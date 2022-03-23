РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15443 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
12 948 65
Беларусь (7524) война (46763) разведка (4002)

Россия предлагает белорусам $1000-1500 за выполнение "специальных заданий", - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

білорусь

Российские вербовщики пытаются склонить белорусов к участию в войне за деньги и обучение в России.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом. Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует вероятность привлечения вооруженных сил Беларуси в войну, - Генштаб ВСУ

В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры по поводу возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее большинство личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется в связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют", - рассказали в ГУР МО.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
Не платят, а обещают заплатить. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:06
+25
в рашке есть станки которые печатают поддельные доллары и евро
не удивлюсь если они ими расплачиваются))
в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
показать весь комментарий
23.03.2022 12:57
+17
Прикольно, не знал, что процесс удобрения украинской земли теперь называют спец.заданиями и платят такие деньги за это.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лукашенка скоріш за все,вичікує поки прибуде нова партія орків з кацапстану
показать весь комментарий
23.03.2022 12:57 Ответить
говорят какое то восстание в Беларуси? это правда или утка?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:43 Ответить
в рашке есть станки которые печатают поддельные доллары и евро
не удивлюсь если они ими расплачиваются))
в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
показать весь комментарий
23.03.2022 12:57 Ответить
Скорее ******* по текущему курсу рассчитываться будут. Обещали 1000 уе в эквиваленте. Поехал в Украину на неделю, вернулся без ножек, а по курсу твоя охапка фублей уже 300 долларов
показать весь комментарий
23.03.2022 13:03 Ответить
Какая разница чем и сколько тебе обещают заплатить, если шанс их получить настолько мизерный, что сводится к нулю. Я уже не говорю про моральную сторону.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:20 Ответить
Прикольно, не знал, что процесс удобрения украинской земли теперь называют спец.заданиями и платят такие деньги за это.
показать весь комментарий
23.03.2022 12:57 Ответить
Не платят, а обещают заплатить. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:06 Ответить
Білорусів ні ********* да. Зайдіть рулетку що зробив таракан з білорусами.шлюхи з мінського суворовского училища це повний піздец.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:06 Ответить
Нема дурных ,да и долларов у кацапов нема ...
показать весь комментарий
23.03.2022 12:58 Ответить
В европе можно и 2 заработать безопасно
показать весь комментарий
23.03.2022 13:01 Ответить
На надгробие хорошее может и хватить
показать весь комментарий
23.03.2022 13:02 Ответить
Я не верю беларусам и кацапам, они одного поля ягоды
показать весь комментарий
23.03.2022 13:03 Ответить
Белорусы просто не готовы умирать. Вот и вся разница.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:08 Ответить
Здохнути на чужій землі заради 1000 баксів - ну такоє.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:05 Ответить
Розумним білорусам!
бери танк і здавайся , отримай не підроблені доляри і майбутнє
у іншому випадку в тебе майбутнього не буде ні з ****** ні з лукою
показать весь комментарий
23.03.2022 13:06 Ответить
А вконце забыли дописать к 1500 ==="и цинковые гробы,или утилизацию в крематории за счет Парашостана.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:08 Ответить
А ведь поверят же, а если еще и по телевизору скажут.... очередь будет.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:08 Ответить
А що, 40000 сирійців вже обсерлися?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:08 Ответить
Це була чергова піздьош, по перше, не може Асад зараз віддати третину своєї армії, як би він цього не хотів, по друге, вони не зможуть тут воювати, це зовсім інший театр бойових дій ніж у Сирії, їх треба пів року-рік готувати, по третє їх перекинути сюди треба мінімум пітора-два місяці (це без техніки а просто бойовиків) а стільки часу нема.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:25 Ответить
Ну доларів у них вже й самих немає, так що будуть для бульбанів малювати рублі. "На тєбє 100 міліонов. Слухай, бєрі всьо, я сєбє єщо нарісую"
показать весь комментарий
23.03.2022 13:09 Ответить
Пусть беларусы погуглят,сколько стоит протез руки или ноги.Ну голову можно неискать.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:09 Ответить
Грошей не буде, а от шмалених білокацапів буде вдосталь.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:12 Ответить
Смело предлагают, поскольку выплачивать будет некому...
показать весь комментарий
23.03.2022 13:13 Ответить
Украинцы никогда не воевали с белорусами, мало того , когда-то были вместе в Княжестве Литовском. А вот с рашкой воевали и неоднократно. Очень жаль ,что гетьман Сагайдачный пожалел москалей и не сжёг москву,
показать весь комментарий
23.03.2022 13:17 Ответить
До XVI століття у західноєвропейських джерелах і мапах назва «Біла русь» застосовується як назва Великого князівства Московського, а територія ******** Республіки Білорусь переважно іменувалась Литвою.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:32 Ответить
Хто погодиться. Одразу премія дарвіна. Могли б ще МГІМО пообіцяти. Все одно подохнуть або скалічаться!
показать весь комментарий
23.03.2022 13:17 Ответить
Оооо ..»так дёшево стоит жизнь одного беларуса…
показать весь комментарий
23.03.2022 13:21 Ответить
Хто знає,а де сірійці?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:21 Ответить
sirijci sturmujet Polsu i Litvu xocet popast v Evropu.Ix cel predlog popast v Evropu
показать весь комментарий
23.03.2022 13:24 Ответить
Vet ubjut vsex za te meloc dengi.Belorus armiji tam prizyvniki bolsinstve
показать весь комментарий
23.03.2022 13:22 Ответить
Обьявите столько же за головы этих вербовщиков!
показать весь комментарий
23.03.2022 13:22 Ответить
Это за день или за месяц?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:22 Ответить
Это за жизнь!
показать весь комментарий
23.03.2022 13:23 Ответить
Как говорил Попандопуло, бери все, я себе ещё нарисую..
показать весь комментарий
23.03.2022 13:22 Ответить
В рублях, бо в рашке нет долларов.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:23 Ответить
За штуку баксов сдохнуть в чужой стране? Ето в 1000 раз дешевле чем самому выращивать 20 лет и обучать солдат.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:26 Ответить
мертвым деньги не нужны
показать весь комментарий
23.03.2022 13:29 Ответить
Бульбаши, может жизнь всетаки больше стоит, чем сребренники от русского мира?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:30 Ответить
Навчання у рязанському, це актуально,бо укропи майке всiх звiдти вже перебили.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:33 Ответить
На похорон і поминки вистачить.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:33 Ответить
Не увидят беларусы подобных сумм. Бумажку подписал-пиши пропало. Кацапы кинут,как обычно. Да и шансы выжить равны статистической погрешности.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:35 Ответить
Не знаю как в бурятии может и согласились бы за 1500 люди повоевать.
В бреской области по 2000 - 2500 евро в поляндии без риска люди зарабатывают.
Мягко говорят так себе предложение. Там все с картой поляка сидят.
Русские совсем не понимают месные настроения.
Конечно они нашли пару легкомысленных, поэтому их и исключают из рядов ВС РБ.
Согласившихся как кот наплакал
показать весь комментарий
23.03.2022 13:38 Ответить
2500 евро в польше не смеши нет там таких зарплат для беоларусов
показать весь комментарий
23.03.2022 13:42 Ответить
Это точно. Дальнобой 1800 € и то, они жратву везут в руках из Европы домой. Муж с белорусами жил в одной комнате, они удивлялись почему он не скупает продукты для дома? Он сказал им, что в любом маркете Украины всё есть и пармезан, и моцарелла, и виски зачем это переть на себе?
показать весь комментарий
23.03.2022 13:48 Ответить
Беларуским водителям платят 2500 евро при вахтовой работе 3 месяца на польских и литовских конторах
Другой вопрос сколько будут платить в дальнейшем и будут ли брать на работу
из-за большого притока беженцев.
Автобусов из Минска на Вильнюс было больше чем на москву.
Вот и думайте какие приорететы среди насления беларуси и какие у власть имущих
показать весь комментарий
23.03.2022 14:25 Ответить
It's My Life: Гурт Bon Jovi підтримав українських волонтерів, які готуються до російського вторгнення під їх пісню.

https://twitter.com/BonJovi/status/1506407250394435588?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506407250394435588%7Ctwgr%5Ehb_1_8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fit-s-my-life-hurt-bon-jovi-pidtrymav-ukrainskykh-volonteriv-iaki-hotuiutsia-do-rosiiskoho-vtorhnennia-pid-ikh-pisniu%2F
показать весь комментарий
23.03.2022 13:38 Ответить
Доларів нєт
Но ви дєржитєсь
показать весь комментарий
23.03.2022 13:39 Ответить
Якщо нападуть- білоруського Вуссоліні на площу, як італійського Муссоліні.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:39 Ответить
Кацапу вірити, себе не поважати. Ще нема такого, щоб кацап дотримався свого слова. І взагалі, які доляри в кацапів, долярів своїм кацапам не вистачає.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:39 Ответить
1500 дол за мес, можно и в Литве, Польше... заработать.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:42 Ответить
"Друга армія світу" - бутафорія, адже їх довгоочікувані резерви не такі масштабні, як це повідомляє російська влада.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:45 Ответить
Не погоджуйтесь менше, ніж за мільйон доларів на день.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:48 Ответить
А откуда в России доллары? Пусть платят слитками золотыми. Пока вроде есть золото в России.
показать весь комментарий
23.03.2022 13:52 Ответить
Досить вже херню нести. Бульбасракі вже давно в Україні, розосереджені малими групами, бідкаються, що не хочуть воювати, і що позаду кадирівці - коротше усе теж саме, що і русня.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:00 Ответить
У повітрянодесантному командному училищі можуть хіба що навчити як правильно при десантуванні присісти на пляшку.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:01 Ответить
А шо так дешево братьев-белорусов покупаете? Даже абыдно за них.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:14 Ответить
если у России и остались доллары, расходное мясо их точно неувидит
показать весь комментарий
23.03.2022 14:14 Ответить
Бульбаши, а вам это надо? Идите сажать бульбу и не лезьте в Украину.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:19 Ответить
Belorusi, skintje vashego autokrata i gonjitje russkuju armiju iz Belarusi.
показать весь комментарий
23.03.2022 14:20 Ответить
Здохнути за штуку баксів.🤔
Цікава пропозиція...
показать весь комментарий
23.03.2022 14:30 Ответить
Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:22 Ответить
А нафіга дохлякам гроші і навчання?
показать весь комментарий
23.03.2022 17:59 Ответить
Белорусам надо соглашаться на 1000 долларов в день и выдать сразу за два месяца вперед в валюте. А при пересечении границы сразу сдаться в плен. Многоходовочка.
показать весь комментарий
23.03.2022 18:03 Ответить
 
 