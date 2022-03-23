ГБР открыло дело против таможенников, выпустивших за границу Суркисов с миллионами долларов

Григорий и Игорь Суркис с 8 пассажирами 26 февраля выехали двумя автомобилями через Закарпатье. Они вывезли без декларирования огромную сумму наличных денег.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Дело возбуждено в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

"Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование каких-либо средств и вещей при таможенном оформлении указанными лицами не проводилось. В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии бизнесмены задекларировали в ввоз в страну большие суммы наличных денег", - рассказали в ГБР.

Производство нарушили по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Наказание по этой статье – от 3 до 6 лет тюрьмы.

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Ранее СМИ сообщали, что братья Суркисы, убегая из Украины, вывезли 17,6 млн долларов, гражданку России и двух мужчин призывного возраста.