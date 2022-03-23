Российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка Киевской области. Ряд населенных пунктов на грани гуманитарной катастрофы, – председатель ОВА Павлюк
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В Фастовском районе Киевской области российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка.
Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграм-канале.
"Фастовский район. Оккупанты обстреляли "Градами" с. Ясногородка", - написал Павлюк.
По его словам, продолжается обстрел в Бучанском районе – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады.
"Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижевка", - уточнил Павлюк.
Он обратил внимание на положение в н.п. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы.
"В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага. Бучанская и Немишаевская общины - враг окопался. Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои", – рассказал Павлюк.
Глава Киевской ОВА также отметил, что в Вышгородском районе в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа, а Славутич полностью изолирован.
Павлюк отметил, что в Броварском районе на территориях Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громад находится техника врага и много поврежденной гражданской инфраструктуры.
"Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов", – отметил Павлюк.
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Сафарі на "рузьке" почалося!
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