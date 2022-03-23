В некоторых европейских странах наблюдается усталость от санкций: в ЕС происходит откат обратно к своей нормальной жизни, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах.
"К сожалению, последние десять дней я наблюдаю определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах", - сказал Кулеба в интервью The Economist, обнародованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в начале войны все видели подъем ЕС как мощного игрока, который может принести изменения.
"То, что я вижу в последние десять дней в ЕС, это откат обратно к своей нормальной жизни, когда он не может принять решение о решительных и быстрых действиях", - пояснил министр.
По словам Кулебы, западные санкции уже повлияли.
"Почти каждое десятое предложение (российских переговорщиков - ред.) касается санкций. Для них это боль", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что Украина не получила "четких объяснений", почему нельзя закрыть европейские порты для российских судов и российских товаров.
Кроме того, глава МИД обратил внимание, что Украина хотела бы, чтобы Запад отказался от практики преследований отдельных олигархов и перешел к более системному подходу.
"Вы внедряете санкции против российских олигархов, но путинизм – это система управления. Они могут быть не миллиардерами или даже не миллионерами, но они – мелкие элементы в машине путинизма", – пояснил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Швейцария помогла России торговать нефтью в обход санкций
DW: Швейцария продолжила заключать транзитные сделки по нефти с Россией в обход санкций
Швейцария продолжает торговать российской нефтью вопреки антироссийским настроениям через специальных дилеров. Бизнес приносит обеим сторонам миллиарды долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование неправительственной швейцарской организации Public Eye.
Из-за кризиса на Украине власти Швейцарии стали все чаще говорить о необходимости прекратить сотрудничество с Россией. Тем не менее формально присоединившаяся к ограничительным мерам ЕС страна заключает сделки с российской нефтью с помощью аккредитивных сделок. В таких случаях банк выдает дилеру кредит и временно становится владельцем товара. Когда покупатель вносит на счет банка всю необходимую сумму, товар меняет собственника. Швейцария выступает в сделке посредником - нефть идет напрямую из страны происхождения к получателю.
Информацию о подобных сделках почти невозможно отследить. Иногда местный Центробанк публикует некоторые данные, но они не дают полного представления о масштабе торговли. «Вся торговля сырьем плохо отслеживается и регулируется», - объяснила доктор юридических наук, профессор Бернского университета Элизабет Бюрги Бонаноми. Конечные владельцы большинства предприятий по торговле сырьем в Швейцарии часто неизвестны, так как почти все они принадлежат частным предпринимателям.
Несмотря на то, что Швейцария находится далеко от основных торговых путей и не имеет выхода к морю, страна давно уже стала одним из мировых центров по торговле сырьем. Согласно правительственному отчету за 2018 год, объем торговли через Швейцарию оценивается почти в триллион долларов. Именно «сырьевые» трейдеры, а вовсе не банки и не фармацевтические производства, входят в пятерку крупнейших компаний страны. Около трети добываемой нефти покупается и продается в Женеве. Через Швейцарию торгуется и примерно 80 процентов российского сырья, говорится в отчете.
Вопрос в том, что сейчас надо не только на Запад рассчитывать, но и самим активизировать производство собственного оружия, ремонт техники. Есть много людей, которые хотят помочь, но их не берут в военкоматы. Возможно, их можно было бы привлечь для производства чего-то, что нужно военным, чтобы чуть меньше зависеть от Запада. А может быть, организовать какую-то экономическую мобилизацию.
В общем, я надеюсь, что что-то в этом направлении активно делается.
грощі на нащі ПВО і ракети 2 роки закатували у асфальт, теж саме і про грощі на Тероборону,
тому маємо те що маємо.
Якщо це про Німеччину, то то не замореність, то звичайна проституція,
Німеччина робить Кремлю оральне задоволення, спочатку меркель,
тепер Шольц
москальського сатанату РПЦ-КДБ.
infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
потрібна допомога в розповсюдженні цієї інформації .
Його потрібно на місце рашкованського коня в МЗС РФ призначити.
Замість того, щоб подякувати і запропонувати розширити дію санкцій на своїх олігархів - мародерів української держави, воно ще скиглить. Захисник постсовецького олігархату знайшовся.
https://www.youtube.com/watch?v=LVMZ3LKPKfk