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Новости Политика УкраиныВойна в Украине
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граница (4740) Суркис (338) таможня (1916) ГБР (2548)

ГБР открыло дело против таможенников, выпустивших за границу Суркисов с миллионами долларов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Григорий и Игорь Суркис с 8 пассажирами 26 февраля выехали двумя автомобилями через Закарпатье. Они вывезли без декларирования огромную сумму наличных денег.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Дело возбуждено в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

"Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось. В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали в ввоз в страну большие суммы наличных денег", - рассказали в ГБР.

Производство нарушили по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Наказание по этой статье – от 3 до 6 лет тюрьмы.

Также читайте: Суд разрешил арест Медведчука, - ГБР

Ранее СМИ сообщали, что братья Суркисы, убегая из Украины, вывезли 17,6 млн долларов, гражданку России и двух мужчин призывного возраста.
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Топ комментарии
+47
вот если бы суркисы "стугну" на фронт отправили, то ДБР сразу бы пришли, а так млн долларов и то быстро, через месяц
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23.03.2022 12:49
+34
таможня як завжди моральні уйобки, це просто ****** підари. Коли переїджав кордон в осени, не дивлячись що в машині була дитина, шукали будь які причини щоб доїбатись. Добре що прикордонники оформили
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23.03.2022 12:51
+34
ворогам -підозра ,а ПАТРІОТАМ -звинувачення стиль роботи ...влади.
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23.03.2022 12:52
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ну так в интерпол быстро, чего вы чухаетесь?
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23.03.2022 12:48 Ответить
А вы не думаете, что у них с ДБР была договоренность. Одного ж поля ягоды.
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23.03.2022 13:14 Ответить
Твари -- поэтому все так у нас ... Все таможенники твари и в другом меня никто не переубедит
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23.03.2022 15:29 Ответить
А ЗА ЗАКОНАМИ ВОЄННОГО ЧАСУ ЦЕ НЕ РОЗСТРІЛ?
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23.03.2022 15:56 Ответить
до чого тут це? зловити спочатку треба.
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23.03.2022 16:47 Ответить
А на Суркисов?!
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23.03.2022 12:49 Ответить
На суркісів сцикотно, або проплачено. що не відкривали.
І взагалі на суркісівколомойських - антисемітизм.
Бубочка постарався закон пропхав.
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23.03.2022 15:09 Ответить
вот если бы суркисы "стугну" на фронт отправили, то ДБР сразу бы пришли, а так млн долларов и то быстро, через месяц
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23.03.2022 12:49 Ответить
ворогам -підозра ,а ПАТРІОТАМ -звинувачення стиль роботи ...влади.
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23.03.2022 12:52 Ответить
Цікаво... А проти кого, проти себе майбіть ... Без ДиБиРів та митниці не виїхали б ....
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23.03.2022 13:00 Ответить
Отобрать Динамо у Суркиса.
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23.03.2022 12:49 Ответить
Боюся що ця справа закінчиться нічим як і багато інших
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23.03.2022 12:58 Ответить
При нынешних ДБР,СБУ и прокурорке однозначно
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23.03.2022 13:15 Ответить
ХІБА ТІЛЬКИ ЇХ?
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23.03.2022 12:49 Ответить
Цікаво, а хто ще 2 з чимось млрд.євро вивіз?
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23.03.2022 14:12 Ответить
заморозити нах рахунки..чого чекаєте? поки пороспихають по офшорах?
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23.03.2022 12:50 Ответить
Bob Fayn, не будьте наивным, суркисам позволили выехать
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23.03.2022 13:38 Ответить
Нічого нового - як відкрили так і закриють "справу" а не суркісів!!!
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23.03.2022 12:50 Ответить
Так проти Суркісів справи нема. Лише проти митників. Можуть показово засудити.
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23.03.2022 13:05 Ответить
таможня як завжди моральні уйобки, це просто ****** підари. Коли переїджав кордон в осени, не дивлячись що в машині була дитина, шукали будь які причини щоб доїбатись. Добре що прикордонники оформили
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23.03.2022 12:51 Ответить
их надо всех уволить, с запретом работы в госорганах. ублюдки, позорят страну
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23.03.2022 13:07 Ответить
Хто же их уволит, не подскажете?
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23.03.2022 13:40 Ответить
человек с ружьем
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23.03.2022 15:18 Ответить
І чого тут дивного?Зелені забезпечили їм зелений коридор.
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23.03.2022 12:52 Ответить
Однозначно!
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23.03.2022 13:39 Ответить
на митницю мабуть заїхали з 20 млн, а виїхали з 17,6 млн.
отака митниця наша..війна не війна.. (((
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23.03.2022 12:52 Ответить
Через місяць напишуть)
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23.03.2022 12:59 Ответить
Напишуть через місяць)
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23.03.2022 13:00 Ответить
так це ж і є ресурс барсена арісовіча. і не тільки цей...
https://site.ua/posts
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23.03.2022 17:38 Ответить
так це ж і є ресурс барсена арісовіча...
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23.03.2022 17:41 Ответить
Очень спокойно выехали люди, с баблом.. Таможня даёт добро.
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23.03.2022 12:56 Ответить
Так це їхня таможня
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23.03.2022 13:13 Ответить
Не задаром
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23.03.2022 13:16 Ответить
Таможня не в первую очередь
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23.03.2022 13:41 Ответить
Тільки на митників? А мігранти білі та пухнасті?
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23.03.2022 12:57 Ответить
Я так розумію дбр то скороченно від дерібан і вони тупо доляху хочуть
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23.03.2022 12:57 Ответить
Інспектори не оглянули,? ага щас лимон баксов в карман им зенки залепили
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23.03.2022 12:57 Ответить
****, не пройшло і тижня поки ці ригівські імпотенти із татарівського дбр відкрили справу. А де зелене лайно, що йому заважає вигнати із служби всіх тих, хто працює працює на тому кпп?
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23.03.2022 12:59 Ответить
гугл . . .
Российская гидра осталась в судах, прокуратуре, СБУ - Виталий Шабунин
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23.03.2022 14:41 Ответить
Да здраствует укротаможня -самая неподкупная в Мире.Зеленский сколько можно покрывать коррупцию?
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23.03.2022 13:00 Ответить
на касапо-таможне все окей ???
. . . кстати . . . странно что вас модер не удалил за слово коррупция . . . а слово укро - в условиях войны - это почти измена
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23.03.2022 14:34 Ответить
А проти Суркісів справу порушили? Ні лише проти пари рабів. Які стовідсотково отримали вказівку.
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23.03.2022 13:03 Ответить
дааа, если бы журналисты не рассказали, так бы все и травой поросло..., для кого война, а для кого просто удачный повод вывезти бабло за границу...
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23.03.2022 13:03 Ответить
Срать они хотели на все эти расследования. В стране коррупцию не убивает даже война. Если бы у нас была нормальная власть, то текст заканчивался бы фразой : виновные инспекторы вместе с начальником таможенного постав тот же день были расстреляны!
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23.03.2022 13:03 Ответить
Майно и бизнес под арест немедленно,и таможенников и цуркисов,ещё хорошенько допросить того козлика при блатной должности,который открыто бегал на днюхи цуркиса,скорее всего он крышевал эту операцию
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23.03.2022 13:04 Ответить
Полізло лайно з країни! Головне після перемоги не дати їм повернутися!!!
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23.03.2022 13:05 Ответить
а что за сроки .. в военное время вообще должны все сроки в статьях УК удвоены как минимум
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23.03.2022 13:06 Ответить
а ДБР переживають крепко, такий куш пропав, зараз будуть митарів колошматити -діліться, сволота ато посадимо. А літінант з СБУ особисто мельдував аусвайси братів. Правда, через два місяці тихесенько спустять на тормозах, але всеодно будуть ще довго сердитись -без нас порішали.

А Динамо таки залишаться без братів,назад вони не повернуться це факт. Їх обідили крепко, стівльки бабла забрали на Кіпрі.....
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23.03.2022 13:09 Ответить
конфіскація усього сімейного майна на користь ВСУ ... Усього... і у суркісні і у митників..
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23.03.2022 13:12 Ответить
нынешняя "власть" даже Медведчука из-под домашнего ареста во время войны выпустила, типа "потеряла", а тут такие "роднульки", как братаны Суркисы... да им вообще ЗЕленая улица была дана аж до границы... свои ж люди, потом сочтутся, пока страна кровью истекает под видосики "величайшего лидОра современности"...
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23.03.2022 13:15 Ответить
Ще ми ображаємося на угорців. Та вони знають гнилу суть наших чиновників краще ніж українці. За гроші через митні кордони України можна вивезти ядерну бомбу, головне щоби митникам та прикордонникам заплатили.
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23.03.2022 13:15 Ответить
які дбр під час війни? які затримання та підозри до диверсантів і зрадників під час воєнного стану??? Ви що,не бачите,що нас обдурюють і заколихують навіть зараз,говорячи,що «ВСЕ ПОТІМ»? Потім буде те саме,що й в історії з Небесною сотнею! ТРЕБА ВИМАГАТИ РОЗСТРІЛУ МАРОДЕРІВ І ЗРАДНИКІВ,ЯК ПЕРЕДБАЧАЄ ЦЕ ЗАКОН ВОЄННОГО ЧАСУ ! Інакше нас обдурять знову ,попри пролиту кров!
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23.03.2022 13:16 Ответить
це так.Але при такій владі , першими лягуть саме патріоти.
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23.03.2022 13:40 Ответить
У нас ДБР только с Тетяной Чороновол может легко разобраться.
Ибо не фиг Украину защищать от расейских братушек
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23.03.2022 13:18 Ответить
Ой млядь як ви заї@али своєю показухою. А чому не порушили справу на зюзіного кента Баканова?
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23.03.2022 13:22 Ответить
- Глава СБУ Баканов и советник президента Шефир гуляли на юбилее одиозного Суркиса - «Схемы». Видео


Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба.

И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами
Приватбанк может отдать Суркисам 9 млрд

https://www.economics-prorok.com
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23.03.2022 13:24 Ответить
- Приватбанк может отдать Суркисам 9 млрд

https://www.economics-prorok.com/2020/10
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23.03.2022 13:26 Ответить
Кто в курсе, у нас принят закон ЗАПРЕЩАЮЩИЙ вывоз денег свыше 10 000 евро?
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23.03.2022 13:30 Ответить
по законах військового часу
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23.03.2022 13:31 Ответить
Такие деньги мимо прошли!
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23.03.2022 13:38 Ответить
А де кєнти авакова, які вивезли крізь цю саму дірку 30 лямів $ вічно зелених...
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23.03.2022 13:46 Ответить
А Беня поверне вкрадені 5 млрд доларів? Чи ДБР головне Петю посадити і Марченка?
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23.03.2022 13:55 Ответить
железная логика
----------------------------
если при ТЕПЕРЕШНЕМ такое случилось - тогда ПОПЕРЕДНИК святой
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23.03.2022 14:23 Ответить
Беня готовий повернути 5 ярдів тільки тоді, коли посадять Пороха, заодно з конфіскованого сплатить)
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23.03.2022 14:25 Ответить
то что теоретически мог бы повернуть Беня - становится с каждым днем все меньше и меньше . . . ведь США потихоньку конфисковует в свою пользу . . . а у нас даже подозрение не было выписано за 8 лет
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23.03.2022 14:30 Ответить
Швидше так і буде(
Беня теж президент, відповідно не доторканий!
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23.03.2022 14:44 Ответить
Дай ссылку, что США потихоньку конфискует или не пропагандонь
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23.03.2022 14:57 Ответить
ты шо ? . . . рукоШопый ? . . . а самому найти в гугле ?
. . .вот читай название статьи в укр.СМИ
-------------------------------------

У США почалася конфіскація майна Коломойського: спливли гучні подробиці
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23.03.2022 17:30 Ответить
тут что то не то
. . ведь перед войной власть зачистила усех усех кто мешает нашей стране вступить в ЕС
. . . и вот опять
------------------------------------------------
гугл . . .В действиях 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению РНБО из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, нарушений не обнаружили. Они вернулись к исполнению обязанностей. . . . с выплатой компенсации за вынужденные прогулы . . 8 апр. 2021 г
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23.03.2022 14:21 Ответить
Це вже "реформована" митниця чи ще в процесі?
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23.03.2022 14:23 Ответить
а почему Чорновол никто не занимается ?
. . . у нее не в порядке документы на СТУГНУ, из которого она касапский танк подбила
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23.03.2022 14:27 Ответить
вот ЧЕМПИОНЫ по вывозу наворованных денег
---------------------------------------------

гугл . . . Коломойский и Боголюбов. ПриватБанк оценил долги бывших владельцев в 165 млрд грн
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23.03.2022 14:37 Ответить
За процент від вивезеного ці "святі" люди зможуть легко мандат депутата купити,причому від самих слуг
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23.03.2022 14:39 Ответить
Справа ясна та досить проста - розстріляти, митників також.
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23.03.2022 14:42 Ответить
Рыба гниет с головы
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23.03.2022 14:58 Ответить
торбу занесуть і все буде окей
дбр-дебіли рулять
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23.03.2022 14:49 Ответить
Все НОРМАЛЬОК!! Вірно роблять митники,ВИПУСКАТИ ВСІХ----НІКОГО НЕ ВПУСКАТИ!!! Проходить фільтрація,ми тепер точно знаємо хто є хто.,шкода тільки одного---грошей,от якби і їх забрали то все було-б путьом,а так з*явиться ще один доларовий міліонер в Україні,а можливо і не один.
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23.03.2022 17:13 Ответить
щось мені підказує, шо невдовзі у столичного "Динамо" бенефіціар зміниться...
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23.03.2022 17:33 Ответить
****** и суркиси и таможня с пограничниками,чего у нас не работает законодательство военного времени?????? ****** ...30 лет обворовывали Украину миллиардами, а как помочь стране так мразины в сраиль свой бегут... Суки ну купите же у своих сородичей те же ПВО Купол.. Накуй все имущество национализировать у всех 7-8 скотоолигархических кланов Украины.
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23.03.2022 18:56 Ответить
 
 