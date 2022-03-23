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Новости Война в Украине
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Отправка миротворцев в Украину будет означать прямое столкновение России и НАТО, - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

миротворці

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Лавров сказал, выступая перед студентами Московского государственного института международных отношений.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", - цитируют Лаврова росСМИ.

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На прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить ей средства защиты.

Министерство обороны Польши работает над проектом создания миротворческой миссии НАТО в Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ, если не получит "зеленый свет" от США.

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До внеочередного саммита НАТО в четверг польское предложение должно быть направлено в Белый дом на рассмотрение президента США Джо Байдена.

Правительство Польши ранее заявило, что готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета, которые состоятся 24 марта.
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Топ комментарии
+46
В смысле прямое столкновение с НАТО?! Вы же с НАТО воевали в Сирии, Ливии, Грузии, Украине 14 года? Почему лаврового так пугает очередное столкновение с НАТО?
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23.03.2022 12:35
+38
і шо?

вже ЗСУ показали що таке "втарая армія в мірє"....

чи просто вже через санкції памперсів не хватає й залишилось тільки скулити?!)))
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23.03.2022 12:33
+33
Тоб то коли ця коняка погрожує атакувати конвої НАТО зі зброєю для України- це нормально, а коли миротворці НАТО увійдуть до України,
то це погано?
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23.03.2022 12:41
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Не сци конячко. Поки при владі у США Байден, Обама, Трамп чи Клінтон, ніякої миротворчої місії НАТО в Україні не буде. Нажаль немає у них обох Рузвельтів, Екзенхауера або Рейгана.
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23.03.2022 14:11 Ответить
На жаль, це так... Немає у сша, заходу та нато, ні духу, ні бажання воювати. Немає таких титанів, як Рейган, чи Тетчер. Зараз одни перелякани вівці, тільки пуйло, чи коняка шось гаркнуть на них, ті вже сцятся починають. Не розумію, навіщо витрачати триліони баксів на армію, як що ви боїтесь ціх кацапських мавп, яких розматуе в хлам ВСУ?!
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23.03.2022 15:29 Ответить
Кінь сцить стоячи. 😁
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23.03.2022 14:16 Ответить
Так а що дадуть миротворці-поліцейські на даному етапі війни, ну серьозно? Вони стануть на рубіжах, що склалися на зараз і відріжуть нас від наших Херсонської, Запорізької областей тощо? Вони були потрібні умовно 5 років тому на кордоні рашки і України з боку лугандону - і все, зараз від них НУЛЬ толку...
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23.03.2022 14:40 Ответить
Ладно, пусть НАТО нельзя, но ка насчет ООН? Нафига эта организация вообще нужна?
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23.03.2022 14:42 Ответить
Скоро буде так: "Публичная поддержка Украины народом любой страны будет означать агрессию против россии"
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23.03.2022 14:44 Ответить
Перефразовуючи Ніцше, якщо постійно займаєшся "прінуждєнієм к міру", весь світ до миру починає примушувати тебе
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23.03.2022 14:50 Ответить
Кремлівська потвора, йди в Z-ад.

Слава Націі. піzда фашистській *********.
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23.03.2022 15:01 Ответить
Навіщо писати його посаду? Просто пишіть - сумна конячка з раші проіржала і всі зрозуміють
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23.03.2022 15:39 Ответить
нато можешь только пугать...
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23.03.2022 15:56 Ответить
А шо с НАТО воевать страшно стало?
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23.03.2022 17:35 Ответить
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