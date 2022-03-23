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В зоне ООС от Изюма до Волновахи оккупанты не ведут наступательных действий и несут потери, - Арестович

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В зоне проведения Операции объединенных сил от Изюма до Волновахи российские оккупанты третьи сутки не ведут наступательных действий и несут значительные потери.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович на брифинге в ОП в среду.

"Держится зона ООС от Изюма до Волновахи, где враг пытался окружить, но уже третьи сутки не ведет там активных наступательных действий, поскольку понес сильные потери... Отдельную благодарность хотелось бы выразить героическому сопротивлению ВСУ, другим силам и жителям в зоне ООС. Это во многом касается Луганской области: Рубежное, Попасная, Северодонецк, Лисичанск, которые героически держатся под обстрелом", - заявил Арестович.

"Напомню, что зоне ООС противник давал трое суток на существование. Прошел месяц, и сейчас речь идет о существовании противника, пытавшегося наступать на зону ООС", - добавил он.

В целом, по словам советника главы Офиса Президента, за последние сутки состояние, положение и характер действий противника не изменились.

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"Продолжаются тактические бои. Враг продолжает атаковать Мариуполь. Защитники города оказывают героическое сопротивление. Вчера мы уничтожили командира 810-й бригады морской пехоты выстрелом снайпера. Это пятая потеря уровня командира полка и выше под Мариуполем... Как и Мариуполь, держатся - Сумы, Харьков, Чернигов, Киев", – сказал он.
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Топ комментарии
+10
Мене вже від цього ослойоба нудити починає. Після нього інформація перекручена і неправдива.
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23.03.2022 14:49
+10
Краще Генштаб.
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23.03.2022 14:57
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Мене вже від цього ослойоба нудити починає. Після нього інформація перекручена і неправдива.
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23.03.2022 14:49 Ответить
Краще Генштаб.
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23.03.2022 14:57 Ответить
Вам на порядок денний поставлено завдання асфальту та Арестовича?
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23.03.2022 14:57 Ответить
В военное время вообще то вводится цензура. Она введена в Украине? Нет . Чем вы еще не довольны? Вам никто не запрещает слушать свои "говорящие головы". Культ делают сами люди. Вы уже его сделали в своей голове. Эти люди несут только информацию.
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23.03.2022 16:30 Ответить
сечас даже у ботов есть пресс секретари, которые появляются в моменты неудобных вопросов
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23.03.2022 19:04 Ответить
експерт фіговий
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23.03.2022 14:48 Ответить
Чтобы оос окружить нужно войск немерянно, ну и Днепр с Павлоградом взять.
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23.03.2022 14:57 Ответить
А что говорит ваш эспёрд?
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23.03.2022 15:02 Ответить
Орки вже 4 тижні "готовятся к окруженію ООС", так само, як і Києва, Харкова, сум, Череігова, Миколаїва...
Що тебе напрягає? Ти сам звідки?
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23.03.2022 15:22 Ответить
Заткни фонтан...
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23.03.2022 14:53 Ответить
Арестович тріпло.
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23.03.2022 14:53 Ответить
Не ведуть? Третю добу за вікном гахає, будинки ********. 20 будинків у Лозовій знищено, кілька разів по Краматорську прилітає і знищують квартири місцевих мешканців та склади. В Ізюмі постійно бої тривають. Як раз ці останні 3 доби. Тріпло сране.
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23.03.2022 15:03 Ответить
Такое предложение, в силу военного времени сократить должности советников, помощников и прочих, а деньги от их зарплат на оборону.
Хватит кормить бездельников!
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23.03.2022 15:15 Ответить
Люся базікати вміє.
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23.03.2022 15:52 Ответить
Волноваху русня заняли
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23.03.2022 15:42 Ответить
Несладко ***** под Изюмом.
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23.03.2022 17:31 Ответить
надрали русским фашистским унтерменшам жпу. вот они и притихли.
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23.03.2022 18:08 Ответить
Заголовок не совпадает с содержанием текста
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23.03.2022 18:57 Ответить
 
 