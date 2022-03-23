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Россия печатает 2,5 миллиарда фальшивых рублей для временно оккупированных территорий, - Херсонский облсовет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рубл,рублі

Российский агрессор печатает фальшивые рубли для того, чтобы распространять их на временно оккупированных территориях.

Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

"В сети распространяется информация от британской разведки, что на Пермской печатной фабрике РФ запущен процесс печати фальшивых рублей в количестве 2,5 млрд. Это указание было доказано руководству фабрики лично директором российского госзнака Аркадием Трачуком. Фабрика работает в 3 смены. В дальнейшем, фальшивки оккупанты планируют распространять среди жителей оккупированных ими территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

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Как отмечает Соболевский, "все может быть".

Во-первых, РФ это может делать, чтобы рассчитаться с коллаборантами. Предателей нигде не любят, так что бы и не подставить своих "помощников", написал Соболевский.

Во-вторых, "ложь - это стиль жизни наших соседей". Они не то, что ее создают, они в ней живут и пропаганда настолько сильна, что они сами в нее уже верят, отметил заместитель председателя облсовета.

Он обратился к жителям Херсонщины: если кому-то в руки попадут эти кровавые деньги, то воспринимайте их как тридцать серебряников — плата за измену. Он призвал не поддерживать экономику агрессора, ежедневно убивающего украинских граждан.
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Топ комментарии
+37
так фальшивый фубль от обычного ничем не отличается, оба это туалетная бумага
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23.03.2022 15:24
+8
https://twitter.com/i/status/1506615309410709510

ГУР оприлюднило запис розмови генерала Мізінцева, воєнного злочинця, який керує зараз блокадою Маріуполя

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23.03.2022 15:20
+8
Емм...для них друк фальшивих рублів - це як постріл собі в ногу.
Але як елемент інформаційної війни - чому ні...
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23.03.2022 15:21
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Не, ну это очень даже культурный руssкий, я считаю. Без матов разговаривал. Это натуральные сливки руssкого общества.
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23.03.2022 15:42 Ответить
алкоголік.
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23.03.2022 15:44 Ответить
Емм...для них друк фальшивих рублів - це як постріл собі в ногу.
Але як елемент інформаційної війни - чому ні...
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23.03.2022 15:21 Ответить
Все верно... О том что они фальшивые уже к вечеру будут знать во всех закоулках) А кто там потом будет проверять)
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23.03.2022 15:27 Ответить
Тактика Хуссейна.

Тот доллары фальшивые печатал.
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23.03.2022 15:23 Ответить
Наче Ірак фальшиві кувейтські динари друкував, коли вторгся в Кувейт. Після того, як американці вигнали іракців з Кувейту ("буря в пустелі"), Кувейт негайно провів грошову реформу.

А Ірак на півтора десятиріччя став країною-ізгоєм, поки не знищили Садама Хуссейна.
А Ірак ці роки жив у злиднях ("нафта в обмін на продовольство")
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23.03.2022 16:57 Ответить
Здається, фальшиві долари високої якості друкувала і друкує Північна Корея. Саме через США кожні 7-8 років змінює дизайн доларових купюр, передусім великих номіналів
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23.03.2022 17:02 Ответить
так фальшивый фубль от обычного ничем не отличается, оба это туалетная бумага
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23.03.2022 15:24 Ответить
Та неужели? Уже не кричит не накручивайте людей? Стал о чем то догадываться? Что же случилось за последнюю неделю?
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23.03.2022 15:24 Ответить
Pavlo Klimkin
4 год ·
Завтра на саміті НАТО колективний Захід має зробити наступний крок щодо Росії. Крім зобов'язань захищати своїх членів Альянс має сказати, що в нього є політичне та моральне зобов'язання захищати людей. Сьогодні потрібно стати на захист українців, інакше завтра прийдеться захищати себе. Хвиля закликів нападати на Польщу на російському телебаченні вже зашкалює.
НАТО має припинити ховатися за загальними фразами про небажання увійти в прямий конфлікт з путінським режимом. Альянс має чітко сказати, що буде допомагати українцям будь-якою необхідною зброєю - зараз, а не завтра. І готовий на встановлення гуманітарних зон безпеки і гуманітарних коридорів, оскільки це про життя. А будь-яка спроба застосувати зброю масового знищення в свою чергу знищить Росію.
Для НАТО це момент істини. Коли режим Мілошевича в Сербії почав етнічні чистки, то Альянс знайшов політичну волю для втручання та захисту людей. Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі. Це як 1939 рік: або зупинити російську диктатури сьогодні, або мати повномасштабну світову завтра. Українці показали, що не бояться Путіна, тепер черга за НАТО.
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23.03.2022 15:24 Ответить
Рашка абсолютно сфальшована країна. Деграданти. Навіть гірше. Відхоже місце деградантів.
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23.03.2022 15:26 Ответить
potjemkin land
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23.03.2022 15:32 Ответить
Хм-м-м... Наскільки мені відомо, під час другої світової війни Німеччина у такий спосіб збиралася положити економіку Великобританії. Задум був цікавим, але не спрацював, бо англійці швидко виявляли фальшиві гроші і вилучали їх з обігу. Вся справа була у папері, на якому друкувались купюри. Англійці при його виготовленні додавали трохи старого ганчір'я. А німці до того не додумалися...
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23.03.2022 15:29 Ответить
Так. Додавали нитки з старих корабельних канатів.
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23.03.2022 15:48 Ответить
Так Гітлер же не дойчмарки фальшиві друкував, як ці дегенерати рублі, а фунти.
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23.03.2022 16:55 Ответить
Власне, про те й мова. Москалі навіть змавпувати німців не можуть - настільки тупі.
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23.03.2022 22:48 Ответить
Это говорит, что они имеют планы "официально" оккупировать южные территории Украины. Такая активность и подготовка, с учетом очень прохода с Крыма без сопротивления со стороны Украины, вызывает подозрение, что у них была предварительная договоренность.... Сдача городов Милитополя, Бердянска, Энергодара... отсутствие ТрО...
Вопрос - с кем договорился враг? На каком уровне предательство?
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23.03.2022 15:31 Ответить
Скоро узнаем
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23.03.2022 15:37 Ответить
на уровне херсонского сбу,полиции и всу в херсоне (части набранные наверное с местных полуватных жителей по аналогии с крымом -500 пленных в российском плену с херсонских по данным Говнюшенкова)
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23.03.2022 15:47 Ответить
а те кто протестуют постанова что ли? что за бред
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23.03.2022 18:11 Ответить
чего постанова,есть и нормальные неравнодушные граждане.,и 8 расстрелянных из 30 мм пушки терробороновцев,явно не военных людей,попытавшихся остановить кацапскую колонну с коктейлями молотова этому тоже подтверждение.Они заплатили своими жизнями за то,что не получили никакого оружия ,что наводит на мысли о предательстве или саботаже.
Я просто прикинул почему такой провал по обороне -и если подбитую технику еще можна обьяснить ,то плен без единого выстрела наводит на мысль повторения крымского сценария(в первые дни можна было просто убежать и выйти к другим подразделениям)
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23.03.2022 18:55 Ответить
ваш господин сатана вам это подсказал?
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23.03.2022 19:21 Ответить
это просто логика,и никакого колдовства А аватарка взята из ЕVE онлайн
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23.03.2022 19:55 Ответить
их можно наклеить на стену, а сверху - нормальные обои...
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23.03.2022 15:32 Ответить
Окупанти вже колись подібне робили. Не допомогло.
Фюнф карбованців.


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23.03.2022 15:34 Ответить
Мабуть це будуть такіж самі гроші як й при окупації України німцями....дойчмарки які ходили на окупованих територіях було неможливо розрахуватися в нимечині
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23.03.2022 15:42 Ответить
Саме так.
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23.03.2022 16:04 Ответить
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23.03.2022 15:45 Ответить
Страна епаньков.
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23.03.2022 15:51 Ответить
после победы это будут коллекционные бумажки )))
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23.03.2022 15:59 Ответить
Шойгу и Герасимов
Арестованы,,,,моцкали,,,а до таке?
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23.03.2022 16:01 Ответить
кому потрібний рашистський туалетний папір,котрим навіть з,,дницю можна подряпати.?
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23.03.2022 16:02 Ответить
Вони скоро всі будуть фальшивими. Фарбу на ***** кацапи купуть у якоїсь зі скандинавських країн.
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23.03.2022 16:07 Ответить
Поширюйте цю інформацію на окупованих територіях. Його нікчемний папір.
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23.03.2022 16:26 Ответить
Думаю, речь идет о банкнотах так называемых Л/ДНР, которые не будут приниматься как платежное средство в самой паРашке (оккупационные фантики)!
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23.03.2022 17:20 Ответить
Это примерно как "рейхс-марки"?
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23.03.2022 20:57 Ответить
все правильно реихрубли
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23.03.2022 20:10 Ответить
А у них на больше нет ума и нормальной бумаги, да и туалетной тоже.
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23.03.2022 20:56 Ответить
 
 