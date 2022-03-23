Мэр Мариуполя Бойченко уехал из города, но продолжает работать над эвакуацией населения, - глава ДВА Кириленко

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко находится на постоянной связи с властью и военными для спасения мирных жителей города, которые заблокированы российскими войсками.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", - рассказал Кириленко.

Он также обратил внимание, что российские войска изначально четко и цинично уничтожали Мариуполь – они в первую очередь нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь. Поэтому властям города пришлось уехать из города, чтобы работать над спасением людей.

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"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное ради единого результата – чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильственно в Российскую Федерацию", - резюмировал Кириленко.

Глава Донецкой областной военной администрации добавил, что уже сегодня подпишет четкий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут препятствовать функционированию органов местного самоуправления.

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"Есть четкое указание, как им действовать в случае устрашения врагом, или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм что и как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат. Единственный общий результат – наша победа", - заявил Павел Кириленко.