Российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка Киевской области. Ряд населенных пунктов на грани гуманитарной катастрофы, – председатель ОВА Павлюк

В Фастовском районе Киевской области российские оккупанты обстреляли из "Градов" село Ясногородка.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк сообщил в своем телеграм-канале.

"Фастовский район. Оккупанты обстреляли "Градами" с. Ясногородка", - написал Павлюк.

По его словам, продолжается обстрел в Бучанском районе – Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады.

"Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижевка", - уточнил Павлюк.

Также читайте: Войска РФ в Киевской области продолжают попытки форсировать реку Ирпень и пытаются проводить ротацию, - председатель ОВА Павлюк

Он обратил внимание на положение в н.п. Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка, которые находятся на грани гуманитарной катастрофы.

"В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской общинах - перемещение врага. Бучанская и Немишаевская общины - враг окопался. Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои", – рассказал Павлюк.

Глава Киевской ОВА также отметил, что в Вышгородском районе в Иванковской, Дымерской и Полесской громадах - гуманитарная катастрофа, а Славутич полностью изолирован.

Читайте: Россия уже ввела весь резерв для первого удара по Украине, - глава Киевской ОВА Павлюк

Павлюк отметил, что в Броварском районе на территориях Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громад находится техника врага и много поврежденной гражданской инфраструктуры.

"Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы. Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов", – отметил Павлюк.