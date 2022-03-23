ГБР открыло дело против таможенников, выпустивших за границу Суркисов с миллионами долларов
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Григорий и Игорь Суркис с 8 пассажирами 26 февраля выехали двумя автомобилями через Закарпатье. Они вывезли без декларирования огромную сумму наличных денег.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Дело возбуждено в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.
"Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось. В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали в ввоз в страну большие суммы наличных денег", - рассказали в ГБР.
Производство нарушили по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Наказание по этой статье – от 3 до 6 лет тюрьмы.
Ранее СМИ сообщали, что братья Суркисы, убегая из Украины, вывезли 17,6 млн долларов, гражданку России и двух мужчин призывного возраста.
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І взагалі на суркісівколомойських - антисемітизм.
Бубочка постарався закон пропхав.
отака митниця наша..війна не війна.. (((
https://site.ua/posts
Российская гидра осталась в судах, прокуратуре, СБУ - Виталий Шабунин
. . . кстати . . . странно что вас модер не удалил за слово коррупция . . . а слово укро - в условиях войны - это почти измена
А Динамо таки залишаться без братів,назад вони не повернуться це факт. Їх обідили крепко, стівльки бабла забрали на Кіпрі.....
Ибо не фиг Украину защищать от расейских братушек
Офис президента поставил встречу с ветеранами на сайт, разогнал по всем каналам. Обратите внимание - в гости к Суркисам приехало все руководство Офиса президента, вот это уровень, вот это дружба.
И никакой коррупции - ну просто случайно решили посниматься с ветеранами
Приватбанк может отдать Суркисам 9 млрд
https://www.economics-prorok.com
https://www.economics-prorok.com/2020/10
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если при ТЕПЕРЕШНЕМ такое случилось - тогда ПОПЕРЕДНИК святой
Беня теж президент, відповідно не доторканий!
. . .вот читай название статьи в укр.СМИ
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У США почалася конфіскація майна Коломойського: спливли гучні подробиці
. . ведь перед войной власть зачистила усех усех кто мешает нашей стране вступить в ЕС
. . . и вот опять
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гугл . . .В действиях 46 работников Галицкой таможни, которые были отстранены от работы в начале апреля этого года по решению РНБО из-за возможной причастности к коррупции и контрабанды, нарушений не обнаружили. Они вернулись к исполнению обязанностей. . . . с выплатой компенсации за вынужденные прогулы . . 8 апр. 2021 г
. . . у нее не в порядке документы на СТУГНУ, из которого она касапский танк подбила
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гугл . . . Коломойский и Боголюбов. ПриватБанк оценил долги бывших владельцев в 165 млрд грн
дбр-дебіли рулять