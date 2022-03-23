РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15223 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
54 285 126
санкции (10616) Евросоюз (15877) Кулеба Дмитрий (2634)

В некоторых европейских странах наблюдается усталость от санкций: в ЕС происходит откат обратно к своей нормальной жизни, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах.

"К сожалению, последние десять дней я наблюдаю определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах", - сказал Кулеба в интервью The Economist, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в начале войны все видели подъем ЕС как мощного игрока, который может принести изменения.

"То, что я вижу в последние десять дней в ЕС, это откат обратно к своей нормальной жизни, когда он не может принять решение о решительных и быстрых действиях", - пояснил министр.

Также читайте: ЕС одобрил соглашение с Киевом о предоставлении Украине секретной информации

По словам Кулебы, западные санкции уже повлияли.

"Почти каждое десятое предложение (российских переговорщиков - ред.) касается санкций. Для них это боль", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Украина не получила "четких объяснений", почему нельзя закрыть европейские порты для российских судов и российских товаров.

Кроме того, глава МИД обратил внимание, что Украина хотела бы, чтобы Запад отказался от практики преследований отдельных олигархов и перешел к более системному подходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский – Италии: Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте всю недвижимость, счета и яхты влиятельных россиян. Поддержите большие санкции

"Вы внедряете санкции против российских олигархов, но путинизм – это система управления. Они могут быть не миллиардерами или даже не миллионерами, но они – мелкие элементы в машине путинизма", – пояснил Кулеба.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
Заявление, чтобы держать ЕС в тонусе. На мой взгляд правильный подход. Ни самим не расслабляться, не терять бдительности, ни позволять этого союзникам.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:04
+37
Ви,дурні,нащо на переговори поїхали? Іспанська преса після цього зразу поміняла риторику і тільки ц писала, що російці з українцями домовляються. Оскалі і українці шукають консенсус! Ідіоти! Хто в таких умовах йде на перемовини? Ви змазали ними все.
показать весь комментарий
23.03.2022 15:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
їм слід нагадати, що Росія вже зазнала економічної та політичної шкоди, і це призведе до довгострокового економічного занепаду Росії. Політичні ризики для бізнесу, такі як націоналізація та майбутні санкції, також зросли і залишаться високими роками. Тож повернення до нормального бізнесу неможливе протягом багатьох років. Тому розумніше витрачати сили та гроші деінде.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:32 Ответить
Это плохо! Надо больше санкций хороших и разных! Ведь санкции для РФ это как смирительная рубашка в дурке.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:47 Ответить
Европейцы устали? Пригласите их в Киев или Харьков на незабываемые путешествия под обстрелами по руинам городов с обязательным посещением госпиталей и моргов!
показать весь комментарий
23.03.2022 16:47 Ответить
Алчным трусам пофиг
показать весь комментарий
23.03.2022 23:18 Ответить
европейцам мы как заноза в опе. Привыкли к шаре,почивают на лаврах не ими созданных.Венгры в ВОВ за кого были ? Германия -фашисты ,повадки всё те же. Нет надежд кроме как на себя.Эта война не кончится ни на минуту пока жив пи-ар всея рассеи и не надейтесь. Где сегодня чубайс,шойгу,не говоря о Членах всяких кабинетов и т.д. Крысы рванули по норам.Продолжение следует...
показать весь комментарий
23.03.2022 16:57 Ответить

Швейцария помогла России торговать нефтью в обход санкций

DW: Швейцария продолжила заключать транзитные сделки по нефти с Россией в обход санкций

Швейцария продолжает торговать российской нефтью вопреки антироссийским настроениям через специальных дилеров. Бизнес приносит обеим сторонам миллиарды долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование неправительственной швейцарской организации Public Eye.

Из-за кризиса на Украине власти Швейцарии стали все чаще говорить о необходимости прекратить сотрудничество с Россией. Тем не менее формально присоединившаяся к ограничительным мерам ЕС страна заключает сделки с российской нефтью с помощью аккредитивных сделок. В таких случаях банк выдает дилеру кредит и временно становится владельцем товара. Когда покупатель вносит на счет банка всю необходимую сумму, товар меняет собственника. Швейцария выступает в сделке посредником - нефть идет напрямую из страны происхождения к получателю.

Информацию о подобных сделках почти невозможно отследить. Иногда местный Центробанк публикует некоторые данные, но они не дают полного представления о масштабе торговли. «Вся торговля сырьем плохо отслеживается и регулируется», - объяснила доктор юридических наук, профессор Бернского университета Элизабет Бюрги Бонаноми. Конечные владельцы большинства предприятий по торговле сырьем в Швейцарии часто неизвестны, так как почти все они принадлежат частным предпринимателям.

Несмотря на то, что Швейцария находится далеко от основных торговых путей и не имеет выхода к морю, страна давно уже стала одним из мировых центров по торговле сырьем. Согласно правительственному отчету за 2018 год, объем торговли через Швейцарию оценивается почти в триллион долларов. Именно «сырьевые» трейдеры, а вовсе не банки и не фармацевтические производства, входят в пятерку крупнейших компаний страны. Около трети добываемой нефти покупается и продается в Женеве. Через Швейцарию торгуется и примерно 80 процентов российского сырья, говорится в отчете.
показать весь комментарий
23.03.2022 16:58 Ответить
Ну это совершенно нормально и ожидаемо. Когда началась эта война, особенно с такой интенсивностью, весь мир был в шоке, Украина была по всем новостям. Но психика людей не может быть постоянно в шоке, на пике и постоянно окунаться в негативные новости. Нужен перерыв. И, как бы страшно это ни звучало, человек ко всему постепенно привыкает. Я вот в Киевской области, и то уже как-то привыкаю к происходящему. Уже на те воздушные тревоги меньше дёргаюсь.

Вопрос в том, что сейчас надо не только на Запад рассчитывать, но и самим активизировать производство собственного оружия, ремонт техники. Есть много людей, которые хотят помочь, но их не берут в военкоматы. Возможно, их можно было бы привлечь для производства чего-то, что нужно военным, чтобы чуть меньше зависеть от Запада. А может быть, организовать какую-то экономическую мобилизацию.

В общем, я надеюсь, что что-то в этом направлении активно делается.
показать весь комментарий
23.03.2022 17:01 Ответить
Як би Захід дав Україні системи ППО, то ми і без санкцій би зробили кацапів за два тижні, бо кацапські війська без підтримкм авіації і ракет то просто пєхота і не найкраща. Завдяки Зе
грощі на нащі ПВО і ракети 2 роки закатували у асфальт, теж саме і про грощі на Тероборону,
тому маємо те що маємо.
показать весь комментарий
23.03.2022 18:53 Ответить
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах. Источник: https://censor.net/ru/n3327931


Якщо це про Німеччину, то то не замореність, то звичайна проституція,
Німеччина робить Кремлю оральне задоволення, спочатку меркель,
тепер Шольц
показать весь комментарий
23.03.2022 18:49 Ответить
Поки грім не вдарить_хлоп не перехреститься.. Щодо Еуропи: так цього і треба було очікувати. Ситий голодного не розуміє. Ну там десь війна, а чому я маю від цього потерпати-приблизно така логіка в обивателя. Про бізнес(гроші ж не пахнуть)і говорити не приходиться
показать весь комментарий
23.03.2022 18:52 Ответить
Але ж це в біса твоя робота, щоб не було "втоми"! А ти як думав - пробив санкції й можна йти спати? Вчись у Пороха салага, той спати не йшов, а довбав й довбав!
показать весь комментарий
23.03.2022 19:28 Ответить
Як він літав ми вже бачимо по підсумках чистки лав ФСБ, яка уводила в оману Пуйла
показать весь комментарий
23.03.2022 22:08 Ответить
в меневже втома від куледи...... в нього рот колись закриваеться
показать весь комментарий
23.03.2022 20:59 Ответить
панове, прошу, підтримайте та розповсюджуйте iнформацiю про петицiю за заборону

москальського сатанату РПЦ-КДБ.

infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/

потрібна допомога в розповсюдженні цієї інформації .

показать весь комментарий
23.03.2022 20:58 Ответить
«глава МЗС звернув увагу на те, що Україна хотіла б, щоб Захід відмовився від практики переслідувань окремих олігархів».
Його потрібно на місце рашкованського коня в МЗС РФ призначити.
Замість того, щоб подякувати і запропонувати розширити дію санкцій на своїх олігархів - мародерів української держави, воно ще скиглить. Захисник постсовецького олігархату знайшовся.
показать весь комментарий
23.03.2022 21:03 Ответить
Зє уже врятував одного мокшанського олігарха від західних санкцій. Решта на черзі. Схоже, що розпад агресора - московської імперії зла відкладається за проханням жертви
показать весь комментарий
23.03.2022 21:13 Ответить
Ждітє руського мішку в гості
показать весь комментарий
23.03.2022 21:14 Ответить
"НАТО - не то! Хочемо кращого!"
https://www.youtube.com/watch?v=LVMZ3LKPKfk
показать весь комментарий
23.03.2022 21:34 Ответить
Нужно посылать им каждый день видео разрушенных Украинских городов, убитых детей, людей, животных. Фото людей которых достали из под завалов. Можно предложить экскурсии в наши города: Харьков, Чернигов, Мелитополь, Николаев, Киев и область и др. Предложить в качестве беженцев покинуть свой дом, собрав все самое необходимое за 10 мин и пройти весь путь из этих городов в другой Украинский город. Может усталость пройдет и неудобства в быту и жизни перестанут так волновать...
показать весь комментарий
24.03.2022 00:02 Ответить
Всё просто , в западной политике и масс медиа , война Украины с росией подаётся как внутренняя проблема самой Украины . Хотя росия угрожает всему миру ядерной войной , на западе упорно пытаются не замечать угрозы исходящей от росии .
показать весь комментарий
24.03.2022 00:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 