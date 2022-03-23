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Госслужащим разрешили посылать "русский военный корабль" и его сторонников. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

зміїний

Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего.

Об этом говорится в официальном письме главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Натальи Алюшиной, сообщает Цензор.НЕТ.

"Всемирно известная фраза пограничников из о.Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил нравственного поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Но, коллеги, во всем важна мера. Слава Украине!", - сообщает агентство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Определен победитель конкурса на эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди нах#й!"

Госслужащим разрешили посылать русский военный корабль и его сторонников 01
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Топ комментарии
+5
Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
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23.03.2022 14:41
+3
А что на это скажет Дещица?
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23.03.2022 14:34
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А что на это скажет Дещица?
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23.03.2022 14:34 Ответить
Означена фраза не є порушенням Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Але вона порушує історичну тяглість традиційної української хоронімики, позаяк питомою українською назвою відомого народу є москва. Отже, корабель в офіційному мовленні має бути московський, а в приватному може бути кацапський.
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23.03.2022 14:35 Ответить
а не держслужбовцям як???
та срати я хотів на ваші дозволи-путін куйло--- можете мені об"явити підозру
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23.03.2022 14:41 Ответить
Fraza, putin *****, uze mezdunaronaja...
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23.03.2022 19:49 Ответить
Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
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23.03.2022 14:41 Ответить
Пророчі слова Анастасії Дмитрук!!!
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі

https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
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23.03.2022 14:42 Ответить
Є інформація що ці хлопці живі (з острова Зміїний), потрібно провести обмін. Негоже їм в полоні вже місяць томитися.
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23.03.2022 14:45 Ответить
Какжи так нєможнажи ругаца - етажи язик пушкєна і лєрмантава
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23.03.2022 14:49 Ответить
проблєма у чому ? писати через зірочку.
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23.03.2022 15:17 Ответить
 
 