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Новости Война в Украине
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Киевская область (3537) обстрел (20159) Павлюк Александр (98)

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка Киевской области. Ряд населенных пунктов на грани гуманитарной катастрофы, – председатель ОВА Павлюк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

град

В Фастовском районе Киевской области российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграм-канале.

"Фастовский район. Оккупанты обстреляли "Градами" с. Ясногородка", - написал Павлюк.

По его словам, продолжается обстрел в Бучанском районе – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады.

"Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижевка", - уточнил Павлюк.

Также читайте: Войска РФ в Киевской области продолжают попытки форсировать реку Ирпень и пытаются проводить ротацию, - председатель ОВА Павлюк

Он обратил внимание на положение в н.п. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы.

"В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага. Бучанская и Немишаевская общины - враг окопался. Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои", – рассказал Павлюк.

Глава Киевской ОВА также отметил, что в Вышгородском районе в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа, а Славутич полностью изолирован.

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Павлюк отметил, что в Броварском районе на территориях Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громад находится техника врага и много поврежденной гражданской инфраструктуры.

"Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов", – отметил Павлюк.
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на рашке уже начался настоящий голод и это только начало. Женщина в одном из городав рашки сожрала голубя живым - слабонервным не смотреть https://www.youtube.com/shorts/l9clasBYgP8
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23.03.2022 13:48 Ответить
не разгоняйте эту куйню, какой голод, все там пока норм, не надо постить всякие идиотские посты про голод..., пока толстый слегка усохнет, худой сдохнет..., нам надо думать про себя и свое выживание, а там пусть хоть сожрут друг друга...
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23.03.2022 14:04 Ответить
Жрать голубей сырыми это норма по твоему... Есть желание привести русский мир в Украину?
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23.03.2022 14:24 Ответить
А де до війни краще жили - на рассіі, чи в Україні?
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23.03.2022 15:42 Ответить
Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!
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23.03.2022 13:52 Ответить
Ще трошки і кацапи почнуть мільйонами завозити в Україну русскую дєрьовню. В нашій історії це вже було. І не раз...
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23.03.2022 14:16 Ответить
Так...це головна зброя русскава міра - мільйони голодних агресивних російськомовних дегенератів.
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23.03.2022 15:44 Ответить
 
 