В некоторых европейских странах наблюдается усталость от санкций: в ЕС происходит откат обратно к своей нормальной жизни, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах.

"К сожалению, последние десять дней я наблюдаю определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах", - сказал Кулеба в интервью The Economist, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в начале войны все видели подъем ЕС как мощного игрока, который может принести изменения.

"То, что я вижу в последние десять дней в ЕС, это откат обратно к своей нормальной жизни, когда он не может принять решение о решительных и быстрых действиях", - пояснил министр.

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По словам Кулебы, западные санкции уже повлияли.

"Почти каждое десятое предложение (российских переговорщиков - ред.) касается санкций. Для них это боль", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Украина не получила "четких объяснений", почему нельзя закрыть европейские порты для российских судов и российских товаров.

Кроме того, глава МИД обратил внимание, что Украина хотела бы, чтобы Запад отказался от практики преследований отдельных олигархов и перешел к более системному подходу.

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"Вы внедряете санкции против российских олигархов, но путинизм – это система управления. Они могут быть не миллиардерами или даже не миллионерами, но они – мелкие элементы в машине путинизма", – пояснил Кулеба.