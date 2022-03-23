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Новости Война в Украине
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Мэр Мариуполя Бойченко уехал из города, но продолжает работать над эвакуацией населения, - глава ДВА Кириленко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко находится на постоянной связи с властью и военными для спасения мирных жителей города, которые заблокированы российскими войсками.

Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе связи нет, поэтому Бойченко пришлось находиться в другом месте. Мы поддерживаем с ним связь и продолжаем работать над созданием зеленого коридора для вывоза людей. Эта работа невероятно сложна, и она проводится в полной коммуникации с моими запорожскими коллегами и главой города Вадимом Бойченко", - рассказал Кириленко.

Он также обратил внимание, что российские войска изначально четко и цинично уничтожали Мариуполь – они в первую очередь нанесли удары по критической инфраструктуре города, разрушив тепло-, водо- и электроснабжение, а также связь. Поэтому властям города пришлось уехать из города, чтобы работать над спасением людей.

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"Я с Бойченко постоянно на связи, понимаю, как координировать его деятельность. Все мы делаем все возможное ради единого результата – чтобы наши люди были в Украине, и их не вывозили насильственно в Российскую Федерацию", - резюмировал Кириленко.

Глава Донецкой областной военной администрации добавил, что уже сегодня подпишет четкий алгоритм действий местных властей в случае возможной оккупации или других событий, которые могут препятствовать функционированию органов местного самоуправления.

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"Есть четкое указание, как им действовать в случае устрашения врагом, или оккупации. Они получат непосредственно от меня алгоритм что и как действовать. Я со всеми на связи. Вместе со своей командой полностью контролируем процесс. Мы отходим от публичных выступлений, потому что наша цель – результат. Единственный общий результат – наша победа", - заявил Павел Кириленко.
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Топ комментарии
+21
Какая-то тухлая отмазка тому, что мэр бросил своих жителей ..
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23.03.2022 13:37
+10
Загуглил, он из опзж, теперь все на своих местах.
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23.03.2022 13:39
+10
він не ОПЖ - від 100% людина Ахметова-можна сказати - що він і є ахметов! і він спеціально не евакуював люде(хоча сам втік у першіж дні ).. щоб люди були щитом для підприєств Ахметова .. - а тепер маємо гуманітарну катастрофу
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23.03.2022 13:44
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Какая-то тухлая отмазка тому, что мэр бросил своих жителей ..
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23.03.2022 13:37 Ответить
Загуглил, он из опзж, теперь все на своих местах.
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23.03.2022 13:39 Ответить
він не ОПЖ - від 100% людина Ахметова-можна сказати - що він і є ахметов! і він спеціально не евакуював люде(хоча сам втік у першіж дні ).. щоб люди були щитом для підприєств Ахметова .. - а тепер маємо гуманітарну катастрофу
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23.03.2022 13:44 Ответить
Люто плюсую.
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23.03.2022 13:51 Ответить
Город сильно изменился за 5 лет. Много строилось по благоустройству. И он выражал активную проукраинскую позицию. Но все эти стройки выполняли нужные подставные фильмы.
А у вас в городе коррупции вообще нет?
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23.03.2022 13:54 Ответить
суть не в корупції - а в гуманітарній катастофі -яку організував мер - сам утік у перші ж дні!! агітуючи нікому не виїжати
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23.03.2022 14:16 Ответить
А при чому тут коррупція? Мій комент що я видалила був присвячений не коррупціі,я не хочу його повторяти,бо великий біль за трагедію Маріуполя заважає мені чимось зараз їх поприкати.Обрання ахметівського мера ,дуже ярко висвілює якими були політичні погляди в Маріуполі- все що я можу сказати.
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23.03.2022 14:41 Ответить
ОПЗЖ-це потім,а спочатку він був ригом анальним.
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23.03.2022 13:56 Ответить
А есть разница?
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23.03.2022 14:09 Ответить
То вже не мер
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23.03.2022 13:41 Ответить
Цікаво почути думки АЗОВУ і мешканців міста про свого мера.Як виїхав?Якими шляхами?Мера міста просто би так не випустили я так думаю.
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23.03.2022 13:46 Ответить
Он уехал в первый же день в Запорожье, есть фото подтверждение, сейчас уже и с Запарожья драпанул. Что за чёс что что-то делает для эвакуации. Ему лучше не возвращаться в Мариуполь никогда. И в Украину тоже. Его ждёт только расследование его махинаций с тендерами и подставными фирмами близкими к нему. Весь город об этом знает
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23.03.2022 13:48 Ответить
Чудова новина: Бучанська міськрада офіційно підтвердила, що ЗСУ взяли окупантів в кільце у містах Ірпінь, Буча та Гостомель
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23.03.2022 13:54 Ответить
Он с Мальдив буде храбро и мужественно руководить городом.
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23.03.2022 14:13 Ответить
В мене питання до української влади Чому вона не забезпечила своєчасну евакуацію жінок дітей і стариків із міста? Що їм завадило,адже Маріуполь був з краю і всі знали що його захоплять . Чому зараз з багатьох міст які руйнуються ворогом немає евакуації? Що собі думає Зеленський? Що це взагалі за бардак? Чого влада допускає що в нас не вистачає зброї для наступу, адже воєнний час і гроші наших олігархів повинні працювати на армію, де вони? Чому ці гроші не конфісковуються? Що коїться?
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23.03.2022 14:20 Ответить
Вот ещё вопрос для будущего расследования: кто виноват в том, что не взорвали пути наступления из Крыма в Херсонскую область, что дало возможность быстро оккупировать Херсон и другие города, а также блокировать Мариуполь. Как говорят сведущие люди, у нас была в запасе неделя, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя Изюма и других городов, но этого не было сделано. А у мэра Мариуполя от пережитого что-то случилось с психикой.
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23.03.2022 14:42 Ответить
Я ТАК РОЗУМІЮ-МАРІУПОЛЬ-ВПАВ? хоча дуже гірко це усвідлмлювати!!!!!!
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27.03.2022 11:07 Ответить
 
 