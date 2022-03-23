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Под Изюмом уничтожено до 60% техники и личного состава оккупантов, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба на 12:00 23 марта.

Сводка опубликована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

На Волыни противник не совершает активных действий. "Отчасти подтверждается возвращение отдельных подразделений республики Беларусь к пунктам постоянной дислокации. При этом режим Лукашенко продолжает удерживать значительную группировку войск вблизи государственной границы Украины", - говорится в сообщении.

На Полесье оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах. В Северской области - пытаются восстановиться после потерь и организовать обеспечение своих подразделений. На Броварском направлении оккупанты минируют местность и гражданские объекты. В Слобожанщине - сосредоточены на блокировке Харькова и Сум.

"В результате боев в районе Изюма силами обороны Украины уничтожены до 60 процентов личного состава и военной техники оккупационных подразделений", - сообщили в Генштабе.

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На Донецком направлении успехов у врага нет. На Таврическом и Южнобужском – без изменений.

"Противник деморализован, имеет существенные потери и значительные проблемы с их пополнением, а также логистическим обеспечением. Силы обороны Украины в отдельных районах проводят стабилизационную операцию, сдерживают продвижение врага, в отдельных направлениях заставляют противника отойти", - подчеркнули в Генштабе.
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Топ комментарии
+15
Та пусть хоть радужные цепляют, им ******.
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23.03.2022 14:38
+12
Дякумо ЗСУ за регулярне нищення колорадів!
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23.03.2022 14:38
+10
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23.03.2022 14:55
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Кацапоиды на своей бронетехнике цепляют белорузкие флаги и символику. Видимо или думают что по белорусам мы не будем стрелять или готовят группировку из венигрета собраного быдла со всего задрыпаного совка
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23.03.2022 14:37 Ответить
Та пусть хоть радужные цепляют, им ******.
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23.03.2022 14:38 Ответить
Хотят устроить провокацию, что беларусы вступили в войну. Но есть простая проверка: даже последний ватник в Минске *понимает* мову, а для кацапа она незразумелая.

Хотя, конечно, это если сдадутся. А если нет - идут за гордым варягом в указанном кирунку.
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23.03.2022 14:46 Ответить
https://www.facebook.com/watch?v=280744520894604 Вот один из видосов под Изюмом
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23.03.2022 14:37 Ответить
Дякумо ЗСУ за регулярне нищення колорадів!
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23.03.2022 14:38 Ответить
касаби про це знали дуже давно і приказка була- це тобі не фунт ізюма
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23.03.2022 14:39 Ответить
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23.03.2022 14:55 Ответить
Шкварте кацапів як можна більше Герої.Молюсь за Вас і Ваші сім"ї.

Слава Україні!!!
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23.03.2022 15:31 Ответить
Ізюм то козацьке місто, не треба було чіпати....
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23.03.2022 15:56 Ответить
«На Броварському напрямку окупанти мінують місцевість та цивільні об'єкти Джерело». Також підірвали міст на Чернігів та залізничну станцію на сході. Здається, тепер вони бачать, наскільки ефективним може бути знищення ліній постачання, і намагаються зробити те ж саме. Я думаю, що швидко відремонтувати це єдиний спосіб, хоча вони можуть його знову бомбити.
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23.03.2022 18:05 Ответить
 
 