Отправка миротворцев в Украину будет означать прямое столкновение России и НАТО, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом Лавров сказал, выступая перед студентами Московского государственного института международных отношений.

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда не должно состояться в принципе", - цитируют Лаврова росСМИ.

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На прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить ей средства защиты.

Министерство обороны Польши работает над проектом создания миротворческой миссии НАТО в Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ, если не получит "зеленый свет" от США.

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До внеочередного саммита НАТО в четверг польское предложение должно быть направлено в Белый дом на рассмотрение президента США Джо Байдена.

Правительство Польши ранее заявило, что готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета, которые состоятся 24 марта.