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В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Национальная полиция Украины возобновила свою работу в Ирпене в Киевской области. Спецназовцы зачищают город от российских диверсионных групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко в Facebook.

"Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории этого многострадального города готовы к выполнению своих полицейских функций", - говорится в сообщении.

В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 01

По словам Клименко, город зачищают от диверсантов, но главная задача – помощь и эвакуация жителей, которые еще остаются в Ирпене.

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В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 02

"Спецназначенцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города", – отметил глава Нацполиции.


В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 03

При этом он отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.

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В Ирпень вернулась украинская полиция, город зачищают от диверсантов, - Клименко 04
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Топ комментарии
+52
таке красиве та круте було місто, що з нього зробили кацапські потвори
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23.03.2022 12:53
+17
Диверсантов уничтожать на месте .
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23.03.2022 12:59
+14
Слава Україні!
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23.03.2022 12:57
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таке красиве та круте було місто, що з нього зробили кацапські потвори
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23.03.2022 12:53 Ответить
Да Европа
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23.03.2022 12:58 Ответить
кацапські потвори все вiдбудують, iнакше i бути не може.
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23.03.2022 13:00 Ответить
вы в это верите? во-первых врагу не пожелаешь жить в доме который построил кацап, во-вторых сколько можно повторять одну и ту же чушь про то что кацапы что-то возместят? ну с 14 года что-то возместили? с чего вдруг они начнут возмещать сейчас? чуток подумайте мозгом прежде чем писать
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23.03.2022 13:09 Ответить
кацапа, вони нічого не будуть будувати, а за їхні гроші, і не переживай, все з них стягнуть і платити будуть.
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23.03.2022 13:12 Ответить
хто стягне?
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23.03.2022 13:16 Ответить
Міжнародний трибунал в Гаазі. Скільки зараз кацапських грошей та майна по світу арештовується? Як гадаєте навіщо? Репарації стягнути технічно досить легко. Тим більше у країни яка вивела значну кількість коштів за кордон.
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23.03.2022 13:26 Ответить
а раша выполняет какие-то решения судов?
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23.03.2022 13:43 Ответить
а їх питати не будуть, конфіскація, чув таке? заберуть те, що є за кордоном і все, як х..ло казало, нравіца-нє нравіца, а будєт канфіскация. Того правда не вистачить, то наступним кроком буде, що частину виручки будуть забирати,дозволять щось продавати, але грошей будуть віддавати частину, і так все, ти не переживай є механізми, Німеччина платила, тим більш кацапи заплатять.
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23.03.2022 13:58 Ответить
да заберут заберут. только кто вам сказал что вернут?)) хоть одного олигарха арестованное имущество вернулось нам?))
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23.03.2022 14:15 Ответить
ти що бухе, чи тупе?
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24.03.2022 04:58 Ответить
оскорблять собеседника = тоже самое что быть руцкой падалью
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24.03.2022 13:13 Ответить
хрюзге, я зрозумів, ти тупе.
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24.03.2022 13:31 Ответить
да уж. я поляк если что клоун
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24.03.2022 19:26 Ответить
відповідати хрюцкім ізигом - "тоже самое что быть руцкой падалью", чим ти хрюзге і є, ніякий ти не поляк, ти хрюзге швайн.
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24.03.2022 22:58 Ответить
а откуда ты чудо такое храброе?
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25.03.2022 11:12 Ответить
"поляк если что клоун", пиши українською, бо відповідати хрюцкім ізигом - "тоже самое что быть руцкой падалью"
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25.03.2022 20:41 Ответить
мда... звідкіля ти мавпа?
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25.03.2022 21:25 Ответить
о, хрюзге "поляк если что клоун" освоїло перекладач. що хотіло, я з України, а ти тупий кацапа, що хочеш в диванного воєна пограти, типа приїду на розборки? фуфлижник ти "поляк если что клоун". ***** настільтки тупе, що реально клоун, а ще намагалось сперечатись про речі в яких не розуміється абсолютно. тільки руцкая падаль, вважає, що кацапи не виконають рішення міжнародних судів і не заплатять гроші, щоб ти розуміло тупориле, їх, як і тебе, питати ніхто не буде. А тепер "поляк если что клоун" іди по курсу руцкава *******.
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26.03.2022 07:33 Ответить
можливо **** потвора приїдеш до мене під бровари і розкажеш всім іншим россійськомовним хлопцям що вони теж руцькі? що вони запроданці і весь той перелік імбецілізма в своїй голові? тут 80% російськомовних ****** ТЫ *******
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26.03.2022 11:47 Ответить
ви кацапи, на рідкість тупі і упороті, тобі подобається, коли посилають, то повторюю для особливо обдарованого "поляк если что клоун" - іди по курсу руцкава *******.
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27.03.2022 00:56 Ответить
а все понятно ты из фсб.
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26.03.2022 11:48 Ответить
А її хтось питати тепер буде? Конфіскуть та й усе. Було б рішення. Ще й воєнних злочинців притягнуть до відповідальності. І потім або сиди в параші, або виїжджаєш кудись і тебе заарештовують. До того ж наші "Сови" вже пообіцяли що воєнним злочинцям навіть у парашці не сховатися. А нашим хлопцям я вірю. Буде відповідний підрозділ, на кшталт МОСАД, який і буде "опікуватись" долею злочинців. Покарають усіх. Воєнні злочини не мають строку давини.
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23.03.2022 14:00 Ответить
какие механизмы есть привлечь военных преступников из равшанобада?
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24.03.2022 19:32 Ответить
Я же сказал наши "Совы". А точнее спецподразделение в составе "Сов".
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24.03.2022 20:24 Ответить
а їм не потрібно виконувати. Одних тільки заблокованих золотовалютних резервів РФ декілька сотень мільярдів. плюс майна, що знаходиться за межами ерефії. Буде рішення суду - майно стягнеться і без згоди ерефії
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23.03.2022 14:13 Ответить
Я вас разочарую, "Міжнародний трибунал в Гаазі" - только его решения проводятся через СБ ООН, к сожалению.
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23.03.2022 14:12 Ответить
Я поки що зачекаю розчаровуватись. Доречі а де можна ознайомитись, що його рішення повинно затверджуватись РБ ООН?
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23.03.2022 14:45 Ответить
Тим не менш я вірю, що суду не уникнути кацапам. Кара буде.
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23.03.2022 17:02 Ответить
Так суд то будет. Но последствий никаких не будет. Реальную силу имеет трибунал ООН, но он не возможен, пока в СБ параша.
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23.03.2022 17:27 Ответить
Ключевое в Вашем месидже ПОКА. Законы пишут и принимают люди в зависимости от жизненных обстоятельств. Закон не догма, а руководство к действию. К тому же там не все так чисто с юридической точки зрения относительно РФ в СБ ООН. РФ не является одним из основателей ООН. То что она себя объявила правоприемницей СССР еще не дает полных легитимных оснований на наследование ее прав СССР в ООН.
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23.03.2022 18:41 Ответить
Ключевое в моём месидже ПОКА. И вот пока оно ключевое, ожидать введения глобальных санкций и трибунала - не стоит.
По поводу РФ в СБ ООН. Даже если её вообще нах выгонят, ну как Германию из Лиги Наций, результат будет тотже.
Такшта, кроме морального удовлетворения, вся эта херабора нам ничего не даёт.
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23.03.2022 19:27 Ответить
Поживем - увидим.
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23.03.2022 19:58 Ответить
Зараз Штати працюють над заморожуванням $132 млрд. кацапського золота. Для відбудови України
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23.03.2022 13:36 Ответить
Кацапское золото физически на параше находится. США просто усложнят кацапам возможность его продавать и пополнять свой дырявый бюджет. Другое дело арестованная недвижимость, все эти яхты и тд., а так же резервы параши на 400 млрд., вот их я думаю реально отсудить.
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23.03.2022 14:24 Ответить
Держава Україна, як суб'єкт міжнародних відносин. І стягнути будуть зацікавлені усі, як в країні, бо це ж клондайк для розкрадання так і за кордоном, бо на цьому зароблять і підарашку нагнуть.
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23.03.2022 13:59 Ответить
в кращому випадку - це якщо нам таки передадуть ті їхні "заморожені" фонди... Інакше, нічого ніхто з них не витягне.
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23.03.2022 13:21 Ответить
Навіть якщо б цих коштів не було - ресурси в обмін на хліб та репарації.
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23.03.2022 13:28 Ответить
отчего же? Відомий Пассаж в Одесі відбудовано полоненими німцями. Відбудували добре) авжеж срані кацапи криворукі,ледачі,це не немці
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23.03.2022 14:03 Ответить
якщо над кожним кацапом стоятиме виконроб з нагайкою, то працюватимуть як кращі німецькі спеціалісти
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23.03.2022 14:18 Ответить
гарне було, поки не почали хаотично забудовувати
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23.03.2022 13:11 Ответить
100% Такого містечка, як Ірпінь на кацапії, напевне, ніколи не було і не буде.
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23.03.2022 13:20 Ответить
А Буча яке красиве місто було мабуть одне з найкрасивіших в Україні .Місто в лісі, природа тротуарчики, хороший асфальт, парк, супермаркет. Я коли вперше там побував в минулому році дуже був приємно вражений . Після перемоги над окупантами неодмінно переїду жити десь в тих локаціях.
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23.03.2022 13:42 Ответить
Лукашенка вичікує поки підсунеться нова партія орків для нападу
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23.03.2022 12:55 Ответить
Слава Україні!
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23.03.2022 12:57 Ответить
Диверсантов уничтожать на месте .
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23.03.2022 12:59 Ответить
Вмяку кіздоту розтрілювати на місці, досить кави печеньки цим підерам зрадників на сосну
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23.03.2022 13:01 Ответить
так, Ірпінь ні з чим не переплутаєш, місто певно будували в сосновому лісі. Як там завод лісотехніки десь на півдні Ірпеня - цілий?
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23.03.2022 13:07 Ответить
ліс тільки зпаскудили, зато гарно продавалось, на малюнках були будинки серед лісу, лохи купляти, а потім той ліс вирубали і забудовували.
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23.03.2022 13:14 Ответить
там певно комарів влітку було!
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23.03.2022 13:41 Ответить
Ніякого жалю до окупантів, що вбивають наших людей і руйнують Україну.
Міста і села після нашої перемоги (іншого шляху немає, поневолення призведе до загибелі народу) відбудуємо.
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23.03.2022 13:08 Ответить
Слава Богу! Оставайтесь там, рашистской нечисти не место в наших городах
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23.03.2022 13:08 Ответить
Только по этой новости можно догадаться что это всё надолго.
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23.03.2022 13:16 Ответить
Ребята загоните орков в ЧернобьІльскую зону, постройте на рубежах оборонительньІе сооружения, пусть там кукуют до тех пор пока у них от радиации не начнут вьІрастать хвостьІ и рога.
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23.03.2022 13:17 Ответить
был рузиге спритназ нету спиртназа а как сериалы снимали Танцевали под биба боба А тут подохли как долбоящеры ну и лут с них
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23.03.2022 13:20 Ответить
Ну і славненько!
Слава захисникам України!
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23.03.2022 13:24 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!

Ответ Пуйлу на любой его ультиматум:
*
А ****** ты, "раб галерный",
Собчака холуй примерный,
Вместе с рухнувшим рублём
Вслед за "русским кораблём"!
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23.03.2022 13:37 Ответить
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23.03.2022 16:04 Ответить
 
 