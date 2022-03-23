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Госслужащим разрешили посылать "русский военный корабль" и его сторонников. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Использование государственными служащими известной фразы пограничников с острова Змеиный не является нарушением кодекса государственного служащего.
Об этом говорится в официальном письме главы Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Натальи Алюшиной, сообщает Цензор.НЕТ.
"Всемирно известная фраза пограничников из о.Змеиный, ставшая девизом украинцев в борьбе с оккупантами, не является нарушением Общих правил нравственного поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления. Но, коллеги, во всем важна мера. Слава Украине!", - сообщает агентство.
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+5 Bodalux
показать весь комментарий23.03.2022 14:41
+3 Raised Right
показать весь комментарий23.03.2022 14:34
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та срати я хотів на ваші дозволи-путін куйло--- можете мені об"явити підозру
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі
https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M
Никогда мы не будем братьями,аж мороз по шкірі
https://www.youtube.com/watch?v=bbiQxoE3c_M