЯ армия
показать весь комментарий
23.03.2022 13:01 Ответить
А авторитет Пентагона при этом упал со 100 до 9 % в наших глазах.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:35 Ответить
Боєздатних танків та літаків на цей час залишились менше ніж 50%, не більше.
Ще декілька тижнів і в кацапів не залишиться ані танків, ані авіації.
І тоді оркам прийде повний пісєць
показать весь комментарий
23.03.2022 17:15 Ответить
 
 