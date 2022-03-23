Боевая мощь РФ с начала вторжения в Украину упала ниже 90%, - Пентагон

По оценкам Пентагона, уровень боевой мощи России впервые достиг ниже 90% по отношению к тем показателям, которые были до ее полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщил во вторник во время телефонного брифинга высокопоставленный представитель Пентагона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оценили, что впервые уровень российской боевой мощи может быть чуть ниже 90% оцененной доступной боевой мощи. Еще раз напомню, что все это – боевая мощь, которую они собрали в Беларуси и в западной части страны к вторжению. Это не оценка всей военной мощи россии. Но мы оцениваем, что впервые она может быть меньше 90%", – заявил он.

Кроме этого, по словам представителя Пентагона, США не видят серьезной передислокации к востоку от Киева. Отмечается, что российские силы все еще находятся примерно в 15 км к северо-западу и в 30 км к востоку от Киева, где и были на прошлой неделе.

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Представитель Пентагона также отметил, что в наступлении на территорию Украины Путин задействовал около 75% всех имеющихся в распоряжении батальонных тактических групп.

Чиновник также сообщил, что по состоянию на вторник Россия совершила более 1100 запусков ракет по Украине, однако за последние дни не добилась реальных изменений на всем театре военных действий. В этой связи представитель Пентагона подчеркнул, что украинские военные "не только хорошо обороняются", но и начинают возвращать территории, захваченные россиянами.