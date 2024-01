"30 млн долларов за 30 дней": предприниматель Макс Поляков призывает бизнесы последовать его примеру и переводить средства Днепру как гуманитарному хабу страны

Международный IT-предприниматель, основатель компании Firefly Aerospace и соучредитель ОО "Ассоциация Ноосфера", Макс Поляков сообщил о вкладе в 1 млн долларов США, который он передал Благотворительному фонду "ТАПС-Украина".

Это — первый крупный перевод средств по реквизитам, которые на днях опубликовал мэр Днепра Борис Филатов в своем обращении к международному сообществу с призывом содействовать сбору средств для гуманитарных нужд Днепра, передает Цензор.НЕТ.

"Задача состоит в том, чтобы собрать 30 миллионов долларов за 30 дней. Поэтому призываю все крупные бизнесы и IT-компании последовать моему примеру! Я убежден, что важно помогать нашей Родине, где бы мы сейчас ни были. Продолжаем бороться вместе", — отметил господин Поляков.

Как известно, Днепр остается ключевым гуманитарным хабом, куда съезжаются десятки тысяч переселенцев с горячих точек страны. Все средства будут использованы для спасения мирных и невинных людей, которые вынуждены бежать от войны, развязанной Россией.

Читайте: Мэр Днепра Филатов обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи: "Если вы все не можете закрыть небо над Украиной, хотя бы помогите деньгами"

"Зная Макса уже достаточно долгое время, я уверен, что он не ограничится только деньгами. Он стал на Западе послом Днепра. Человеком, который теперь не оставит в покое ни официальные власти, ни частный бизнес", — заявил в ответ Борис Филатов, отметив при этом все те, кто годами зарабатывал свое состояние в Украине, должны проявить свою позицию и помогать пострадавшим от войны хотя бы финансово.

В то же время, по словам Филатова, он также ведет переговоры с голливудскими звездами и селебритис, чтобы они также стали в ряды послов Доброй воли Днепра в мире.

Реквизиты:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"



Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Назначение платежа: Благотворительный взнос



USDT сеть TRC20

TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB сеть BEP20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

BTC сеть Bitcoin

1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum сеть ERC20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332



Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in EUR:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA713052990000026005050563498

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Germany

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA

GERMANY



Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in USD:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA793052990000026002050304854

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA