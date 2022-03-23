В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Национальная полиция Украины возобновила свою работу в Ирпене в Киевской области. Спецназовцы зачищают город от российских диверсионных групп.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.
"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, город зачищают от диверсантов, но главная задача – помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.
"Спецназначенцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города", – отметил глава Нацполиции.
При этом он отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.
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По поводу РФ в СБ ООН. Даже если её вообще нах выгонят, ну как Германию из Лиги Наций, результат будет тотже.
Такшта, кроме морального удовлетворения, вся эта херабора нам ничего не даёт.
Міста і села після нашої перемоги (іншого шляху немає, поневолення призведе до загибелі народу) відбудуємо.
Слава захисникам України!
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
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А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!