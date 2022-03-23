Россия предлагает белорусам $1000-1500 за выполнение "специальных заданий", - ГУР Минобороны
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российские вербовщики пытаются склонить белорусов к участию в войне за деньги и обучение в России.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят "индивидуальные беседы" с рядовым составом. Таким образом путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.
За выполнение "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище).
В частности, такие случаи зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.
Несмотря на это, среди белорусских военных отмечается очень низкий уровень мотивации участия в боевых действиях. Те же, кто дал согласие, исключаются из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.
В настоящее время среди высшего военно-политического руководства Беларуси проходят споры по поводу возможности привлечения к боевым действиям в Украине. Подавляющее большинство личного состава, которое отказывается от участия в так называемой "специальной операции", проверяется в связи с оппозицией. Нелояльных к РФ командиров – заменяют", - рассказали в ГУР МО.
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не удивлюсь если они ими расплачиваются))
в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
бери танк і здавайся , отримай не підроблені доляри і майбутнє
у іншому випадку в тебе майбутнього не буде ні з ****** ні з лукою
В бреской области по 2000 - 2500 евро в поляндии без риска люди зарабатывают.
Мягко говорят так себе предложение. Там все с картой поляка сидят.
Русские совсем не понимают месные настроения.
Конечно они нашли пару легкомысленных, поэтому их и исключают из рядов ВС РБ.
Согласившихся как кот наплакал
Другой вопрос сколько будут платить в дальнейшем и будут ли брать на работу
из-за большого притока беженцев.
Автобусов из Минска на Вильнюс было больше чем на москву.
Вот и думайте какие приорететы среди насления беларуси и какие у власть имущих
https://twitter.com/BonJovi/status/1506407250394435588?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506407250394435588%7Ctwgr%5Ehb_1_8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fit-s-my-life-hurt-bon-jovi-pidtrymav-ukrainskykh-volonteriv-iaki-hotuiutsia-do-rosiiskoho-vtorhnennia-pid-ikh-pisniu%2F
Но ви дєржитєсь
Цікава пропозиція...