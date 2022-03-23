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война (46763) Киевская область (3537) Павлюк Александр (98)

Войска РФ в Киевской области продолжают попытки форсировать реку Ирпень и пытаются проводить ротацию, - председатель ОВА Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,війська,сухопутні

В Киевской области враг продолжает неудачные попытки форсирования реки Ирпень и пытается проводить ротацию и доукомплектацию состава.

Об этом сообщает Александр Павлюк, глава Киевской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Также оккупанты продолжают уничтожать объекты критической инфраструктуры: обстреливают жилые кварталы, уничтожают исторические памятники архитектуры, школы, больницы и производства.

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В то же время, как сообщает Павлюк, ВСУ и Силы обороны наносят удары по группировкам войск врага и смогли улучшить свои позиции в Ирпене, Макарове и селе Мощун.

Защитники укрепляют блокпосты, возводят фортификационные оборонительные сооружения. Идет борьба с диверсантами.

Всего за минувшие сутки зафиксировано более 20-ти обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры региона.

Наибольшие разрушения в результате обстрелов: в Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская громады), Броварском (Великодимерская громада), Вышгородском (Дымерская, Иванковская громады), Фастовском районах (село Ясногородка).
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Топ комментарии
+9
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23.03.2022 12:57
+6
Щось він замріяний якійсь.
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23.03.2022 13:01
+4
мне кажется что русня в Украине занимается исключительно ротацией...если вы поняли о чём я
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23.03.2022 12:52
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мне кажется что русня в Украине занимается исключительно ротацией...если вы поняли о чём я
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23.03.2022 12:52 Ответить
Вся територія України - одна суцільна "Чернобаївка", де руськи вояки підвищують якість українського чернозему.
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23.03.2022 12:56 Ответить
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23.03.2022 12:57 Ответить
Щось він замріяний якійсь.
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23.03.2022 13:01 Ответить
дивлюсь я на небо та й думку гадаю
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23.03.2022 13:06 Ответить
"...Чого я - кацап і от так подихаю?!"
---
Кацапатор, серія 666, модель 404.
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23.03.2022 13:12 Ответить
у дамскіких очечах
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23.03.2022 13:32 Ответить
Кацапський мародер, в краденій цивільній курточці.
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23.03.2022 14:09 Ответить
Ех, де наші Байрактари. Сподіваюсь, працюють!
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23.03.2022 13:00 Ответить
Ротация будет ,на тот свет ...
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23.03.2022 13:00 Ответить
"Батя, я стараюсь!" - це називається! Підірвали дамбу на Ірпені, річка вийшла з берегів, затопивши все навколо - саме той час для наполегливого форсування. Або кацапи дуже дурні або дуже розумні (в тому значенні, що дуже жити хочуть).
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23.03.2022 13:07 Ответить
Синдром Чорнобаївки
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23.03.2022 14:18 Ответить
 
 