Россия печатает 2,5 миллиарда фальшивых рублей для временно оккупированных территорий, - Херсонский облсовет
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Российский агрессор печатает фальшивые рубли для того, чтобы распространять их на временно оккупированных территориях.
Об этом в Фейсбуке сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.
"В сети распространяется информация от британской разведки, что на Пермской печатной фабрике РФ запущен процесс печати фальшивых рублей в количестве 2,5 млрд. Это указание было доказано руководству фабрики лично директором российского госзнака Аркадием Трачуком. Фабрика работает в 3 смены. В дальнейшем, фальшивки оккупанты планируют распространять среди жителей оккупированных ими территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Как отмечает Соболевский, "все может быть".
Во-первых, РФ это может делать, чтобы рассчитаться с коллаборантами. Предателей нигде не любят, так что бы и не подставить своих "помощников", написал Соболевский.
Во-вторых, "ложь - это стиль жизни наших соседей". Они не то, что ее создают, они в ней живут и пропаганда настолько сильна, что они сами в нее уже верят, отметил заместитель председателя облсовета.
Он обратился к жителям Херсонщины: если кому-то в руки попадут эти кровавые деньги, то воспринимайте их как тридцать серебряников — плата за измену. Он призвал не поддерживать экономику агрессора, ежедневно убивающего украинских граждан.
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Але як елемент інформаційної війни - чому ні...
Тот доллары фальшивые печатал.
А Ірак на півтора десятиріччя став країною-ізгоєм, поки не знищили Садама Хуссейна.
А Ірак ці роки жив у злиднях ("нафта в обмін на продовольство")
4 год ·
Завтра на саміті НАТО колективний Захід має зробити наступний крок щодо Росії. Крім зобов'язань захищати своїх членів Альянс має сказати, що в нього є політичне та моральне зобов'язання захищати людей. Сьогодні потрібно стати на захист українців, інакше завтра прийдеться захищати себе. Хвиля закликів нападати на Польщу на російському телебаченні вже зашкалює.
НАТО має припинити ховатися за загальними фразами про небажання увійти в прямий конфлікт з путінським режимом. Альянс має чітко сказати, що буде допомагати українцям будь-якою необхідною зброєю - зараз, а не завтра. І готовий на встановлення гуманітарних зон безпеки і гуманітарних коридорів, оскільки це про життя. А будь-яка спроба застосувати зброю масового знищення в свою чергу знищить Росію.
Для НАТО це момент істини. Коли режим Мілошевича в Сербії почав етнічні чистки, то Альянс знайшов політичну волю для втручання та захисту людей. Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі. Це як 1939 рік: або зупинити російську диктатури сьогодні, або мати повномасштабну світову завтра. Українці показали, що не бояться Путіна, тепер черга за НАТО.
Вопрос - с кем договорился враг? На каком уровне предательство?
Я просто прикинул почему такой провал по обороне -и если подбитую технику еще можна обьяснить ,то плен без единого выстрела наводит на мысль повторения крымского сценария(в первые дни можна было просто убежать и выйти к другим подразделениям)
Фюнф карбованців.
Арестованы,,,,моцкали,,,а до таке?