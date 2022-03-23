Россия предлагает белорусам $1000-1500 за выполнение "специальных заданий", - ГУР Минобороны

Российские вербовщики пытаются склонить белорусов к участию в войне за деньги и обучение в России.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом. Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).

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В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры по поводу возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее большинство личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется в связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют", - рассказали в ГУР МО.